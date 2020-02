COAC 2020: La batalla que los estresa a todos

Se acerca la noche del pase a la Final del Falla. La cuenta atrás ha comenzado y quienes cantan en estas noches tienen la mente mitad en el presente, mitad en el futuro de la noche más importante del Concurso del Carnaval de Cádiz. La igualdad, en la mayoría de las categorías, ha quedado patente en el día de hoy. Grupos que en otros años hubieran pasado de fase sin problema ahora podrían quedarse en semifinales en función de un punto, arriba o abajo, que les conceda el jurado.

En chirigotas, la reina de la noche ha sido la agrupación del Selu, que ha pegado con todo el repertorio además, como todos los años, con su interpretación. Sí se ha notado un pequeño bajón en la chirigota del barrio. Eso sí, Los Geni han dejado uno de los pasodobles más contundentes hacia el Kichi desde que es alcalde. Y atentos a la chirigota de Cascana, que ha venido a jugar y no ha dudado en darle caña al obispo. Y manteniendo la puesta en escena que le ha puesto en el ojo del huracán. En comparsa, Germán y David Carapapa han puesto toda la carne en el asador. El primero, con una letra dedicada al PIN parental en el que atiza a los que ponen cortapisas en la educación de los hijos. El segundo, con un compromiso en forma de pasodoble de no recibir el antifaz de oro si no lo tiene Pedro Trujillo, el Catalán Grande.

En cuartetos, los hermanos Romero Castellón suplieron con poca vergüenza algunas carencias en el repertorio. Y por último, ojo a la lucha de coros. Pastrana contra, o con, Pedrosa. Los dos derrocharon fuerza en los repertorios y excelencia en los tangos. Eso sí,los dos estuvieron regular en los cuplés.

Chirigota Aquí Estamos De Paso

Todo apuntaba a que el de esta noche podría ser el último pase de la chirigota del Cascana. Pero después de ver la actuación, uno no puede estar tan seguro. Dos pasodobles contundentes y una conexión absoluta con el público podrían hacer que, al tercer día, vuelvan a cantar sobre el Falla. El segundo pasodoble fue uno de los ataques más directos que se han cantado al obispo de la Diócesis, Rafael Zornoza.

El cuarteto de los Niños sabe que su poca vergüenza vende. Y que es una de las armas con las que cuentan para llevarse una alegría el viernes. Se les puede reprochar que, en un concurso de letra, abusan de los cantes, los bailes y el efectismo, pero no se les puede negar que lo hacen con gracia. Al menos, su conexión con el público, hasta en los errores, ha sido total.

Comparsa Los Resilientes

Germán es sinónimo de compromiso en las letras, como demostró en el primer pasodoble de la tanda. Le cantó sin paños calientes al PIN parental, con esa mezcla de poesía y compromiso del joven autor. En el segundo, hizo una reivindicación de un amor sincero y reposado más allá de la era Tinder, “un amor como el de mis padres”.

Coro La Colonial

El coro de La Colonial no quiere quedarse en semifinales y ha utilizado todas sus armas para extender el hormiguero hasta la Final del viernes. La potencia de voces se ha redireccionado y suena algo más suave en el popurrí. De su pase, destaca especialmente el tango, cantado con mucha pasión, contra la diputada de Vox que pidió clases de costuras para las mujeres.

Chirigota Estrés por cuatro

El Selu llega crecido a semifinales. Se guardaba lo mejor para el pase definitivo y el público lo recompensó. Esta vez, hasta los cuplés los trajo buenos. En los pasodobles, bromas primero sobre el pito que tiene que tirar y, en el segundo, crítica a las redes sociales que tiene “3.000 me gustas”. Y en los cuplés, su poquita de crítica bien metida. Uno para Vox y el segundo, que consiguió ovación, con guasa con la monarquía.

Comparsa La Canción de La Laguna

Toda agrupación es un compromiso. Con el público y con la trayectoria de un autor. Pero ayer David Carapapa dio un nuevo sentido a la palabra al comprometerse, en el primer pasodoble y por voz de sus componentes, a no lucir el antifaz de oro en su solapa como tampoco lo hará el Catalán grande. El segundo, en la línea del autor, es un palo a Vox por los problemas que pone en la educación por el supuesto adoctrinamiento de los niños. En los cuplés, tuvo la mala suerte de cantar después del Selu y no convencieron.

Chirigota Los Geni De Cadi

La chirigota del Barrio no se casa con nadie. Así, después de lamentar que ya no se oyen pasodobles críticos le ha dedicado un pasodoble crítico a Kichi, donde ha puesto sobre la mesa algunos de los problemas de la ciudad. Los cuplés no han terminado de contagiar el genio de los chirigoteros al público, que es verdad que estuvo muy frío llegado el final de la sesión. Uno de los fuertes de la agrupación es el manejo de unos tiempos entre coplas que, al menos de momento, no puntúa.

Coro Los Garabatos

El coro de Fali Pastrana sabe que está en la lucha de esos cinco o seis coros que podrían tener una plaza en la Final. Y con la cabeza en el viernes han cantado con más potencia que en anteriores pases del COAC. De lo cantado en las tablas del Falla destaca especialmente el primer tango, en el que piden perdón a la gaditana si en algún momento sonó machista su copla. Los cuplés, sin ser malos del todo, tuvieron en frente a un público que a esas alturas estaba ya frío.

