Las agrupaciones muestran sus dudas sobre las galas de Carnaval propuestas por el Ayuntamiento de Cádiz

Las galas de Carnaval previstas por el Ayuntamiento de Cádiz como alternativa a la suspensión del Concurso Oficial de Agrupaciones del Gran Teatro Falla de 2021 a consecuencia del coronavirus no convencen a sus participantes. La mayoría de las agrupaciones sondeadas por La Voz de Cádiz tienen muchas dudas sobre la realización de unos espectáculos que a día de hoy no tienen fecha concreta ni se sabe qué medidas se van a habilitar para permitir los ensayos de sus componentes. Además, la mayoría insiste en que esta celebración, prevista para el mes de febrero, podria llegar en plena tercera ola de la pandemia. Por ello, los coristas ya han sido los primeros en anunciar que no participarán en esta muestra.

Germán García Rendón

El autor de la comparsa OBDC aún no ha tomado una decisión sobre si participará o no en el evento, ya que será después de las fiestas cuando contacte con el grupo para plantearle la situación. No obstante, García Rendón considera un problema el hecho de que no se pueda ensayar, ya que su comparsa lleva ya casi un año sin cantar. “Para nosotros, cantar en el Falla no es cualquier cosa, así que es fundamental que podamos ensayar y a día de hoy no se puede. Nuestro local de ensayo es un colegio, por lo que es imposible”, afirma el comparsista, que además asegura que no le ha parecido adecuada la manera de comunicar a los grupos esta iniciativa. “Se podrían haber puesto en contacto con nosotros y les habríamos expuesto nuestras dudas, y así podríamos haber buscado soluciones. Me llama la atención que nos pregunten a través de una circular, donde ni siquiera se dice cuándo vamos a cantar”, asegura.

Luis Manuel Rivero Ramos

Más contundente ha sido el corista Luis Rivero. Al respecto, Rivero se ha manifestado en la línea del comunicado emitido ayer por la Asociación de Coristas, en el que se rechaza la participación de la modalidad en estos espectáculos por cuestiones sanitarias. “No me parece consecuente ni coherente con la situación que estamos viviendo. Además, la forma de plantear este festival, teniendo que dar una respuesta antes del día 15, con la situación que parece que viene, no le veo sentido”, ha afirmado el autor, que puso de relieve la posibilidad de llevar a cabo otras actuaciones para ayudar a los artesanos, como exposiciones efímeras al aire libre.

En este sentido, considera que preservar la salud de los componentes debe estar por encima de todo. “El problema es ensayar no la actuación en sí. No nos podemos reunir más de diez personas. Hemos estado haciendo un esfuerzo sin cenar con nuestras familias en Navidad, y ahora ¿nos vamos a poner a ensayar con otras personas?”, se pregunta. Rivero también critica la posición del Ayuntamiento de Cádiz, que ha planteado una propuesta que cuenta con muchos inconvenientes. “Es un brindis al sol por parte del Ayuntamiento. Yo lo quería hacer pero los grupos no quieren. No creo que sean las formas”, ha concluído.

Julio Aragón

El representante legal de la comparsa de Tino Tovar, Julio Aragón, tampoco está convencido de su participación en las galas. “Me ha sorprendido la forma en la que nos han pedido la participación. Sin que nos digan cuándo se va a a cantar y teniendo que responder antes del día 15, cuando aún no se sabe cómo va a estar la situación sanitaria ante el aumento de casos que se está registrando”, ha afirmado el componente, que también apunta que económicamente tampoco parece viable. “Hay que dar de alta a los componentes, contratar maquilladoras…y ¿qué ocurre si se da algún caso de coronavirus?. Si cantas solo, pospones el espectáculo y ya está, pero si cantas con otros, ¿qué pasaría?”, se pregunta Julio Aragón, que considera que hay muchas cuestiones aún por ver antes de decidirse a participar.

Antonio Domínguez

El director de la chirigota Los impacientes, Antonio Domínguez, es de los pocos que se ha mostrado dispuesto a participar. En el caso de esta agrupación, asegura que han estado cantando hasta hace poco, por lo que no tendrían problemas para preparar el repertorio. Además, en su caso quieren aprovechar “su año” ya que son conscientes de que la situación vivida con Los impacientes no será fácil que se repita. “Otros grupos más importantes van a seguir cantando sea el año que sea pero nosotros sólo tenemos este año, así que no nos supone ningún contratiempo cantar si se respetan las medidas sanitarias”, ha afirmado.

No obstante, Domínguez comprende la situación de otros grupos, que tienen la obligación de ensayar para ofrecer su actuación en las mejores condiciones.

Ángel Subiela

El veterano director Ángel Subiela considera “precipitada” la iniciativa propuesta por el Ayuntamiento de Cádiz a la vista de los acontecimientos. “Los casos están aumentando y nosotros, por ejemplo, tenemos paradas las actuaciones al menos hasta marzo o abril, cuando mejore la situación, así que creo que no sería mala opción posponerlo”, afirma Subiela, que ve complicado actuar el próximo mes de febrero.

No obstante, el director agradece a la concejala de Fiestas su propuesta con la intención de equiparar la fiesta a la cultura. “Sé que lo hace de buena fe y me gustaría apoyarla, pero sinceramente no es rentable económicamente si tenemos en cuenta los gastos que vamos a tener y es complicado y arriesgado a nivel sanitario”, apunta Subiela.