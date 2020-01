VIDEO: Manolín Santander canta el pasodoble de la chirigota ‘Los del perejil lacio’ del COAC 1988

Manolín Santander ha recuperado para la Cadena Cope una recopilación con los pasodobles de las chirigotas que hicieron inmortal a su padre. Tras ‘Los piratas de la cascada’ y ‘Que viene el coco’, llega ahora esta copla de ‘Los del perejil lacio’, de 1988.

Estos Sanpracios estuvieron en esa recordada final, siendo segundo premio (por detrás de Los combois da pejeta). La letra y música es de los hermanos Alcántara Pedemonte y la dirección de Agustín Domínguez Acal.

Hace algún tiempo en el Concurso se te obligaba

a que a la reina de nuestra Fiesta se le cantara,

reina que era siempre las hijas de generales

y que a mi Cai lo conocían por las postales.

Pero al regresar los carnavales

también conseguimos

que una mujer gaditana

fuera la diosa y señora,

reina de su propia tierra.

Y rogamos a Dios

que esta costumbre no se pierda.

Pero el gaditano en vez de adorarla

no le echan piropos, van a criticarla.

Desde aquí te dedicamos el pasodoble sin reglamentos

que me lo obligue a cantar,

porque sin verte y sin conocerte

estoy seguro de que eres guapa pa rabiar,

y lo importante es que eres de Cádiz

como se puede pedir más.