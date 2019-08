Nadie podrá olvidar el Carnaval de Cádiz 2020. El Concurso de Agrupaciones que arranca el próximo año será el primero de una nueva época que no tendrá a Juan Carlos Aragón como uno de sus grandes protagonistas. Una pérdida irreparable, una ausencia insustituíble. Una edición de duelo donde el nombre del Capitán Veneno estará presente en cada rincón del teatro y en el recuerdo de todas las agrupaciones que pisen el Falla. Su irreverencia, su pluma y su figura dejarán huérfano a un Concurso de Agrupaciones que intenta recomponerse a marchas forzadas.

«Tenemos que estar todos», decía pocos días después del fallecimiento del coplero un reconocido autor de comparsas. Y este llamamiento no ha parado de encontrar respuesta entre quienes decidieron apartarse de los escenarios por diferentes motivos. Parece que el vacío que Aragón deja en el Carnaval de Cádiz comienza ahora a llenarse de esperanza ante el anuncio de varios regresos al certamen más triste desde hace décadas.

Chirigotas

La modalidad de chirigotas es, sin duda, la que más nombres ha recuperado para la edición 2020. José Antonio Vera Luque fue de los primeros en anunciar el fin de su año sabático e incluso ha dado a conocer el nombre con el que estará en el Falla. ‘El busto es nuestro’ será la apuesta firme que presente el autor más laureado de los últimos años, con cuatro primeros premios y un segundo en solo cinco años, un récord difícil de igualar.

Tampoco se perderá esta edición tan especial en recuerdo de Aragón otro de los históricos de la chirigota: Juan Manuel Braza Benítez, ‘El Sheriff’. En esta ocasión, el autor de ‘Los Aleluya’ o ‘Caimán’ regresa compartiendo letra y música con Rober Gómez (de ‘Los yayoflauta’, la chirigota de Santa María) y Juan Pérez, que aportarán frescura a un proyecto ilusionante.

Inesperado ha sido también el anuncio de Antonio Pedro Serrano, ‘El Canijo’ y su vuelta a la modalidad de chirigotas. Tras probar suerte en coros sustituyendo a Antonio Rivas para compartir experiencia junto al veterano Julio Pardo, el de Carmona ha decidido llevar también su pluma a la modalidad de la risa y el doble sentido. De este modo, El Canijo hará doblete este año, en coros y chirigotas. De momento, poco se ha dado a conocer sobre el proyecto del chirigotero más allá de su regreso, aunque parece que pronto dará detalles como el nombre y el grupo que lo acompañará en su vuelta, donde seguro que no faltarán algunos de sus estandartes de la que ha sido su chirigota. Más clara tiene su aventura corista, donde incluso ha dado a conocer el nombre con el que se presentará al Concurso de 2020: ‘Tócame’.

Además de estos regresos, la modalidad también contará con nuevas apuestas, como la de Juanma Bocuñano, uno de los autores de la chirigota de Cascana, que va a iniciar una nueva etapa con un grupo nuevo o la entrada de Enrique García Rosado, ‘Kike Remolino’, en la autoría de la chirigota del barrio, donde firmará la música. La letra volverá a ser compartida por Francisco Javier García Rodríguez, Javi ‘El Ojo’ y Marco Romero y tendrá la dirección de Juan Antonio Canet. Además, el proyecto, que llevará el nombre de ‘Los geni de Cádiz’ contará con la participación como componente de Julio Álvarez, procedente de la chirigota de los hermanos Carapapas, ‘Las cosas del destino’ que, a priori, será una de las pocas ausencias de la modalidad de chirigotas en la próxima edición.

Además, una de las mejores noticias la ha dado precisamente la chirigota de Juan Carlos Aragón, ‘Er Chele vara’, que volverá a estar presente en el Concurso de 2020 con el nombre ‘¡Dio, picha!’. Se trata de uno de los mejores homenajes que podría recibir Juan Carlos Aragón y que a buen seguro, volverá a recordar en las tablas del Falla al coplero. Aunque en principio había dudas sobre la autoría, finalmente se ha descartado que ésta pudiera llevar la firma de Juan Carlos Aragón.

Comparsas

Uno de los regresos más esperados del Carnaval de Cádiz 2020 lleva el nombre de Tino Tovar. El autor anunciaba hace poco más de dos semanas un regreso tan inesperado como necesario para un certamen que será en esta modalidad donde más se resienta, ya que Aragón se había consolidado como una apuesta de altura, especialmente en estos últimos años, donde había cosechado sus mejores resultados. Tino Tovar llega tras un año sabático y con un grupo que prácticamente mantiene a casi todos los componentes que han participado en la última etapa del autor y que ha saboreado grandes éxitos como ‘Juana La Loca’ o ‘La Canción de Cádiz’.

Además, Tovar ya ha querido tener un recuerdo con el coplero fallecido y el nombre con el que se presentará al Concurso de 2020 será ‘Oh Capitán, my capitán’, un guiño al conocido en el ámbito carnavalesco como Capitán Veneno.

Jonathan Pérez, ‘Jona’, también retomará su trayectoria como autor de comparsas tras haber participado como componente durante algunos años en la agrupación de García Argüez y Noly, con ‘Los equilibristas’, ‘Los prisioneros’ y ‘Los luceros’.. La nueva comparsa de ‘Jona’ se llamará ‘Los aislados’.

Con estas incorporaciones, la modalidad volverá a contar con un gran elenco de autores, donde se mantienen grandes firmas que han protagonizado las grandes finales del Concurso de Agrupaciones de los últimos años, como las de Antonio Martínez Ares, David Márquez Mateo, ‘Carapapa’ o el tándem Noly y García Argüez.

Por su parte, la comparsa de Juan Carlos Aragón ya ha anunciado que por respeto al autor no participará en el Falla este año, pero sí se subirá a los escenarios para seguir manteniendo vivo al poeta a través de sus coplas y lo harán con la antología ‘La eterna banda del Capitán Veneno’.

Coros

La modalidad de coros también contará con importantes novedades de cara al COAC 2020. Uno de los regresos más esperados será el de Rafael Pastrana, que seguirá haciendo crecer su trayectoria carnavalesca como corista, y además este año volverá a hacerlo junto a su hijo, que firmará la música de su nuevo proyecto. El veterano coplero ya ha anunciado el nombre con el que se presentará al certamen, que será ‘Los garabatos’.

También dará un cambio a su proyecto Francis Sevilla Pecci, que bajo el nombre de ‘Cádiz, resiste’, iniciará una nueva etapa carnavalesca rompiendo con su formato de coro a pie para poner sobre el escenario una agrupación al uso, formada por 45 componentes.

Además de estas novedades para la modalidad del tango, también se espera el posible regreso de uno de los nombres que más éxitos ha cosechado en los últimos años, Luis Rivero. Su coro no estuvo presente en el Falla en el pasado certamen de coplas, aunque sí en las calles. No obstante, el autor aún no ha dado a conocer oficialmente su posible participación.