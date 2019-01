Este martes 15 de enero se han puesto a la venta, tanto en el Baluarte de la Candelaria como a través de internet, las entradas para las preliminares (fase clasificatoria) del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC) 2019. Se podrán adquirir el 60% de los boletos a partir de las 10.00 en el Baluarte de Candelaria y el 40% a través de internet

Esta edición, se pondrán a la venta el 60% en taquillas para facilitar el acceso a las entradas de los gaditanos, y el 40% a través de la web https://coac.unientradas.es .

De forma paralela, los boletos con descuentos para personas con problemas auditivos para las que se han reservado 22 butacas y las personas mayores de 65 años se pondrán a la venta hoy martes en las taquillas del Gran Teatro Falla a partir de las 10.00 horas, mientras que las entradas destinadas a personas con movilidad reducida y diversidad funcional se pondrán adquirir el miércoles 16 de enero, a partir de las 10.00, en las taquillas del Gran Teatro Falla.

Las personas que se acerquen hasta el teatro y que vayan a adquirir estas entradas bonificadas deberán llevar la documentación pertinente que acredite que son mayores de 65 años o que tienen movilidad reducida. En el caso de la movilidad reducida se han reservado seis palcos, mientras que para los mayores de 65 años se ha abierto un cupo de 50 entradas en diferentes zonas del teatro por función.

Una vez que finalicen las colas en el día de mañana, las entradas restantes pasarán a venderse el miércoles tanto en las taquillas del Gran Teatro Falla (en el lado más cercano a la Facultad de Medicina) como por internet. Aquellas entradas correspondientes a los cupos bonificados que no se hayan comprando saldrán a la venta general por internet 48 horas antes de cada sesión.

Las entradas tendrán un precio que oscilarán entre los 13 y los 26 euros. De esta manera, las entradas para Paraíso y Palco Platea (para personas con movilidad reducida) tendrán un precio de 13 euros, Anfiteatro de 16 euros, Delantero Anfiteatro y Palco Segunda de 18 euros, Palco Principal, Palco Platea y Butacas de 26 euros.

En cuanto a los abonos, que se han habilitado 20 por función, tendrán un precio para Paraíso de 222 euros, Anfiteatro de 274 euros, Delantero Anfiteatro y Palco Segunda de 308 euros, Palco Principal, Palco Platea y Butacas de 445 euros.

Además, cabe recordar que habrá un cupo de entradas para mayores de 65 años que tendrán un descuento del 50%.

Se podrán adquirir hasta dos entradas por personas. Estas entradas serán nominativas y no se permitirá la entrada al Concurso de aquellos que no tengan su nombre en la entrada. Además, no se admitirán cambios ni devoluciones.

Carnaval de Cádiz 2019: cómo conseguir entradas para el Concurso del Gran Teatro Falla COAC

Llega el Carnaval de Cádiz, el Concurso del Gran Teatro Falla y surge la pregunta habitual ¿Como conseguir entradas para el COAC en 2019? La junta directiva aprobaba en los últimos meses del año tanto el calendario como la fórmula y el precio de las entradas. Y se mantiene la idea de los últimos años.

Para adquirir entradas de preliminares, cuartos de final y semifinales del Concurso del Falla se puede hacer por dos vías. Un poco más de la mitad de las localidades, el 60%, se podrá comprar en taquilla, mientras que el otro 40% a través del portal elegido en internet. El objetivo es reducir la imagen de las colas y la molestia que ello ocasiona tanto a los aficionados como a los vecinos de la zona.

Por su parte, las entradas para la final se seguirán vendiendo mediante un sorteo previo.

Con respecto a los precios, el Patronato no varía los del último Carnaval. Son estos para cada fase:

Paraíso: 13 euros

Anfiteatro: 16 euros

Delantero Anfiteatro: 18 euros

Palco Segundo: 18 euros

Butaca, palco platea y palco principal: 26 euros

Butaca para personas con problema de audición: 13 euros

Palco Platea para personas con movilidad reducida: 13 euros

Precio de los bonos preliminares COAC 2019

Paraíso: 222 euros

Anfiteatro: 274 euros

Palco Segundo, Delantero Anfiteatro: 308 euros

Butaca, palco platea y palco principal: 445 euros

Precio entradas mayores de 65 años preliminares COAC 2019

Paraíso: 6,5 euros

Anfiteatro: 8 euros

Delantero Anfiteatro: 9 euros

Palco Segundo: 9 euros

Butaca, palco platea y palco principal: 13 euros

Precio entradas COAC 2019 Cuartos de final

Paraíso: 20 euros

Anfiteatro: 25 euros

Delantero Anfiteatro: 30 euros

Palco Segundo: 30 euros

Butaca, palco platea y palco principal: 37 euros

Butaca para personas con problema de audición: 20 euros

Palco Platea para personas con movilidad reducida: 20 euros

Precio de los bonos para mayores de 65 años cuartos de final COAC 2019

Paraíso: 66 euros

Anfiteatro: 78 euros

Palco Segundo, Delantero Anfiteatro: 96 euros

Butaca, palco platea y palco principal: 120 euros

Precio entradas COAC 2019 Semifinales

Paraíso: 29 euros

Anfiteatro: 34 euros

Delantero Anfiteatro: 39 euros

Palco Segundo: 39 euros

Butaca, palco platea y palco principal: 57 euros

Butaca para personas con problema de audición: 29 euros

Palco Platea para personas con movilidad reducida: 29 euros

Precio de los bonos para mayores de 65 años semifinales COAC 2019

Paraíso: 45 euros

Anfiteatro: 54 euros

Palco Segundo, Delantero Anfiteatro: 60 euros

Butaca, palco platea y palco principal: 87 euros

Precio entradas COAC 2019 Final

Paraíso: 42 euros

Anfiteatro: 67 euros

Delantero Anfiteatro: 77 euros

Palco Segundo: 77 euros

Butaca, palco platea y palco principal: 92 euros

Butaca para personas con problema de audición: 42 euros

Palco Platea para personas con movilidad reducida: 42 euros

La reventa de las entradas

Desde hace varios años, el Ayuntamiento de Cádiz puso en marcha una fórmula para evitar la reventa de entradas del Concurso del Falla. Una persona sólo puede adquirir como máximo dos entradas por sesión (no por fase, sino por noche) con su DNI (carné de identidad), teniendo que vincular cada billete con un número de DNI. Pese a contar con entrada, no se podrá acceder si el DNI no se corresponde con la localidad.

Para comprar en taquilla hay que presentar los dos DNIs, uno por cada localidad, y para hacerlo por internet rellenar los dos números, siendo obligado presentarlo en la puerta del Falla en la sesión correspondiente. En años anteriores se podían utilizar tarjetas de débito o crédito de cualquier entidad financiera, con excepción de American Express o Diners Club, y no se aceptaba el pago mediante Paypal o libretas.

Según la normativa, “una vez adquirida la entrada no se admitirán cambios ni devoluciones del importe”.