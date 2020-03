Ares, sobre Juan Carlos Aragón: “El dolor de los demás lo entiendo, y si los demás no entienden el mío…”

Antonio Martínez Ares ha sido el primer invitado del ‘Carnaval Week’ en la Fundación Cajasol, en Sevilla. Una serie de tertulias y ponencias que terminarán con el festival ‘El Falla en Sevilla’. El autor de ‘La chusma selecta’ realizaba este lunes 2 de marzo un repaso de su trayectoria carnavalesca, de sus mejores obras, y analizaba el Concurso actual de su comparsa. Como era de esperar, durante la entrevista con Manolo Casal se refería a Juan Carlos Aragón y a la entrega del Antifaz de Oro, que recibirá este martes en el Gran Teatro Falla.

Con respecto a la despedida de Aragón, “estamos hablando de mi ‘alter ego’. Para mí es como si me faltara algo de mi cuerpo. Nosotros estuvimos toda la EGB juntos en el colegio. Él empieza algo antes que yo con ‘Los contrabandistas’. Le perdí la pista cuando él fue a estudiar al carrera, yo hice al carrera de Carnaval” y posteriormente se encontraron. Primero como compañeros; luego, además, como rivales. “La hemos tenido muy gorda, gordísima. Hemos quedado mucho para hablar y me quedo con la admiración mutua de los dos”.

Le interrogaban por esas palabras de Javi Bohórquez en LA VOZ en las que reconocía que a Juan Carlos no le hubiera gustado que lo recordara Ares de esa manera tan triste. Eso ha provocado incluso enfrentamientos de refilón entre componentes a través de redes sociales. El de Santa Marí se muerde la lengua. “Difícil de contestar. Yo tengo mi parte de la vida que he vivido con Aragón, y se queda para mí. No voy a alimentar el fuego del culebrón. Esto se arregla o no depende de la persona. La tuve muy gorda con él pero lo he querido muchísimo, y yo hablo de él en presente. El dolor de los demás lo entiendo, y si los demás no entienden el mío. Viuda hay sólo una, y huérfanos del Carnaval nos hemos quedado absolutamente todos. Lo lamento muchísimo, pero no me produce dolor. Admiraré a Juan Carlos toda mi vida”.

Martínez Ares reconoce que “hay mucho de Juan Carlos Aragón que me hubiera gustado sacar: ‘Los yesterday’ y ‘Los millonarios’. Pero en muchas tenía cosas. En ‘Los príncipes’, ‘La sereníssima’, se adelantó muchísimo a su tiempo. Ves eso como competidor y rezas para que haya un boquete”.

El Antifaz de Oro, para Aragón y Martínez Ares

Este martes va a recoger “el Antifaz de Oro para dárselo a mi padre. Me he tragado las tres negaciones: “No hago un pregón”, lo hice. “No voy a volver”, y volví. Jamás cogeré el Antifaz de oro, y lo cojo mañana. Lo mismo hay una cuarta y una quinta”. Ofrece algunas razones del cambio de postura. “Luisa me dijo que su última voluntad era que no quería el Antifaz si no lo tenían personas como yo. Se lo queremos dar a Juan Carlos, pero sabemos de tu negativa a aceptar ese agasajo. Y ahí pienso que no hay nada que discutir: Juan Carlos Aragón se lo merece. Pero como condición, voy a llevar a mi padre y voy a dárselo a él”.

Martínez Ares fue a ver a Juan carlos Aragón al hospital y le dijo que le pidiera lo que quisiera, y le pidió un cuplé. Aquí tenéis el cuplé en EXCLUSIVA ???? #CarnavalWeek pic.twitter.com/qd5r5dc9LI — El Falla en Sevilla (@FallaEnSevilla) March 3, 2020

Pero además del Capitán Veneno, Ares habló del actual alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’. ¿Está trabajando bien por el Carnaval? “Está trabajando bien por la ciudad”. Porque “con el Carnaval no ha pasado absolutamente nada. Sigue igual que como estaba, para desgracia de nosotros. Para mí el Concurso no debe estar organizado por el Ayuntamiento, sino por los creadores y los participantes.

Reconocía ante el público que “‘La chusma selecta’, cuando canta el primer día, sólo tiene tres pasodobles y tres cuplés. Salimos de preliminares con un pasodoble y un cuplé, y además al día siguiente quito esas dos letras, así que estábamos totalmente desnudos. Poco a poco fuimos creando”.

Aparte de Carnaval, el poeta consume “canción de autor, música latinoamericana, rock… menos regaaeton, todo lo que pillo”. En cuanto a si sabe cuándo ha dado con la tecla, asegura que es imposible. “‘Los piratas’ en el ensayo general no le gustó a nadie. Teníamos la convicción de que era lo peor habíamos hecho en la vida. Y llegamos el primer día al Falla y pegó. es cuestión de química, nunca se sabe. Hay pasodobles que no das un duro por él y se convierte en el mejor del Concurso”.

En la primera jornada de #CarnavalWeek, hemos podido disfrutar de este momento inédito, en el que Antonio Martínez Ares nos deleita con el pasodoble de medida de la comparsa La Eternidad pic.twitter.com/nJrz0uCSYr — El Falla en Sevilla (@FallaEnSevilla) March 2, 2020

Recuerda que “el primer día de ‘Los cobardes’ fue horrible. Lo entiendo. Después de haberme ido, tenía todos los focos puestos. No fue un día agradable, porque la gente esperaba ‘El vapor’ y no había nada de eso. Ya el segundo día, mejor. Íbamos a camerinos y no había nadie. Me habían dado por muerto.

“Hay muchas agrupaciones mías que borraría de mi curriculum. Y hay otras redondas como ‘La niña de mis ojos’, ‘Los piratas’, ‘La ventolera’, que son redondas. Ahora tengo una inquietud distinta que quiero expresar de otra manera. ¿Que no se me entiende? Lo siento, pero es lo que me sale. Además, no estoy de acuerdo. Al propio Juan Carlos Aragón también había que entenderlo. Tengo la satisfacción de estar haciendo ‘casi’ todo lo que me da la gana”, sentenciaba.