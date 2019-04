El Carnaval de Cádiz protagonizó momentos muy emotivos este pasado fin de semana en Barcelona. Pero sin duda, el más emocionante se vivía en Las Ramblas y durante la mañana. La comparsa de los Carapapa se desplazaba hasta Las Ramblas para entonar el enorme pasodoble de ‘Los ángeles de la guarda’ al pequeño Xavi, fallecido en el atentado yihadista de 2017.

El grupo de los hermanos Márquez Mateos compuso una letra el pasado Concurso, muy aplaudida por el aficionado y hasta por la familia del niño, que le envió una carta de agradecimiento al autor. “Recibir un regalo como vuestro pasodoble es una muestra de vuestra inmensa bondad y gran corazón”, les señalaba su madre Silvia Mompart en la misiva. Habéis conseguido emocionar y poner la carne de gallina a todos los que querían a mi hijo que no son pocos. Hoy estamos un poquito menos tristes, mi pequeño, mi príncipe, mi campeón, mi Xavito tiene una canción y estoy segura de que la bailará allí donde esté”.

A los Carapapas le llegó al corazón este gesto. Así que el pasado domingo 31 de marzo se encaminaron al lugar exacto donde Xavi perdió la vida para cantar ese pasodoble, acompañado además por el padre del chico. Sensaciones a flor de piel y lágrimas en los ojos para no olvidar a aquel pequeño ángel con esta letra:

En mil pedazos

Con lágrimas en los ojos

Caminando muy despacio

Cansado y abatido

Sin consuelo

Y fracasado

Un ángel llega al cielo

Con un niño en la mano.

Y con la otra

Llamo a la puerta

Aquella tarde

A la hora de la siesta.

Al dar su nombre

el que custodiaba la puerta de entrada

vio que en la lista

Xavi no estaba.

No está su nombre

llevadlo a la tierra

que te has confundió.

Ojala pudiera

pero amigo mío

viene de Barcelona

y te lo explicaré.

Maldita sea la hora en que me alejé.

Aunque no estaba escrito

que fuera su día

como un rayo maldito

a sangre fría

era un demonio

quien conducía.

Fue todo en un segundo

salió de la nada

y no me dio ni tiempo

de oír su llamada.

Y aunque me comía el cielo

para protegerlo

pero no llegué

y como no lo salvé

y mis alas no sirvieron

así que córtelas usted.

Que ahora ya pa que las quiero

En la Rambla se ha quedado

Sus juguetes y su sillita

Y sus padres abrazaos

Al imán de una mezquita.

Porque de verdad se lo ruego

Que si Xavi está en el cielo

Que si Xavi está en el cielo

Ya es que no me necesita

Ahora no me necesita.