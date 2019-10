La nueva comparsa de Juan Carlos Aragón ya ha echado a rodar. Esta semana se unía su comparsa junto al calor de las guitarras para emprender su proyecto: la eterna Banda del Capitán Veneno. Una antología con las mejores coplas del autor y también de algunas letras inéditas que se han rescatado del cajón. El grupo, liderado por Javi Bohórquez y con el bloque de los que defendieron su repertorio en los últimos cinco años (desde ‘Los millonarios’ hasta ‘La Gaditaníssima’) ya ha comenzado a preparar su nueva agrupación.

Pero está siendo duro, muy duro. Así lo confiesan continuamente tanto a sus allegados como en las redes sociales. Aunque se mantengan los hábitos, la sombra de la ausencia es aún más alargada. Este jueves se cumplían cinco meses de la muerte de Aragón, cinco lunas, y el propio Bohórquez ha compartido en su perfil de Twitter un mensaje dirigido al mismo Juan Carlos en el que abre la puerta de sus sentimientos. “Cinco meses sin ti, brother”.

“Que sí Juan, que nos lo estamos tomando en serio. Que sí Juan, que el Sehito, Manolín y Raulito quedan como siempre para montar las piezas del nuevo repertorio y cuando las tienen bien claras las llevan al ensayo. Que sí, que lo importante es que se entienda la letra y que no haya estridencias, que tú de eso ya has terminado harto y no quieres caer en antiguos errores. No te hemos fallado en los últimos cinco años, tranquilo”.

“Que sí Juan, que sí. Que los niños del grupo no faltan ningún día al ensayo y van cada día ilusionados por cantar tus letras eternas y por estrenar las letras y las músicas que se quedaron en el baúl guardadas porque no era el momento de cantarlas y expresarlas”.

“Que sí, que el tipo de este año sé que lo quieres más canalla, ya se lo hemos dicho a María Jesús. Y en el maquillaje que esté muy encima Dani, sí”.

“Pero escucha Juan, esto no está siendo nada fácil. Temerte en el ensayo y meter tu obra nos hace un nudo en la garganta que no sé ni como coño cantamos. Y esto se repite cada ensayo. Bajones, impotencia, dolor, pero ¿quién dijo que esto iba a ser fácil y que no nos íbamos a encontrar con esta situación”.

“Duela lo que duela, y cueste lo que cueste, ‘La eterna banda del Capitán Veneno’ estará en los Carnavales de 2020 llevando tu legado hasta el último rincón del universo carnavalero. Tú y tu obra siempre seréis eternos. Va por ti, Capitán. Con todo el respeto y el cariño de tus 16 niños, te admiramos Capitán”.

La implicación de todos ellos está siendo máxima, especialmente de Javi Bohórquez, quien siempre estuvo al lado de Juan Carlos Aragón, en sus mejores y sobre todo en sus peores días. Han decidido mantener el grupo de la comparsa para hacer algo nuevo, diferente, a la par que mantendrá algunas coplas inmortales.