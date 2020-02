Paco Trujillo ‘Catalán’: “Cuando hablan maestros como mi padre, los alumnos debemos escuchar”

La comparsa de David Carapapa ‘La canción de la Laguna’ interpretaba uno de los pasodobles más emocionantes de este COAC 2020. La luz se apagaba y el foco enfocaba a Paco Trujillo, hijo de Antonio ‘Catalán!, que cantaba los primeros versos de la mítica ‘Charlot’. Era la introducción de una letra sobre las declaraciones de Antonio Trujillo en una entrevista en LA VOZ de Cádiz. En ella afirmaba que no recogería el Antifaz de Oro porque le produce “antipatía”. Nada más leer las páginas del periódico, el autor entendía que era necesaria una copla para dar su palabra de que la insignia tampoco colgaría nunca en su solapa, “palabra de Carapapa”.

“Porque cuando hablan los maestros como mi padre, los alumnos debemos escuchar”, declaraba un emocionado Paco Catalán al terminar la actuación. “Es una persona respetada y educada, y cuando esta gente habla, pasa lo que pasa”. Se le notaba la congoja, el nudo en la garganta. Ha sido un reto. David escribió la letra el domingo y la metieron este lunes, el día antes de su paso por las semifinales del Concurso del Falla. “Estábamos atacados. Al menos tuvimos la noche para reposar la copla, que es diferente a meterla en el mismo día. Pero estábamos muy nerviosos”, confiesa. Por ello fue la primera letra.

Paco agradece “el regalo” que le ha hecho Carapapa. “Yo no podría haberlo hecho mejor”. Cree que las palabras de su progenitor en la citada entrevista “van a cambiar las cosas. Porque los carnavaleros van a entender que durante muchos años se ha ninguneado a personas muy importantes para el Carnaval de Cádiz. El Antifaz no lo tenían ni Juan Carlos Aragón, ni mi padre ni mi tío, Silva, Peña… Era como las baterías que dan los periódicos: se conseguía por puntos. Y hay gente que en siete años han hecho más que muchos en toda una vida”.

El Antifaz de Oro se otorgaba al carnavalero que acreditaba 25 años relacionados con esta fiesta, sin importar su relevancia o figura. A partir de ahí se establecía un sistema de puntos. Y hay históricos como los ya referidos que no llegaron a esa cifra. Antonio Rivas, como presidente actual, ha cambiado la fórmula “y le estoy eternamente agradecido. Pero creo que ya no vale. Habrá que cambiar, hacer otra cosa”.

“El Antifaz de Oro no es un derecho, es un privilegio”

Carapapa llevó el pasodoble hace dos días. “Nos lo propuso y no podíamos decir que no. Es magistral, aunque yo qué voy a decir. El remate es brutal. Y yo ahora mismo pienso como ellos. Si mi padre no tiene el Antifaz de Oro, yo no lo quiero. Además, no debe ser un derecho, sino un privilegio”.

“Las declaraciones de Antonio Trujillo en LA VOZ han sentado cátedra. Es un baluarte del Carnaval”, apunta David Márquez Mateo. “No es de justicia que se hayan olvidado de personas así. Este año han querido quedar bien con todo el mundo y eso no vale, ahora no”. ¿Y por qué no se le ha dado hasta este febrero? “Porque el Carnaval es un desastre. El Patronato, los Antifaces… Cuando esto termine debemos sentarnos y ver qué queremos porque se nos escapa de las manos”.

Con respecto a ‘La canción de la Laguna’, el Catalán tiene sensaciones encontradas. “Veo que el público se queda fascinado. Al contrario que con otras en las que hay más fanatismo y ruido, se queda como quien ve una película. Espero que esto sea bueno y también lo vea así el Jurado”.

Esta es la letra: