“Será difícil volver a Montevideo, así que Cádiz nos ha devuelto el Carnaval”

El Gran Teatro Falla será testigo hoy de una unión histórica e inmortal. Del mayor ejemplo de fraternidad mundial que ha experimentado el Carnaval de Cádiz a lo largo de los siglos. El COAC 2020 sella una unión tan esperada como necesaria. La murga uruguaya ‘Tirando la bohemia’ hace su estreno en el certamen de coplas con la comparsa La Gaditana que volvió, con música y dirección de Nicolás Assandri para firmar un reencuentro en forma de copla. Los uruguayos trasladarán al escenario gaditano su manera de hacer Carnaval para integrarse en un certamen con muchas similitudes al que se celebra cada año en Montevideo.

-¿Por qué una murga uruguaya en el Concurso del Carnaval de Cádiz (COAC 2020)?

-Ya era hora de que viniera una murga uruguaya y termine de concretar ese cariño entre las dos orillas y también esas tantas similitudes por el Carnaval y también socialmente. Desde hace cuatro años estamos viniendo a participar en el Carnaval de la calle y nos encanta.

-¿Qué puede aportar la murga uruguaya al COAC?

-La alegría que tiene la murga, los ritmos diferentes como el candombeado, que es perfectamente fusionable con cualquier género musical. Creo que puede dar frescura y algo diferente.

-¿Qué esperáis de vuestro paso por el certamen de coplas del Gran Teatro Falla?

-En primer lugar, tenemos las ganas de devolver el cariño que nos dieron desde la primera vez que pisamos Cádiz. Ésta es la única ciudad del mundo en la que respiro como lo hago en Montevideo, porque hasta el aire es diferente. Cádiz nos ha devuelto el Carnaval. Para nosotros, que llegamos aquí como emigrantes, va a ser difícil volver a Montevideo porque tenemos aquí nuestro trabajo y hemos formado aquí nuestra familia, es muy triste no tener cerca el Carnaval. Y Cádiz nos ha devuelto el Carnaval. Por eso venimos con mucho respeto y nos hemos preparado mucho para que a la gente le guste, que se vaya contenta, que se emocione y que se ría.

-Y a nivel de concurso, ¿con qué aspiraciones llegáis?

-Pues sería como un maracanazo pasar de fase. Lo más bonito sería volver a cantar en el teatro Falla. Pero pienso que el concurso hace que las agrupaciones se esfuercen, que se preparen y que se muevan laboralmente, pero el que crea que lo bueno del concurso es ganarlo, es que no entiende este juego.

-¿Qué es lo que más le llama la atención del Carnaval de Cádiz?

-A mí la calle me parece maravillosa. Es la esencia del Carnaval, y es que el Carnaval se inventó para eso. También la pieza del pasodoble. Al principio no lo entendía porque no asociaba el Carnaval a la tristeza, me resultaba extraño. Sin embargo, he terminado escuchando pasodobles sin parar. He entendido que es la expresión del sentimiento acumulado del pueblo, es como un desfogue. Cuando le encuentras el gusto es impresionante. Cómo expone y remata y cómo vuelve a exponer y a rematar.

-¿Será La Gaditana que volvió lo que parece?

-Pues sí, es la historia de La Gaditana que se va, la compañía de zarzuela que llegó a Montevideo y que estaba formada por algunos gaditanos. Nos gustaría crear un estilo, por qué no crear una modalidad que pudiéramos cantar los gaditanos y uruguayos, fusionando ambos. Nosotros vamos a mostrar un poco de cada uno. A mí me gustaba mucho el estilo de Juan Carlos Aragón porque creo que el Carnaval debe estar para transgredir y para decir cosas. Por eso, nosotros ofreceremos partes bonitas y críticas. Hemos intentado tener cuidado con criticar a un país que no es el nuestro, por eso lo hacemos con respeto. Pero también hay que entender que yo, por ejemplo, llevo 11 años aquí, y la mayoría somos nietos de españoles que tuvieron que emigrar y también nos sentimos con derecho a criticar. Creemos que es un espectáculo emocionante, con cariño hacia Cádiz, crítico y que acaba con emoción.

-¿Son tantas las similitudes entre el Concurso del Carnaval de Cádiz y el de Montevideo?

– Todo es muy parecido. Tantos las similitudes artísticas como de ambiente. Ambos han evolucionado un montón y van mejorando, incorporando cosas nuevas. Allí también hay 4 o 5 grupos que son los que salen a ganar están los otros, en otro peldaño. También estamos a vueltas con los derechos de retransmisión, aunque allí ya los tiene la misma cadena que tiene los derechos del fútbol. Cuando va una murga de fuera de Montevideo también ocurre como aquí cuando viene una de Sevilla. La gente del Carnaval tiene los mismos problemas que aquí.