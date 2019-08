La Junta Ejecutiva del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) mantuvo el pasado jueves una primera toma de contacto para la organización del Carnaval de Cádiz 2020. El encuentro estuvo centrado en el estudio de las bases del Concurso y contó con la presencia del Equipo de Gobierno, representado por la concejala de Fiestas y Cultura y vicepresidenta de la Junta Ejecutiva del COAC, Lola Cazalilla, que presentó varias propuestas para mejorar el certamen, “buscando siempre el equilibrio entre el cuidado al público y las agrupaciones”.

Así, el Ayuntamiento ha propuesto una reducción de días de preliminares pasando de 20 días del año pasado a 16 días, y aumentando el número de agrupaciones a 8 por día. Bajo esta fórmula, las cabezas de serie no cerrarían sesión puesto que perjudicaría a estas agrupaciones. Además, se ha planteado denominar cabeza de serie a todas las agrupaciones participantes en semifinales más la primera agrupación de cada modalidad, según puntuación, que no superó el corte de cuartos. En el caso de comparsas y chirigotas, las dos primeras. Eso haría un grupo de 36 agrupaciones. Eso sí, la estimación de días de concurso se ha hecho basándose en las agrupaciones inscritas este año para tener así una base sobre la que trabajar. No obstante, el número total de días y de conjuntos por sesión dependerá del número de agrupaciones inscritas en el COAC 2020.

Se propone también la posibilidad de crear un grupo, denominado B, con agrupaciones que tuvieran puntos suficientes en cuartos de final como para ser considerados segundos cabezas de serie. Igualmente se repartirían, mediante sorteo, entre las distintas sesiones. Para el Ayuntamiento, esta circunstancia añadiría un equilibrio cualitativo ostensible a todas las sesiones que contarían con al menos dos cabezas de serie del grupo A y al menos una del grupo B. Se llevaría a cabo un sorteo doble, en los cuales se adjudicaría día y orden de actuación. Y las cabezas de serie no cerrarían sesión.

Asimismo, se ha planteado la posibilidad de que los coros entren también en sorteo y no abran obligatoriamente sesión.

Fechas del Carnaval de Cádiz 2020

Con respecto a las fechas del Concurso del Carnaval de Cádiz 2020 (COAC 2020), el Ayuntamiento ha propuesto que las preliminares se desarrollen del 22 de enero al 6 de febrero. No obstante, todas estas propuestas se someterán a estudio hasta la próxima Junta. Además, desde el Equipo de Gobierno recalcan que tienen previsto reunirse con los trabajadores del Gran Teatro Falla antes de tomar cualquier decisión, para contar con sus opiniones.

“Estamos estudiando y proponiendo modificaciones de las bases del COAC que son sustanciales dentro del modelo del certamen existente. No estamos cerrados a ninguna modificación, pero para dar un cambio más significativo necesitamos un mayor margen de tiempo para hacer las cosas bien, de forma sosegada y meditada. Y a la fecha a la que estamos no queremos tomar ninguna decisión que sea precipitada, puesto que podría perjudicar a las agrupaciones, que tendrían poco margen de concienciación y preparación. Ante todo, respeto”, ha señalado Cazalilla.

Es por ello que el Ayuntamiento está estudiando fórmulas intermedias que no sean tan sustanciales como la de celebrar la preselección fuera del Falla. “Por cuestiones de tiempo no podemos llevar a cabo ahora un cambio tan sustancial. Sería precipitado tomar una decisión tan significativa”, incide la edil. Y añade al respecto: “Somos conscientes de que existe esa demanda por parte de ciertos sectores, pero entendemos que antes de estudiar firmemente un cambio tan sustancial de modelo de concurso, debemos saber si la demanda responde a una mayoría social”. Durante la reunión de ayer, sólo un representante avaló esta propuesta, rechazándola una amplia mayoría de voces.

Derechos de televisión

Igualmente, en la tarde de ayer se habló de revisar el rol ejecutivo del Patronato y dotarle, meramente, de un rol consultivo, pasando la organización a manos del Ayuntamiento. Si bien la mayoría de los asistentes se manifestaron a favor de tal circunstancia, se consensuó que era precipitado hacerlo a tan poco tiempo de la celebración del Concurso de 2020 y que dicha decisión podía retrasarse en beneficio de una correcta evolución del proceso de revisión del propio concurso.

Por otra parte, también se abordó el punto relativo al estudio, propuestas y medidas a adoptar para la elaboración del proyecto del Convenio de Colaboración del Patronato del COAC y Fiestas del Carnaval de Cádiz para la retransmisión del COAC 2020, proponiéndose que antes de establecer términos de la negociación, habría que consensuar una Comisión de Negociación que establezca líneas de estrategia, que en cualquier caso serán siempre avaladas por el Patronato. Es por ello que ayer se decidió que Lola Cazalilla, Antonio Procopio (Coristas) y Jaime Fernández de la Puente (CAI) conformen dicha Comisión que negociará el nuevo convenio de retransmisión.