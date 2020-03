El Carnaval de Cádiz y el oro de sus antifaces

Esta tarde se han entregado los antifaces de Oro y los galardones a los premiados en el Carnaval de Cádiz en la triple categoría de infantil, juvenil y adultos.. En una gala celebrada en el Teatro Falla, algunos de los nombres más importantes del Carnaval se han subido a la tablas para recoger su galardón y para recordar a quienes ya no están, en especial a Pedro Trujillo ‘Catalán Chico’ y a Juan Carlos Aragón.

Antes de empezar la gala, los presentadores, Miriam Peralta y Quique Miranda, recordaron que este año se habían cambiado las normas para que carnavaleros que no llevaban 25 años pudieran recibir el galardón. “Se ha atendido a una petición popular y se ha tenido una especial sensibilidad”, indicaban.

Antifaces de oro del Carnaval de Cádiz

El primero en recoger su galardón fue Cristóbal Cornejo Benítez. Destacaron en su presentación que empezó en 1986 con Las Momias güete, la mítica chirigota del Love. Sus hijos fueron los encargados de hacerle la entrega del galardón del antifaz de oro. Pero le tenían reservada una sorpresa, los miembros de la chirigota del Love irrumpieron en el escenario y cantaron el pasodoble dedicado a Manolo Cornejo. Cristóbal, emocionado, se abrazó a sus compañeros cuando terminaron de cantar.

Los siguientes galardonados, que recibieron el premio juntos, fueron José Sibón, ‘Purri’ y José Silva. Del Purri destacaron que lleva toda la vida ligado al Carnaval, y su aparición en agrupaciones como Los beduinos o Los Cubatas. Su debut en el Falla fue con Antonio Martín. De José Silva, nacido en el Mentidero, subrayaron que empezó en Carnaval en Infantiles. Su debut en el Falla fue en 1972, donde ha ganado nueve primeros premios como componente. ¿Qué sorpresa tenían para ellos? La actuación de la peña ‘Nuestra Andalucía’, a la que se sumaron los dos homenajeados, que conservan casi intactas las voces.

Catalanes presentes y ausentes

Le llegó el turno a los catalanes, Antonio y Pedro Trujillo. La cantante gaditana Merche recogió el galardón en nombre de su padre, Pedro Trujillo, ‘Catalán Chico’, “maestro del contralalto y referente de generaciones”, como lo definió Miram Peralta. Miranda, por su parte, destacó el pase de Antonio Trujillo por las comparsas de Antonio Martín y de Ripoll. A Merche, la imposición del galardón se la hizo Antonio Martín, que definió como “la voz grande” a su padre. Los miembros de la chirigota del Love y la peña Andalucía, junto con Antonio Rivas, fueron los encargados de rendir un homenaje a Pedro cantando la presentación de Caleta. Merche, muy emocionada, se unió al cante y en un par de momentos se abrazó a Antonio Martín.

Antonio Trujillo, que indicó en una entrevista concedida a este medio que no quería el galardón, no quedó en el olvido. El presentador Quique Miranda Pidió un fuerte aplauso para el Catalán Grande y dijo que el Patronato respetaba su decisión de no recoger el galardón pero que, a todos los efectos, quedaría como ganador.

Martínez Ares y Juan Carlos Aragón, unidos por el antifaz de oro

Llegó Antonio Martínez Ares al escenario entre aplausos. El coplero dejó constancia de su voluntad de compartir su premio con su padre, que fue componente de las comparsas de Paco Alba.Fue la mujer de Martínez Ares la encargada de ponerle la insignia al autor de La Chusma Selecta. Antonio, a su vez, se lo colocó a su padre. En todo momento, Martínez Ares quería que su padre fuera coprotagonista. Con él, cantó su comparsa. Pero no eligieron una copla de Martínez Ares, sino una de Paco Alba, “en homenaje de esos viejos copleros”. Cantaron “Oh, Cadiz”.

Especialmente emotivo fue el momento en que se le concedió el Antifaz de Oro a Juan Carlos Aragón, fallecido el pasado año. Miranda recordó la voluntad de Juan Carlos de no recibir el antifaz hasta que no lo tuviera Martínez Ares, “así que, ahora sí, es el momento de entregárselo”. Recogió el galardón su viuda, Luisa Tejonero, con el niño de la pareja. El encargado de hacerle entrega del galardón fue el alcalde, José María González, Kichi. Y no podía faltar la antología, la Eterna banda del Capitán Veneno, que no pudo estar al completo,. Para este momento eligió el pasodoble ‘Adios tiene nombre de drama’.

Llegó después el momento de hacerse la foto de grupo, en la que estuvieron los antifaces, Miguel Villanueva, la concejala de Cultura; Lola Cazalilla y el alcalde.

En el mismo acto, también se ha premiado a las agrupaciones que el pasado COAC ganaron uno de los cuatro primeros premios y el áccesit, tanto en la categoría de adultos como de infantil y juvenil. Los premios, en la categoría de cantera, los fueron entregando de manera alterna Kichi y Lola Cazalilla.

En las distintas categorías de la modalidad de adultos, éstos han sido los premiados:

Coros

1 La colonial (Fernández y Pedrosa)

2 Tócame (Julio Pardo y Antonio Pedro Serrano, ‘el Canijo’)

3 Creaciones SA (Nandi Migueles y Jesús Bienvenido)

4 Al sonar las doce (Luis Rivero)

Áccesit El barrio negro (Bayón y Cao)

Comparsas

1 Oh capitán, my capitán! (Constantino Tovar)

2 La chusma selecta (Antonio Martínez Ares)

3 Los encaidenaos (Kike Remolino)

4 Los aislados (Jona Pérez Ginel, Jona)

Áccesit Los listos (Subiela)

Chirigotas

1 Los #Cadizfornia (José Antonio Vera Luqe)

2 No aguantamos más… vamos de impacientes (Fermín y Antolito, de Puerto Real)

3 El Geni de Cádiz (chirigota del Barrio)

4 Estrés por cuatro (Selu García Cossío)

Áccesit Aquí estamos de paso (Cascana)

Cuartetos

1 El cuarteto del More… (los niños, con la autoría de Iván Romero)

2 Vida y obra de Juan Carlos I Bajo D (Gago, Moreno y Cossi)

3 Cari, resiste (Javi Aguilera)