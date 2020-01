COAC 2020: “Llevo en cola desde el jueves por la noche para comprar las entradas”

Yanira Cobelo ha sido la primera aficionada en comprar las entradas para el COAC 2020. Esta gaditana de Paterna de Rivera asegura que lleva “en cola desde el jueves por la noche” para poder adquirir esas localidades. ” Hice noche el jueves, el domingo y anoche (martes). Si llevo a venir desde mi casa, no me da tiempo”, comenta ante los medios de comunicación. “He traído la silla de la playa, la manta… la verdad que no he pasado fío. No he sentido nada”.

Yanira ha sido una de las protagonistas de este miércoles en el que muchos carnavaleros han cumplido con su propósito: ya tienen en su poder los billetes para ver a sus ídolos carnavalescos. Ella lo tiene claro. “Para mí el mejor Antonio Martínez Ares“. Eso sí, ha hecho buenas provisiones y se lleva muchas entradas. “He comprado tres sesiones: Martínez Ares, el primer día y también la comparsa de los Carapapas”. “Había gente rodando en Cádiz y yo estoy a 40 minutos de aquí”, así que se vino con mucha antelación”. Su hermano es el afortunado que le acompañará en las diferentes sesiones.

“Me han sentado muy bien los minutos de gloria, después de toda la noche he tenido que salir monísima en todos los vídeos”, bromeaba mientras le decían que posara con las localidades, cual jugador de fútbol. “Yo iba para futbolista pero me quedé en compradora de entradas”.