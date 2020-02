La comparsa de Los listos responde a la denuncia anunciada por la maquilladora Sara Romero

La comparsa ‘Los listos’, dirigida por Ángel Subiela, y la empresa Camerino de Artes y Horrores, propiedad de Sara Romero, han mantenido un severo enfrentamiento en este COAC 2020. Tras actuar el primer día en el Concurso, Subiela señalaba que la maquilladora les había dejado tirados a tres semanas de que comenzara el certamen, con el perjuicio que eso había ocasionado en la agrupación y su puesta en escena. Romero respondió a estas declaraciones a través de un comunicado de su abogado, Adolfo Vigo, en el que calificaba de falsas las palabras del director y le conminaba a retractarse si quería evitar la demanda.

Durante el mes no se produjo movmiento alguno, pero el día antes de la Gran Final, el jueves 20 de febrero, el letrado de Sara Romero informaba en este medio de que había iniciado los trámites legales para denunciar a Ángel Subiela. Romero pide 10.000 euros «como indemnización por daños morales y materiales por la falsedad de las manifestaciones».Sostiene que estas palabras son «inciertas y falaces» y ocasionan un «grave ataque a la imagen»

Sergio Gómez se ha puesto en contacto con LA VOZ del Carnaval para señalar su versión a través de otro comunicado que reproducimos de manera íntegra. En él, asegura que hay conversaciones a través de la aplicación ‘whatsapp’ que demuestran el compromiso de la empresa Camerino de Artes y Horrores para con la comparsa. Además, Subiela aprovecha para rectificar pues, por error, afirmó que “les dejó tirados a tres semanas de la actuación”, cuando “realmente fueron siete semanas (con la Navidad de por medio)”. Esta es la respuesta por escrito de Sergio Gómez, de la comparsa ‘Los listos’:

Comunicado de la comparsa ‘Los listos’

“El pasado 21 de enero del corriente, D. Adolfo Vigo del Pino, letrado de Dª Sara Romero y de su sociedad CAMERINO DE ARTES Y HORRORES -en adelante LA EMPRESA-, envió una nota de prensa a los medios de comunicación.

En aquél momento la primera reacción de mi comparsa LOS LISTOS –en adelante LA COMPARSA- fue responder al referido comunicado, si bien, tras meditarlo decidimos esperar a la terminación del COAC 2020 para dar respuesta a sus manifestaciones, con el único fin de no empañar el concurso.

Sin embargo, el pasado 20 de febrero, tras el fallo del jurado sobre las agrupaciones que pasaban a la Final del COAC, la Sra. Romero, a través del diario digital LA VOZ DEL CARNAVAL, volvió a pronunciarse sobre el asunto.

Por tanto, a pesar de tener la certeza de que este tipo de controversias no sirven sino para ensombrecer el concurso, ante la insistencia de Dª. Sara Romero me veo en la obligación de pronunciarme tanto en mi propio nombre, como en nombre de LA COMPARSA, sobre las manifestaciones vertidas tanto por D. Ángel Subiela, Director de LA COMPARSA, como por el propio abogado Sr. Vigo del Pino y su clienta, a fin de aclarar lo sucedido.

Como expresaba la referida nota de prensa, fue el 3 de octubre de 2019 cuando personalmente me puse en contacto con LA EMPRESA para contratar sus servicios como maquilladores de LA COMPARSA en el COAC de 2020. Tras explicarles nuestras pretensiones, y reunirme personalmente con uno de los empleados de LA EMPRESA, llegamos a un acuerdo verbal por el que LA EMPRESA se comprometió a realizar el maquillaje de LA COMPARSA para el COAC 2020.

Prueba de ello son los mensajes y audios que a través de la aplicación whatsapp me crucé con el referido empleado, llamado Jesús. En dichos mensajes y notas de voz se desprende la realidad de las conversaciones previas en las que se explicó exactamente lo que LA COMPARSA necesitaba por parte de LA EMPRESA, así como la preparación que esta última había realizado del trabajo encargado antes de la prueba de maquillaje, en definitiva el compromiso firme por parte de LA EMPRESA para maquillar a mi comparsa. No es el primer año que cerramos un acuerdo de este tipo sin un contrato firmado de por medio, en la absoluta confianza en los profesionales que hacen posible nuestro carnaval.

Por tanto, a la vista de que en la nota de prensa del Sr. Vigo del Pino se apelaba a la inexistencia de un compromiso por parte de LA EMPRESA, poniendo en tela de juicio las manifestaciones del Sr. Subiela al respecto, me he visto en la obligación de aclarar que, en efecto, tal compromiso existía y tengo suficientes pruebas que lo acreditan.

Sin embargo, a pesar de que el compromiso por parte de LA EMPRESA era firme, teniéndolo todo preparado para la inminente prueba de maquillaje que iba a tener lugar a finales de noviembre, no lo es menos que la comunicación de la resolución unilateral del contrato me fue comunicada el 27 de noviembre de 2019 -días antes de la prueba-, y no tres semanas antes del comienzo del concurso como manifestó el Sr. Subiela en sus declaraciones.

No obstante lo anterior, he de aclarar que el error del Sr. Subiela en cuanto a la fecha del incumplimiento contractual por parte de LA EMPRESA fue provocado por mí al no comunicar a LA COMPARSA hasta Navidad la decisión tomada por LA EMPRESA, a fin de evitar someter a los componentes de LA COMPARSA, y en especial al director de ella, a la presión y el nerviosismo que desencadena la necesidad de solventar, con tan poco margen de tiempo, la delicada situación en la que LA EMPRESA nos puso al decidir, a menos de dos meses del inicio del concurso, no maquillar a LA COMPARSA, con las fechas navideñas de por medio.

Fue, por tanto, mi decisión, comunicar a mis compañeros el cambio acontecido una vez que tuve cerrado el acuerdo con la empresa MUD (Make Up Designory) que finalmente se ha encargado de nuestro maquillaje.

Precisado lo anterior, me veo, igualmente, en la obligación de aclarar que fue la forma de comunicar por parte de LA EMPRESA la imposibilidad de llevar a cabo el trabajo, el principal motivo por el que el Director de LA COMPARSA decidió hacer público lo ocurrido, a fin de evitar que otras agrupaciones puedan verse en el futuro en la situación que se vio nuestra comparsa.

Digo lo anterior porque LA EMPRESA rompió su compromiso mediante un audio enviado por whatsapp por su empleado Jesús en el que alegaba unos importantes problemas que, al parecer, finalmente, tan solo perjudicaron a nuestra COMPARSA puesto que fue la ÚNICA de todas las que contrataron con LA EMPRESA con la que rompieron su compromiso, lo cual denota que, ante una eventual repetición de esos problemas tan graves que nosotros a día de hoy desconocemos, cualquier agrupación podría verse a menos de dos meses del inicio del concurso sin maquilladores, con las consecuencias que ello implica, quizás por una mera cuestión de azar puesto que desconocemos las razones en las que se basó LA EMPRESA para elegir a nuestra COMPARSA como única damnificada.

La intención de estas manifestaciones no es otra que aclarar lo ocurrido, corroborar la existencia del compromiso adquirido por LA EMPRESA con LA COMPARSA LOS LISTOS y, por supuesto, asumir y rectificar el error del Sr. Subiela al señalar como fecha de la resolución unilateral del contrato por parte de la EMPRESA tres semanas antes del inicio del concurso, cuando realmente fueron siete semanas (con la navidad de por medio).

En el deseo de zanjar las confrontaciones que ensombrecen el concurso, deseamos que el presente comunicado ponga fin al conflicto para evitar así la interposición de las correspondientes acciones judiciales por parte de LA COMPARSA, cuya reputación se está viendo perjudicada por las manifestaciones vertidas por la Sra. Romero.

Sergio Gómez Romero

COMPARSA LOS LISTOS”.

A su vez, Ángel Subiela ha querido rectificar sus palabras con este texto:

Ante las manifestaciones realizadas en el día de ayer (jueves 209 por Dª. Sara Romero en el diario digital LA VOZ DEL CARNAVAL me veo en la necesidad de aclarar varias cuestiones.

En primer lugar, he de decir que, a fecha presente, no he recibido reclamación formal de la Sra. Romero de cantidad alguna por los supuestos daños morales y materiales causados, ignorando, por tanto, la justificación de la cuantificación realizada.

En cualquier caso, entendiendo que los medios de comunicación no son la vía para realizar este tipo de reclamaciones evitaré cualquier pronunciamiento al respecto, quedando a la espera de la pretendida reclamación.

No obstante, mediante el presente, me retracto de las manifestaciones que realicé tras el pase de preliminares de LA COMPARSA LOS LISTOS únicamente respecto de las fechas que en su momento referí, al haber tenido posteriormente conocimiento de que el incumplimiento del compromiso alcanzado por la empresa de la Sra. Romero se produjo a siete semanas del concurso y no a tres como en su momento dije.

Una vez asumido el error en las fechas por el que pido disculpas a quien pudiera sentirse agraviado por él, no quiero dejar pasar la oportunidad de defenderme de las acusaciones vertidas contra mi persona, manifestando que el resto de declaraciones ni injurian, ni por supuesto calumnian a la Sra. Romero, toda vez que, a mi entender, se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de expresión recogido en el artículo 20 de la Constitución Española, derecho ampliamente conocido por todos los carnavaleros por cuanto se trata de nuestro parapeto en muchas de las letras que cantamos, traduciéndose en el derecho de expresar y difundir libremente pensamientos, ideas, opiniones o creencias, conceptos amplios en el que también cabe incluir juicios de valor, mediante cualquier medio de reproducción, disponiendo de un amplio campo de acción que viene delimitado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas, las cuales fueron inexistentes en mis declaraciones.

No obstante lo anterior, por si quedara alguna duda, aclaro que en momento alguno fue mi intención deshonrar a la Sra. Romero, simplemente informé de lo ocurrido en mi COMPARSA desde un ámbito puramente profesional, puesto que sí había un compromiso adquirido por parte de su empresa y no falté a la verdad en este sentido.

Respecto del tiempo que restaba para el inicio del concurso incurrí en un error de 4 semanas, ocasionado por ser informado tarde de lo sucedido pero, en cualquier caso, a mi juicio es un tiempo escaso para recomponer la organización de un tipo de las características de LA COMPARSA LOS LISTOS.

En definitiva, creo que no debemos caer en el absurdo de elevar a injuria grave, y por tanto delito, cualquier manifestación o crítica que no sea del agrado del receptor, puesto que de hacerlo sin duda estaríamos poniendo en jaque el propio COAC y nuestro amado carnaval”.