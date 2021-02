“Esta letra es un clamor popular; hay que agradecer la labor de los verdaderos héroes de la pandemia”

Una copla a los verdaderos héroes de la pandemia. David Márquez Mateo, ‘Carapapa’, presentaba en los últimos días un emotivo pasodoble en el que distinguía entre las dos caras de la sociedad que se han reflejado durante esta pandemia. Por un lado, políticos y gestores que se han dedicado a guerrear entre ellos pese al goteo incesante de muertos y enfermos en UCI que continúa dejando el coronavirus; por el otro, aquellos profesionales sanitarios, médicos y enfermeros, que luchan en primera línea de batalla contra el Covid-19 asumiendo los riesgos de perder la vida en su trabajo.

La letra ha sido compartida por muchos de los protagonistas y ha conquistado el corazón de los sanitarios de toda España. Su autor asegura que sólo ha convertido en verso “lo que es un clamor popular“. Bien sabe que “en el Concurso les hubieran llovido las coplas de homenaje y reconocimiento a su trabajo. Consideré que era el momento oportuno para poner mi granito de arena para destacar la entrega de los que pelean cada día en los hospitales”. David presentó el pasodoble al grupo “hace un mes, y entendimos que ahora se le tenía que hacer este homenaje a los verdaderos héroes de la pandemia, aunque ellos no pretendan serlo”.

Ha recibido el agradecimiento de muchos amigos que se han emocionado con la letra. “Aunque es incomparable, me ha recordado al día después de cantar en el Falla con la comparsa. Mi propio hermano Javi es enfermero, tengo muchas amistades y todos sabemos la cruda realidad a la que se enfrentan cada día”. Es propio del Carapapa inspirarse en la cotidianidad, en los asuntos del discurrir diario, los problemas de la gente de a pie. “Considero interesante lo que me rodea, me gusta mucho fijarme en los pequeños detalles”.

La pandemia no podrá ser tratada en el Concurso del Falla debido a su suspensión “pero el Carnaval esta bala se la guarda en la recámara para el año que viene”.

Además del desconcierto

y la tristeza, esta pandemia

ha dejado al descubierto

nuestras vergüenzas, nuestras miserias

A la vez que nos pegaba un bofetón de realidad

nos mostraba las dos caras que tiene la sociedad

Y mientras que en el Congreso

Unos peaso de siesos

discutían sin parar,

otros con bolsa de basura

puestas en formas de armadura

Se la jugaban en el hospital

Sin derecho ni a descansar

ni a una prueba porque en esa lista,

iban primeros los futbolistas.

Hay quien pensó en hacer un ruido insoportable

y al criado con la olla paseó en descapotable

otros guardaban silencio en esas colas del hambre.

Unos bailando y pensando en salvar la Navidad

otros arriesgando su vida por salvar a los demás.

Un ejército de ángeles sin alas

y que luchan en el campo de batalla,

a pesar del menosprecio,

los recortes y el desprecio

de políticos canallas.

El personal sanitario,

tan valiente, tan precario,

entregado en cuerpo y alma

se merecen un contrato y un sueldo como Dios manda

y entonces después tocamos las palmas.