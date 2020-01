Olav, el muñeco de nieve que revoluciona el Falla: “Yo en la discoteca soy de los paraditos”

Era una noche cargada en el Gran Teatro Falla. Para muchos, la sesión más destacada de todas las preliminares: el regreso del Sheriff, el coro ganador de la pasada edición como cabeza de serie, la chirigota Dio Picha!…

Sin embargo, a veces el concurso brinda sorpresas en el momento menos esperado. El cuarteto ‘Aquí no hace frío, aquí hace humedad’ no terminaba de conectar con el público y cuando más de uno empezaba a perder la paciencia apareció él: Olav, el muñeco de nieve que está en boca de todos.

Estos cordobeños habían invitado a su amigo sanluqueño como figurante sin indicaciones. Total libertad. Olav tenía pensado moverse, pero “no sabía cómo”. Hasta la actuación en el Falla “no había escuchado la letra del cuarteto”. Todo fue una improvisación.

El muñeco de nieve mantuvo la calma durante la parodia, pero con el tema libre todo fue a más. El público mostró sus primeras risas ante los movimientos del figurante. Primeros movimientos con una timidez que fue perdiendo conforme el Falla pedía más. “¡Que bote el muñeco!”, se escuchó en varias ocasiones.

No hubo marcha atrás. Olav se desató ante la reclamación del público. Su público. Se los había metido en el bolsillo sin abrir la boca. El cuarteto, que apenas había gozado de interacción con los asistentes, tuvo que parar en una de sus letras para ver qué pasaba detrás suya. “Olav, estate quieto ahora”, pidió uno de ellos sorprendidos. El muñeco de nieve gesticuló con la aparente promesa de que ya iba a parar.

Pero era demasido tarde. No había quien le parase. “Llevaba mucho tiempo parado y tenía ya las venas congeladas. Tenía que explotar por algún lado y ha sido así”, explicaba a los micrófonos de Onda Cádiz tras su espectáculo.

Un baile que fue complemetamente improvisado e inesperado incluso por los propios miembros del cuarteto. “Yo no he bailado en la vida. ¡Si yo en la discoteca soy de los paraditos!”, aseguraba.

¿Lo veremos en cuartos? “A ver cómo se portan los de arriba”, respondía a la periodista de Onda Cádiz el aclamado Olav. Y el director de la agrupación sentenció: “Este habla en cuartos por la gloria de mi madre”.