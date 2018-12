La junta directiva del COAC aprobaba este lunes el calendario definitivo para el Concurso del Falla de este 2019. Y con numerosas sorpresas. Como ya avanzó LA VOZ la pasada semana, existían muchas posibilidades de que se retrasara el inicio del certamen de Carnaval y así ha sido. Finalmente, comenzará el sábado 26 de enero (no el 22) y contará con sesiones de siete agrupaciones entre semana y ocho los fines de semana. Además, cada función arrancará a las 20 horas, media hora antes de lo habitual.

La designación de las cabezas de serie se convertía en el centro del debate, pues muchos carnavaleros, con la asociación de Comparsistas enarbolando la bandera de la reclamación, lo consideran un perjuicio y hasta han pedido renunciar a esta condición, si bien le han cerrado las puertas a esta reclamación. Han renunciado a esta batalla porque han logrado recortar las preliminares a 20 funciones, por lo que habrá 20 cabezas de serie en esta edición.

Esta definición se establece en cuanto a su clasificación en el pasado Concurso del Falla de 2018. Finalistas y semifinalistas son cabezas de serie, excluyendo a los coros, que abrirán función y por tanto no entran en la lista. A su vez, deben mantener al autor y al menos a más de la mitad del grupo. En esta ocasión, son 14, por lo que se cogerán seis agrupaciones que se quedaron a las puertas de las semis.

Estas son las cabezas de serie 2019:

Comparsas (10)

1 La Gaditaníssima (Los mafiosos, de Juan Carlos Aragón)

2 Los luceros (Los prisioneros, de García Argüez, Noly y dirección de Subiela)

3 Los carnívales (El perro andalú, de Antonio Martínez Ares)

4 La luz de Cádiz (Los campaneros, de Kike Remolino)

5 El marqués de Cádiz (Los ángeles de la guarda, de los hermanos Carapapa)

6 La manada (Los zincalé, del Chato, Alemania y Faly Mosquera)

7 A base de palos (Pueblo llano, de Tocina)

8 ¿Te lo cuento o te lo canto? (Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, de Iván Romero)

9 Ozbdc (OBDC, el joven obispo, de Germán G. Rendón)

10 La bella y la bestia (Las guerrilleras, de Borja Romero)

Chirigotas (8)

1 Los quemasangre (Grupo de guasa, de Selu García Cossío)

2 La maldición de la lapa negra (Los Brujos Titis, de Manolo Santander y Sánchez Reyes)

3 Este año ya me toca a mí (Este año nos veréis en el altar, del Taka)

4 Daddy Cadi (Una corrida en tu cara, de Jesús Benárquez y Pablo de la Prida)

5 Los jarabe de palo (No te quemes todavía, del Bizcocho)

6 Los yayoflauta (Las del convento de Santa María, la Yerbabuena, de Roberto Gómez)

7 Los morosos (Los sirenitas, de los Molina)

8 Los Dependentistas (Los crazy de los 40, de Juan Carlos Vergara y José Antonio Alvarado)

Cuartetos (2)

1. Brigada amarilla (agüita con nojotros): (El equipo a minúscula (comando caleti), de Manuel Morera)

2. Este año nos retiramos (Lo mismo nos vemos en Elcano…, de Gago, Moreno y Cossi)

La duda se mantenía hasta el final con la comparsa de Pepito Martínez, Músicos sin fronteras (el año pasado Los incontrolables), debido a que no estaba claro si habían cambiado más de la mitad de componentes del grupo. Por su parte, la chirigota del Cascana (cai de miarma el pasado año) no cuenta este año con la autoría del Melli, por lo que no es cabeza de serie, y dejan de serlo por no participar las agrupaciones de Tino Tovar, Vera Luque, el Canijo y el Sheriff.