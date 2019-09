La chirigota de Manolo Santander y José Manuel Sánchez Reyes no participará en el próximo Concurso del Falla 2020 con razones obvias. La muerte de su líder, de su capitán, del guardián viñero, provoca que “las circunstancias emociones no sean las adecuadas” para salir a cantar un nuevo repertorio en el próximo COAC. Se despiden con el primer premio de ‘La maldición de la lapa negra’, un hecho que no podrán defender sobre las tablas para tristeza del buen aficionado, que pierde muchísimo con su ausencia.

No obstante, seguirán haciendo Carnaval. Carnaval de Cádiz, por supuesto. El grupo ha lanzado un comunicado en redes sociales apuntando que siguen “adelante y unidos para mantener vivo el legado de nuestro capitán. Desgraciadamente las circunstancias emocionales no son las adecuadas para concursar en el Teatro Falla sin él, pero nos hemos ilusionado con otra historia en la que empezaremos a trabajar duro a primeros de octubre. Muchas ideas, muchas coplas para rescatar, para desempolvar y para grabar del maestro viñero. Va por él. Con todos ustedes:

‘El batallón rebaná’ (Vida y obra de Manolo Santander)'”.

El nuevo proyecto, esta antología, estará dirigida por su hijo, Manolín Santander, la figura más adecuada para mantener vivo el legado de su padre. “Porque mientras guardemos tu esencia al vestirnos y al ensayar, tu no te has ido. Será muy duro para mi ser el encargado de llevar esto para adelante, pero te lo debo, te lo debemos. Para ti…Chirigota/Antología: “El Batallón Rebaná (Vida y Obra de Manolo Santander)”, apuntaba el joven carnavalero.

So casi 40 años dedicados a la fiesta y nunca habían montado una antología de esta manera, así que todo confluye para iniciar esta nueva aventura. Manolín Santander no saldrá el año próximo en el Falla, pero hará doblete tanto en el montaje de la chirigota que llevará las coplas de su padre por todos los rincones, como en la antología de Juan Carlos Aragón, ‘La eterna banda del Capitán Veneno’.

Porque mientras guardemos tu esencia al vestirnos y al ensayar, tu no te has ido. Será muy duro para mi ser el encargado de llevar esto para adelante, pero te lo debo, te lo debemos. Para ti…Chirigota/Antología: “El Batallón Rebaná (Vida y Obra de Manolo Santander)”. pic.twitter.com/aEiEz7Ml3U — manolin_santander (@ManuelSantande1) September 19, 2019

Manolo Santander fallecía el pasado 3 de septiembre de 2019 tras una larga enfermedad. Es reconocido a nivel nacional por ser el autor del himno oficioso del Cádiz CF, ‘Me han dicho que el amarillo…’, el pasodoble de ‘La Familia Pepperoni’ (1998). Pero es sobre todo el gran precursor en la actualidad de la chirigota clásica gaditana, que se ha ido perdiendo con el paso de los tiempos. Ha ganado el Concurso del Falla en dos ocasiones, con ‘Los de Capuchinos’ y ‘La maldición de la lapa negra’. Además, ha participado en decenas de agrupaciones tras casi 40 años de Carnaval, empezando en adultos con el cuarteto ‘El velatorio’ junto a Emilio Gutiérrez Cruz ‘El Libi’. Ha salido entre otras chirigotas en ‘Hasta que la muerte nos separe’, ‘Bebé a bordo’, ‘Bien nos diste Coba, Cristoba’, ‘Guasa Cubana’, ‘El séptimo de caballería’, ‘Los tiesos’, ‘Lo más feo de Cádiz’, ‘El submarino amarillo’, ‘Los destripadores de la calle Londres’ y otras agrupaciones que han marcado la historia de esta fiesta.