Orden de actuación de la decimocuarta sesión del COAC 2020

Domingo marcado en rojo en el calendario del COAC 2020. Varias hitos interesantes se concatenarán en la sesión de preliminares de hoy. Quizá el más destacado es que, por primera vez, habrá una agrupación uruguaya sobre las tablas del Gran Teatro Falla. Se trata de La gaditana que volvió, la agrupación que pretende devolver en una especie de carnaval de ida y vuelta lo que Cádiz aportó a Montevideo con la inmigración.

En clave puramente gaditana, el inicio y el final de sesión centrarán la atención. El inicio por el cuarteto de unos niños (los hermanos Romero Castellón), que ya están crecidos en todos los sentidos. Y en el final por otro niño prodigio del Carnaval, Germán García Rendón, que ha roto la marca OBDC pero que, casi seguro, volverá a presentar una comparsa combativa y sin concesiones. Siéntense y disfruten.

Orden de actuación de la decimocuarta sesión de preliminares del Carnaval de Cádiz

20.00 horas Cuarteto El cuarteto del More… (Cádiz)

Regresa Iván Romero a la autoría del cuarteto por el descanso que se ha tomado su actual agrupación, dirigida por Morera y a quien le tomado ’emprestado’ el nombre. Borja y Yerai participan junto a su hermano en este cóctel cuartetero sinónimo de risas y de algún personaje de los que cala. LA última vez que se les vio en el escenario del Teatro Fala fue en 2018 con El Trío.

20.40 horas Coro Érase que se era (Cádiz)

El coro femenino de (Marcos Nogueroles y Jesús Cabañas tratará de repetir las buenas impresiones dejadas el año pasado por Gádix . Un soniquete muy particular y una apuesta por letras comprometidas son las armas de esta agrupación gaditana.

21.20 horas Chirigota Por mucho que me gaste no me duran los empastes (Roquetas del Mar, Almería)

La agrupación de José Manuel Gómez dejó el año pasado, en el Carnaval de Cádiz, un sabor agridulce. La puesta en escena, muy al estilo del Canijo, resultó muy vistosa. Sin embargo, las letras no acompañaron y su actuación se hizo muy larga. Esperemos que hayan corregido esos errores este año.

22.00 horas Comparsa La Gaditana que volvió (Montevideo, Uruguay)

Grandísima expectación la que ha levantado esta agrupación en el Carnaval de Cádiz. Sus componentes son uruguayos y representan la primera agrupación extranjera que cantará en el COAC. Sus autores son Neill Nicolás Assandri -uno de los músicos más respetados de Uruguay- y Álvaro Perucho.

22.40 horas Chirigota Hasta la última gota (Alcalá de Guadaira, Sevila)

Una chirigota desvergonzada y de estilo sevillano. El pasado COAC, con Las mafiosas, cuajaron una de las peores actuaciones del Carnaval de Cádiz, con un repertorio que no consiguió hacer reír pese a los continuos intentos.

23.20 horas Chirigota La vuelta al cole (Córdoba)

Nueva agrupación procedente de Córdoba, una tierra más abonada a las comparsas. De momento, de ellos sólo conocemos el nombre de sus autores,J. José Horcas, José Ignacio Delgado y Antonio Nieto .

00.00 horas Comparsa Los Resilientes (Cádiz)

La cabeza de serie de esta noche es la agrupación de Germán Rendón, un autor que dejó de ser promesa hace años para consolidarse como uno de los grandes autores de comparsa. El año pasado trajo una fantasía musical de cuento con OzBDC, la última de las sagas OBDC marca del autor. Ha perdido rostros importantes como el de Julián Delgado y Antonio Guerrero ‘Piojo chico’, que se han ido con los Carapapas. En cambio, se incorpora Ramón Obregón, Francis Alcántara (La luz de Cádiz) y Andrés Sibón.