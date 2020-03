El Carnaval de Cádiz continúa este martes con la gala de los Antifaces y la entrega de premios del COAC 2020

El Carnaval de Cádiz continúa este martes 3 de marzo con más coplas y más reconocimientos. El Gran Teatro Falla volverá a abrir sus puertas para celebrar la primera gala de entrega de los Antifaces de Oro, así como la entrega de premios del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2020 (COAC 2020).

Tras el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Cádiz, el Falla levantará su telón una vez más a las 20.30 horas de este martes para acoger a los Antifaces de Oro de esta edición, que recogerán el galardón con todos sus honores. En esta ocasión, la Asamblea de Antifaces ha decidido otorgar el mayor premio del Carnaval de Cádiz a título individual a los autores Antonio Martinez Ares y Juan Carlos Carlos Aragon Becerra, a título póstumo.

Se trata de dos de los autores más reconocidos de la fiesta gaditana que no habían obtenido este reconocimiento al no cumplir con el requisito prioritario de la entidad, que era haber cumplido 25 ediciones en el Carnaval de Cádiz. Sin embargo, la Asamblea ha conseguido revocar este punto, para que figuras de la talla de estos autores puedan obtener este Antifaz. Aunque en un principio, ambos autores eran reacios a recibir esta distinción, finalmente sí han aceptadp el reconocimiento, tanto Martínez Ares como la familia de Juan Carlos Aragón.

Siguiendo este criterio, también han obtenido el Antifaz de Oro en 2020 los componentes Antonio Trujillo Ramos (‘Catalán grande’) y Pedro Trujillo Ramos (catalán chico, fallecido el pasado año). A su vez, han reconocido a José Sibon Pedemonte ‘Purri’, José Silva Navarro y Cristóbal Cornejo Benitez.

No obstante, de todos ellos, Antonio Trujillo ‘Catalán grande’ ha rechazado el galardón y no lo recogerá hoy sobre las tablas del Falla. En cambio, sí lo recogerá la familia de su hermano Pedro Trujillo, a título póstumo.

Premios del COAC 2020

Será precisamente el acto de entrega de los Antifaces de Oro 2020 el que abra la gala. Además de la entrega se esperan varias sorpresas y actuaciones en honor a los condecorados.

Posteriormente, empezará la entrega de premios del COAC 2020, primero en la categoría de infantiles y juveniles y posteriormente en adultos. Las entregas de cada una de las modalidades se llevarán a cabo durante las actuaciones de los primeros premios, que volverán a actuar en el Gran Teatro Falla. Los primeros en salir a escena será la chirigota Los #Cadifornia de José Antonio Vera Luque, seguida del coro La Colonial, el cuarteto El Cuarteto del More y la comparsa de Tino Tovar, Oh capitán, my capitán, que será la encargada de poner el broche de oro a la gala.

Las agrupaciones premiadas en el Carnaval de Cádiz son las siguientes:

Coros

La colonial (Fernández y Pedrosa)

Tócame (Julio Pardo y Antonio Pedro Serrano, ‘el Canijo’)

Creaciones SA (Nandi Migueles y Jesús Bienvenido)

Al sonar las doce (Luis Rivero)

El barrio negro (Bayón y Cao)

Comparsas

Oh capitán, mi capitán! (Constantino Tovar)

La chusma selecta (Antonio Martínez Ares)

Los encaidenaos (Kike Remolino)

Los aislados (Jona Pérez Ginel, Jona)

Los listos (Subiela)

Chirigotas

Los #Cadizfornia (José Antonio Vera Luqe)

No aguantamos más… vamos de impacientes (Fermín y Antolito, de Puerto Real)

El Geni de Cádiz (chirigota del Barrio)

Estrés por cuatro (Selu García Cossío)

Aquí estamos de paso (Cascana)

Cuartetos

El cuarteto del More… (los niños, con la autoría de Iván Romero)

Vida y obra de Juan Carlos I Bajo De (Gago, Moreno y Cossi)

Cari, resiste (Javi Aguilera)