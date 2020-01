Manolín Santander canta el pasodoble de la chirigota ‘Bebé a bordo’

Manolín Santander ha estado recopilando durante estos meses parte de los pasodobles que han hecho grande la figura de su padre Manolo en el Carnaval de Cádiz. Esta vez, ante los micrófonos de la Cadena Cope, entona la copla de la chirigota ‘Bebé a bordo’, segundo premio del año 1991, sólo por detrás de ‘Los príncipes encantados, gracias igualmente’.

Manolo Santander ya aparece como uno de los autores de la letra, aunque desde siempre le había dado su sello a la chirigota. Compagina estas labores con Antonio Martín García, que se llevara el primer premio en comparsas con ‘Encajebolillos’, además de escribir para el coro de la Salle Viña. El letrista es Francisco Abeijón Ramos ‘Carapalo’.

Este pasodoble es uno de los más recordados de este año, cuando los militares españoles estaban destinados en la guerra de Yugoslavia:

Al recibir esta carta con estas mis cuatro letras que te escribo con cariño

tú no te asustes madre tan sólo es para decirte que no estoy en mi destino

Hoy salgo de viaje con todos mis compañeros yo no sé si volveré

Me llevan a una guerra con el cinismo donde se habla de pacifismo

con tantos barcos lleno cañones me llevan a una guerra que no comprendo

y que solamente están defendiendo los intereses de otras naciones

Querida madre tú no te tendrás que preocupar

que si no vuelvo te mandarán una gran medalla

con letras grandes para que tú puedas recordar

murió luchando como un valiente por nuestra patria

Con veinte años y no sé qué coño hago yo aquí

en este infierno donde tan sólo hay ambiciones

y seguro que el Juan Sebastián Elcano

se encuentra dando la vuelta al mundo tranquilamente de vacaciones

Ellos son los que tienen que dar la cara

esos marinos del Buque Escuela y que se dejen de tanto cuento

que al fin y al cabo son los que se llevan los honores.