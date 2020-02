COAC 2020: Orden de actuación de las agrupaciones en la tercera sesión de Cuartos

Tercer día en este calendario de Cuartos del COAC 2020. Y ojo, que como sucedió en la sesión del martes, las agrupaciones que quieran dar el salto hasta semifinales, y más allá, no pueden permitirse el lujo de flaquear. Los grupos son conscientes de que los puntos de Cuartos serán definitivos en el recuento final y no quieren perder fuelle.

Así, la chirigota del Canijo, para algunos favorita y en las quinielas de la Final de la mayoría, volverá a traer esta noche su musical cherbonilense aderezado con los toques musicales de Bienvenido. En su categoría tendrá también a los chirigoteros de Misión imposible y su look peruano. De la provincia escucharemos el bombo de Los Molina y a los roteños de Los del corazón partío, satirones pero siempre resultones.

En comparsa, los espectadores podrán ver cómo siguen creciendo los chicos de Los primerizzos y a Los Salvajes de Fali Mosquera y Los Aislados del Jona. Pero antes, abriendo la sesión de adultos, el coro emeritense Coromía, que quiere confirmar que las agradables sensaciones dejadas en preliminares no eran un espejismo.

Orden de actuación de la tercera sesión de Cuartos del Carnaval de Cádiz

20.00 horas Desde los mares del sur (Comparsa infantil)

La agrupación infantil vino desde Barbate para llevarse el primer premio de la categoría de comparsas. Sus autores son Cayetano Lobón Ledesma y Andrés Abellán Rossi, que se ha encargado también de la parte musical. La comparsa sorprendió, dentro del buen nivel de la cantera, por lo bien interpretada que estuvo y por la pasión con la que vivieron las letras.

20.30 horas Coro Coromía (Mérida)

La agrupación de Mérida dejó una grata impresión en su ya tradicional cita con el Carnaval de Cádiz. El toque del Tron, encargado de la parte musical, fue una red de seguridad para una agrupación que lo dio todo sobre las tablas y que disfrutó e hizo disfrutar. El que uno de los autores de la letra fuera el alcalde de la localidad fue una de las primeras sorpresas de esta agrupación extremeña, que también ha contado con la colaboración del Sheriff y de Fali Pastrana.

21.10 horas Chirigota Misión imposible (Cádiz)

Una de las chirigotas que dejó una impresión más grata durante la fase de preliminares del COAC. Supieron sacarle partido al tipo y a la idea de misión en Perú, a veces cayendo en algún tópico levemente racista, pero con mucho ingenio. Fueron capaces de enmendarlo con una bella letra, muy al tipo, en defensa de la actividad que realizan los inmigrantes en España. Todo acompañado por una música de pasodoble hecho por Fran Quintana con un gusto exquisito. Destacaron, desde el primer momento, por enganchar con el público con un ritmo presente desde los primeros compases.

21.50 horas Comparsa Los primerizzos (Cádiz)

Estreno exitoso el de la comparsa de de David Domínguez ‘El Principito’ y Fernando Núñez en la categoría de adultos. Presentaron una agrupación que era una continuación al estilo que les llevó en juveniles a hacerse con el primer premio el pasado año. Unas voces suaves y unos ritmos tranquilos que mecen al espectador sin estridencias, dejando un sabor dulce en el ambiente. Saben sacarle partido al tipo sin abusar de él. Tienen tablas, no deben sentir vértigo en esta fase.

22.30 horas Chirigota Chernobyl, el Musical (Cádiz)

La chirigota es una mutación múltiple. Mutación por el tipo, de afectados por el desastre de la central nuclear, con desastroso resultado físico pero hilarante para el espectador. Y mutantes por la mezcla de las letras del Canijo y los sones de Jesús Bienvenido, con gran resultado para el espectador y preocupante para sus rivales, ya que demostraron en la fase de preliminares el tener uno de los niveles más altos de la modalidad. El desarrollo es un despliegue de creatividad Made in Canijo, con unas renovadas dosis de humor negro que harán las delicias del público con menos prejuicios. Y sin abandonar, cuando toca, el toque lírico que tiene el autor sevillano.

23.10 horas Comparsa Los salvajes (Cádiz)

Faly Mosquera, director de la comparsa, se retira este año y lo quiere hacer por la puerta grande. La agrupación de ‘Chato’ y Tomy ‘Alemania’ es, como el año pasado, un derroche de fuerza, sólo que en esta edición del Concurso del Carnaval de Cádiz, esa potencia está mejor controlada, más medida. La idea ecologista y contra la decadencia de la sociedad consigue algo que no ha sucedido en muchas de las agrupaciones de este COAC: que se entienda y conecte. Mensaje y voces para dar un paso más este año.

23.50 horas Chirigota Pídeme lo que tú quieras (Chiclana)

Los Molina se mantienen fieles a su estilo. Compases viñeros con olor a moscatel y chicharrón y un bombo potente que hace que se espanten las penas. Son los Reyes Magos del Carnaval que han regalado no sólo su repertorio, sino que han servido de objeto de guasa (con distinto grado de buen gusto) para el resto de agrupaciones. Dejó un homenaje a Juan Carlos en forma de cuplé que, si bien no ha sido el único, sí ha sido uno de los mejor traídos. Su pasodoble a Manolo Santander, precioso por su desborde de sinceridad. No tienen los golpes de años pasados pero conservan su conexión con el espectador.

00.30 horas Comparsa Los Aislados (Cádiz)

El Jona volvía al Concurso del Carnaval de Cádiz después de muchos años (cuatro) apartado de la autoría, aunque no de la interpretación. Y lo hizo con un grupo compacto, con voces bien coordinadas y letras que anuncian pocas complacencias. Han incorporado a un simpático componente, Migue, que es un coco, que les dará juego en los siguientes pases. Su habilidad con los cambios de ritmo, melodía y tiempo hace que en ningún momento se desconecte de la actuación.

01.00 horas Chirigota Los del corazón partío (Rota)

Otra agrupación que cuenta con la música del Lacio. Y se nota. Son especialistas en las cosas del corazón, metafóricamente hablando. En su pase de preliminares fueron de menos a más y, aunque en algunos momentos tuvieron algo de descoordinación quizá por los nervios, hicieron reír al teatro. Su ocupación les hizo abusar en varias partes del repertorio, en especial durante el popurrí, de contenidos en exceso satirones.

