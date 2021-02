Manolín Santander canta este viernes en LA VOZ: “Hace un año viví el mejor momento de mi vida carnavalesca”

Manolín Santander cantará este viernes en LA VOZ a partir de las 21 horas. Después de la interpretación de Ramoni el pasado 5 de febrero y Germán García Rendón el día 12, esta semana el invitado será el heredero del compás viñero y defensor del legado de Manolo Santander, su padre. Acompañado por su inseparable guitarra, Manolín Santander hará un largo recorrido por algunas de las inolvidables coplas de su maestro desde la cuna y rememorará grandes éxitos de su trayectoria carnavalesca, tras su paso como componente de agrupaciones como las de Antonio Pedro Serrano, ‘El Canijo’ o Juan Carlos Aragón, además de sus contribuciones como autor.

Todas estas coplas y anécdotas contadas en primera persona protagonizarán este concierto carnavalesco que se puede seguir en la página web www.lavozdigital.es, además de en su perfil en las diferentes redes sociales (facebook y twitter).

Precisamente, en la jornada de hoy se cumple un año de aquel último pregón del Dios Momo, ofrecido precisamente por este joven chirigotero que a su corta edad cuenta con varios primeros premios y una experiencia difícil de superar. Más allá de la competición, Santander recuerda con gran cariño aquel Martes de Carnaval donde ardían tantas emociones encontradas.

“Hace un año viví el mejor momento de mi vida carnavalesca, y mira que he tenido la suerte de vivir muchas cosas a mi corta edad. No se me olvida ese día, verme rodeado de toda mi familia, mis amigos, disfrazado, con ese cortejo tan bonito…y todo el mundo se volcó conmigo. El recuerdo es precioso y tuve la suerte de compartir un ratito con mi padre, aunque fuese corto e inventado. Tuve una posibilidad de tener una charla con él. Ese recuerdo imborrable realmente es el de hablar con mi padre”, recuerda emocionado el autor, que ha decidido heredar también la chirigota de Santander y mantener así viva su memoria.

El joven coplero reflexiona así sobre lo que supone volver al Gran Teatro Falla con el grupo de su padre: “Sacar su chirigota es una presión porque nosotros no podemos fallar. De nosotros van a querer que hagamos lo que había antes y eso es muy complicado porque lo que había antes era único. Pero nosotros lo vamos a afrontar con mucha ilusión, que a eso no nos va a ganar nadie y lo haremos con mucho cariño y con mucho respeto. Y con el fin de pasárnoslo muy bien, que es lo que nos gusta a nosotros y lo que le gustaría a mi padre”.

Sin embargo, reconoce que es un proyecto ilusionante: “Uno se siente con mucha responsabilidad porque es un gran marrón realmente. Lo piensas y voy a ir al teatro con el grupo del primer premio de chirigotas de 2019 y respaldado por mí, con un apellido que pesa muchísimo en Carnaval. Es una gran responsabilidad pero un pedazo de orgullo increíble”.

Para llevar a cabo este proyecto chirigotero, Manolín Santander tendrá que esperar a que pase esta pandemia que ha obligado a suspender el Carnaval de Cádiz 2021 y que ha supuesto un frenazo a ese estallido de emociones que ha ido dando lugar desde el fallecimiento de su gran refrente. “La pandemia nos ha cortado un poquito porque había enganchado a la gente y las penas se pasan mejor juntos. Además teníamos muchas cosas hechas para la nueva chirigota y nos han cortado la libertad de poder echar el rato juntitos y cantando Carnaval, que es lo que nos gusta. Pero lo cogeremos con muchas ganas cuando volvamos”, confiesa el autor, que reconoce que esta situación también le ha permitido disfrutar de otros aspectos de la vida.

“La pandemia nos ha abierto los ojos para valorar muchas cosas, por lo menos a mí. El que me conoce sabe que soy un jartible del Carnaval y que me encanta, pero ahora mismo priman otras cosas que antes no veíamos, como la tranquilidad de estar en casa con la familia, algo que para mí era impensable durante ciertos meses y la de horas que le echamos. Yo por lo menos pienso tomármelo de otra manera, y eso es quizás gracias a la pandemia”, confiesa.

El hijo del autor del mítico ‘Me han dicho que el amarillo’ reconoce que para poder tomar la batuta de la chirigota de Santander se ha visto obligado a renunciar a una modalidad que le encanta, que es la de comparsas.

“Echo de menos al mundo de la comparsa y, sobre todo, a mi comparsa. Eso ya no era ni un grupo de Carnaval, lo había superado, porque era mi segunda familia, mis amigos. Lo que más temo es perderlos porque el vernos todos los días, hace mucho, pero yo sigo estando con ellos. La antología de Juan Carlos seguirá cantando y yo seguiré cantando con ellos. Ellos quieren que siga formando parte de la familia y yo estoy contento con eso y lo seguiré cuidando como un tesoro, que es lo que son ellos para mí”, asevera el chirigotero, que muestra su esperanza en que haya Carnaval en 2022. “Espero que valoremos cada momento porque por experiencia os digo que nunca se sabe cuál va a ser el último. Que disfrutéis del Carnaval y que se haga de la forma más sana posible”, concluye.