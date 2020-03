VÍDEO: Así suena el cuplé que Juan Carlos Aragón pidió a Martínez Ares

Cuandoel autor del Carnaval de Cádiz, Juan Carlos Aragón, estaba en el hospital tratándose de su enfermedad, Antonio Martínez Ares, autor de La Chusma Selecta en el COAC 2020, llegó con su padre enfermo. La casualidad quiso que se encontrara con Luisa Tejonero, mujer de Aragón. Hablaron y, la que después se convertiría en viuda, le dijo que fuera a visitarlo. Martínez Ares estuvo con Aragón y le dijo: «Lo que pueda hacer por ti, ya sabes». Entonces, el Capitán Veneno le sugirió: «¿Un cuplé?». Así lo contaba la propia viuda del mítico autor en uno de los documentales emitidos hace varias semanas en Canal Sur Televisión.

Ares no olvidó la petición de su compañero de tablas aunque no cantó el esperado cuplé en el Gran Teatro Falla durante el COAC 2020 y la promesa seguía incumplida. En principio, todos esperaban que fuese en la Gran Final donde el coplero dedicase este cuplé homenaje al Capitán Veneno, pero finalmente no fue así.

Ha sido este lunes,, en Sevilla, cuando Martínez Ares ha decido homenajear a Juan Carlos y, acompañado únicamente de su guitarra. Ha cantado el cuplé para cumplir su palabra..Así desvelaba el contenido de un cuplé que, como era de esperar, iba dedicado a las partes íntimas masculinas, que ha predominado los repertorios del chirigotero durante décadas. Así suena el cuplé que Juan Carlos Aragón pidió a Martínez Ares que le escribiera.

Martínez Ares fue a ver a Juan carlos Aragón al hospital y le dijo que le pidiera lo que quisiera, y le pidió un cuplé. Aquí tenéis el cuplé en EXCLUSIVA ???? #CarnavalWeek pic.twitter.com/qd5r5dc9LI — El Falla en Sevilla (@FallaEnSevilla) March 3, 2020

Ha ocurrido en un acto organizado por Cajasol y presentado por Manolo Casal dentro de la Semana de El Falla en Sevilla.. Además, el autor de La chusma selecta, segundo premio en el COAC 2020, también interpretó un pasodoble inédito que tampoco se pudo escuchar durante el certamen de coplas. Fue una de las letras descartadas por la agrupación pero que el grupo suele cantar en sus diferentes compromisos. Durante la jornada del lunes, fue el propio Antonio Martínez Ares el que, guitarra en mano, entonó esa letra. Asimismo, también cantó el pasodoble de medida de la comparsa La eternidad.

Hay que recordar que la presentación de la comparsa La chusma selecta también estaba dedicada íntegramente a Juan Carlos Aragón. Precisamente este detalle suscitó cierta polémica durante el Concurso de Agrupaciones, cuando el director de las comparsas de Aragón, Javier Bohórquez, mostró su malestar por esta pieza. En una entrevista concedida a La Voz de Cádiz, Bohórquez llegó a reconocer que a Juan Carlos no le hubiera gustado la presentación de Ares. Quizás esta polémica y estas críticas pudieron influir en la decisión de Martínez Ares de no cantar el cuplé en la Gran Final.