El Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2019 (COAC 2019) arrancará con todas las localidades vendidas, excepto las de la Gran Final, a las que se accederán por sorteo. Durante la jornada de hoy saldrán a la venta las últimas entradas de cuartos de Final que ayer sobraron en las taquillas instaladas en el Baluarte de la Candelaria.

A lo largo de la jornada se agotaron las entradas para las cuatro sesiones de semifinales, quedando disponibles localidades para todas las funciones de cuartos de final. Estas entradas sobrantes en taquilla se pondrán a la venta a través de Internet de forma progresiva a lo largo de la mañana de este martes 22 de enero.

A la venta

El motivo por el que todas las entradas no se ponen a la venta de forma simultánea a través de la web es, precisamente, porque se trata de un proceso de validación sometido a rigurosos controles para evitar errores. Así, se hace mediante un procedimiento manual muy exhaustivo para no incurrir en fallos como ofertar entradas duplicadas o que no estén a la venta, como sería el caso de los palcos de prensa.

Hay que recordar que el 40% de las entradas se pusieron a la venta ayer a través de Internet (https://coac.unientradas.es), agotándose todas las disponibles para todas las funciones de cuartos y de semifinales a las 11.30 horas.

