El Canijo de Carmona regresará el año que viene al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz 2020. El autor sevillano lo acaba de anunciar a través de su Instagram justo el día de su cumpleaños. En el mismo mensaje ha comunicado que ya tiene nombre para su chirigota por lo que habrá que esperar a que pronto lo desvele.

Antonio Pedro Serrano ‘El Canijo’ vuelve con ganas al Falla tras un año de descanso. En agosto de 2018 comunicaba que no se presentaría simplemente por desmotivación. «La razón es que no me encuentro inspirado para volver a hacer una chirigota. No hay otra razón. Es así». Se producía precisamente en un año en el que el autor había conseguido entrar en la gran noche de la Final con la chirigota ¡Qué caló! y con un cambio de estilo que había llegado de la mano de Jesús Bienvenido. Tras siete años sin llegar hasta el último pase, la chirigota del Canijo había conseguido volver a la senda del triunfo que disfrutó durante muchos años en su etapa con Tino Tovar.

Debutó en el Falla en el año 1983 y ha sido el primer sevillano en conquistar el Falla con su chirigota. Este 2019 el Canijo dio un paso más y pese a no estar con su chirigota sí estuvo presente en el COAC nada menos que formando tamden con Julio Pardo Melero y conquistando el tercer premio de la modalidad de Coros con ‘El batallitas’.