El Carnaval de Cádiz ya calienta motores, cuerdas vocales y guitarras. El COAC 2019 arranca este sábado y coros, comparsas, chirigotas y cuartetos afinan voces y repertorios. En sus los locales de ensayo, las agrupaciones tratan de templar los nervios de última porque se juegan mucho. Llevan meses preparándose con ilusión, memorizando coplas y preparando el tipo para darlo todo sobre las tablas del Falla, donde comprobarán si el público engancha con el humor, las ideas y la música de sus propuestas.

Durante todo el año, los autores han tomado buena nota de las noticias y polémicas que han sacudido el país. Sucesos, política, corazón, Semana Santa… no hay tema que sea tabú o que no pueda ser rescatado para el Carnaval. Todo es cuestión de ingenio y de saber plasmarlo en letras cargadas de ironía que juegan con el doble sentido. Escuchar las letras del Carnaval de Cádiz supone hacer un recorrido por el día a día de Cádiz y de España. Estos son algunos de los temas que este COAC 2019 escucharemos en el Falla en tangos, pasodobles, cuplés, estribillos, parodias y popurrís.

Vox y la Reconquista

La irrupción del partido de Santiago Abascal se ha convertido en la gran sorpresa de las elecciones en Andalucía. Entre sus propuestas más polémicas, expulsar a inmigrantes y eliminar autonomías. También dio mucho que hablar (y muchos memes) el vídeo que la formación difundió y que mostraba al líder de Vox montado a caballo por tierras andaluzas y que acaba con la leyenda «Andalucía, por España».

Cambio de Gobierno en la Junta de Andalucía

El vuelco histórico en Andalucía, de la mano de Vox, acabó con 36 años ininterrumpidos del PSOE en el poder en la Junta. Susana Díaz ganó las elecciones pero la victoria fue amarga porque el Partido Popular se hizo con el gobierno en Andalucía al pactar con Ciudadanos y Vox. Así, Juan Manuel Moreno Bonilla se convirtió en el sexto presidente andaluz y el gaditano Juan Marín en vicepresidente. Las elecciones andaluzas se celebraron en diciembre y Moreno Bonilla ha hecho público la composición del nuevo Gobierno andaluz hace unos días. Sin embargo, la agilidad con la que los autores de Carnaval incorporan temas de actualidad a sus coplas no permite descartar que se toque la marcha de Díaz, los pactos inverosímiles o la confusión de Kichi en las votaciones que protagonizó una simpática anécdota cuando acudía al colegio electoral del barrio de La Viña para votar en las elecciones andaluzas de 2018.

El ‘pececito’ y Julen

España entera lloró la muerte del pequeño Gabriel y quiso acompañar a los padres del niño que, aunque rotos por el dolor por el crimen que cometió Ana Julia, daban una lección de estoicismo y valentía. «Llenaste nuestros corazones de esperanza, bondad y amor; Nada, pececito, nada como tu sabes. Mucha fuerza a tus maravillosos padres. #TodosSomosGrabiel», escribía en redes Patricia, la mamá. Un mensaje que inundó las redes sociales de pescaítos que posiblemente naden hasta alcanzar las tablas del Falla.

Otro suceso que ha tocado especialmente el corazón y que no ha dejado a nadie indiferente es el rescate pequeño Julen en Totalán. Conmueve ver como en una situación tan desgarradora, la solidaridad nos une en lo verdaderamente importante. Cientos de personas han trabajado a destajo para ayudar a la familia de Julen, una familia que todos sentimos como propia.

La violencia de género y el carnaval

El Carnaval es reivindicativo y a buen seguro el machismo y la violencia de género serán tema de más de una copla. Cada año, miles de mujeres mueren asesinadas a manos de sus parejas o ex compañeros. El Carnaval de Cádiz siempre ha sido altavoz de protesta ante las injusticias y ya el concurso del año pasado la comparsa de Alcalá de Guadaira ‘Las irrepetibles’ trató este tema en un pasodoble por la víctima de La Manada: “Después de esquivar la cornada de aquella manada, celebro que sigo viva”

El «todo perfecto» de Cristiano Ronaldo

Pocos son los que tienen la fortuna, nunca mejor dicho, de poder pagar 18,8 millones de multa por fraude fiscal a Hacienda y ha asegurar que «todo perfecto». Una esas personas es el exjugador del Real Madrid, actualmente en la Juventus, Cristiano Ronaldo. El delantero portugués llegó vestido de negro, con gafas de sol y sonriente y fue recibido como una estrella de Hollywood. El jugador reconoció los hechos ante la Audiencia Provincial de Madrid en un juicio que apenas duró cinco minutos porque se había alcanzado un acuerdo entre la defensa del jugador y la Fiscalía. A la salida, Cristiano firmó algunos autógrafos y comentó ante las cámaras y el numeroso público congregado: «todo perfecto». El caso de Ronaldo no es único. Futbolistas como Messi, Xabi Alonso, Modric, Marcelo, Radamel Falcao, Di Maria o Mascherano se las han tenido que ver con Hacienda. Incluso he Carnaval de Cádiz ha estado bajo la escrutadora mirada de Hacienda por la posible obligatoriedad de regularizar ante la Agencia Tributaria los contratos y bolos de las agrupaciones. ¿Tendrán algo que apuntar los autores al respecto?

Las «intimidades» de Kiko Rivera

En el campo de la prensa del corazón, una de las protagonistas indiscutibles del Carnaval 2018 fue la hija de Belén Esteban. La chirigota de Sevilla ‘Una corrida en tu cara‘ formó mucho revuelo con una primera letra dedicada a Andreíta que acaba de cumplir la mayoría de edad y ya podía salir en los medios: «La niña de Jesulín y de Belén Esteban tiene toda la cara como una papa nueva. Ya no está pixelada… », empezaba la letra. Tras la carta que la agrupación recibió de la aludida, la chirigota respondió: «Andreíta nos acusó por el cuplé que le cantamos en preliminares. Vaya rollo. Andreíta, al final me como yo el pollo…». Este año, uno de los personajes del corazón que está dando más que hablar es Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja ha entrado con su mujer en Gran Hermano Dúo y su vida es un tema recurrente en los programas de televisión. En los últimos meses, Kiko ha perdido más de 30 kilos, ha protagonizado discusiones con algunos de sus compañeros, ha sufrido una espectacular caída dentro de la casa y ha confesado adicciones. Veremos si el Falla se acuerda de él o de alguno de los componentes de su familia.

El «James Bond» español

Pedro Sánchez y su viaje en Falcón han dado mucho que hablar. El presidente del Gobierno colgó una «inocente» foto cuando se dirigía a la cumbre de Bruselas para hablar de los migrantes y se convirtió inmediatamente en Trending Topic, uno de los temas más comentados en Twitter. En las imágenes, Sánchez aparece con gafas de sol, a lo James Bond o a lo Tom Cruise, en Top Gun. El presidente fue inmediatamente protagonista de cientos frases como: «No me llames Presidente, llámame Bon, Pi-bón» o memes como este que a continuación mostramos donde @mayuriashisogi contrapone a Sánchez con Monedero.

Cuando lo pides en Aliexpress-cuando te llega a casa. pic.twitter.com/m4Oi86iZwG — Mayuri (@mayuriashisogi) 24 de junio de 2018

El VAR

El fútbol es una de las grandes pasiones de la sociedad. El video arbitraje ya está en Primera y según los colegiados «ha hecho un poco más justo al fútbol español». La tecnología entró en el fútbol para evitar que un error arbitral influyera en el resultado final pero la polémica no ha terminado; las jugadas más complicadas siguen siendo debatidas y no solo en el terreno de juego. En algunos hogares ya se empieza a pedir el VAR cuando surgen discrepancias… o en momentos decisivos como determinar quién tiene que acostar los niños, esclarecer quien ha sido el último que sacó la basura o no cuando si una acción es merecedora o no de sanción.

Cádiz en el New York Times

El Carnaval se ha encargado a lo largo de su historia mostrar el orgullo que representa ser gaditano y andaluz a través de sus sus letras pero los autores de no son los únicos que se reconocen la grandeza de ‘La Tacita’. El prestigioso diario estadounidense New York Times ha escogido la provincia como uno de los lugares indispensables para visitar en 2019 y a buen seguro la belleza de la ciudad también estará presente en algún ‘piropo’ a Cádiz.