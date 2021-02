Germán G. Rendón canta este viernes en LA VOZ: “Me gusta hacer las cosas a mi forma y tener mi propia expresión”

Germán García Rendón cantará este viernes en LA VOZ a partir de las 21 horas. Después de la interpretación de Ramoni el pasado 5 de febrero, esta semana el invitado es el creador del sello OBDC, una de las voces más reconocidas del actual Carnaval de Cádiz. Acompañado de su guitarra, Germán participará en estos conciertos carnavaleros que se pueden seguir en la página web www.lavozdigital.es, además de en su perfil en las diferentes redes sociales (facebook y twitter).

Pese a su juventud, pues por poco supera la treintena, García Rendón ha compuesto ya diez comparsas. Además, ha salido con autores de prestigio reconocido como Luis Ripoll, Juan Carlos Aragón y Antonio Pedro Serrano ‘el Canijo’. Aficionado al Carnaval desde pequeñito, “tenía una caja y quería salir tocándola en chirigotas”, comenzó a los 14 años en una agrupación infantil que sacó Andy, del dúo musical Andy y Lucas. “Me tuve que comprometer con los estudios porque si no mis padres no me dejaban salir”.

Estuvo con Jesús Monje, con Juan Fernández, Pepito Martínez y Fran Quintana, y Luis Ripoll le abrió las puertas de su comparsa. “Resultó ser un año clave para madurar. En ‘La voluntad pa los artistas’, yo me encargué de la afinación e incluso arrimé un par de letras que Luis tuvo la generosidad de que las cantáramos en el Falla”. Este año llamó mucho la atención, “recuerdo que Laly me cogió en camerinos y me dijo: chaval, tú cantas un montón de bien. Me puso nerviosísimo justo antes de cantar”, recuerda. Ahora ambos trabajan juntos en la comparsa.

Entonces Juan Carlos Aragón lo incorpora a su comparsa. “Mi objetivo era salir con él. Me encantaba su manera de hacer Carnaval y es quien más me ha calado”. De Araka la Kana tiene mil y una vivencias, “fue como un sueño. Me quedé paralizado cuando Juan Carlos nos presentó el pasodoble, un momento mágico. Cruzamos el charco, en el Falla disfrutamos muchísimo. Fue un año muy completo”. Culminó la trilogía con ‘La banda del Capitán Veneno’ y ‘Los comparsistas se la dan de artistas’. “Al final compensa y te quedas con lo bueno”.

Germán daba un giro total y se marchaba con la chirigota del Canijo “Yo soy comparsista, y a veces lo pasaba mal. Pero estaba quemado de ‘comparsilandia’ y en ese grupo tengo grandes amigos con lo que reí muchísimo en los ensayos”. A la vez comenzaba a componer, primero ‘Los niños del barrio’, y luego más a conciencia la primera ‘OBDC’. “Hasta que por salud mental tuve que elegir entre una de las dos y me quedé con la comparsa”. ¿Autor o intérprete? “Autor. Me gusta hacer las cosas a mi forma y tener mi propia expresión, encontrarte con la persona que quieres ser”.

Le gusta el Carnaval “transgresor, reivindicativo, de meter el dedo en la llaga. Esto es una afición y tengo clara mi jerarquía de valores, no la negocio. Aunque representa una responsabilidad muy grande, la afición va por delante de todo”. Le sentó muy bien en su formación su integración en Los pabellones, “ya que uno intenta innovar, y al principio entra con ganas de revolver todo, pero al final vuelve a su cauce. Hay que canalizar esa innovación y en esos momentos entienden que no se puede perder la esencia del Carnaval”. Se ha nutrido de muchos autores, antiguos y actuales, “y lo que me gustaría es seguir ilusionado para crear agrupaciones. Este año he podido descansar y veo positivo salir de esta vorágine. Ahora no estoy componiendo por inercia sino por propio gusto”.

Para la actuación de este viernes, cuenta con un inmenso repertorio que abarca desde agrupaciones históricas en las que ha salido hasta piezas compuestas por él mismo. Viernes 12 de febrero a partir de las 21 horas en www.lavozdigital.es.