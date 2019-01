Las entradas puestas a la venta a través de Internet para la fase de preliminares de adultos del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) se agotaron en poco más de hora y media (a las 11.40 horas), mientras que en taquilla durante la tarde de ayer se agotaron las de los días 4, 5, 9 y 13 de febrero de las que se vendían en las citadas taquillas.

El Ayuntamiento anunciaba que pondrían las localidades hoy a la venta sólo dos horas antes. Con esto se conseguía “evitar colas innecesarias para los compradores y molestas para los vecinos, pero, sobre todo”, se lograba “potenciar el acceso de la afición de Cádiz a las mismas. En esta misma línea, se ha aumentado hasta el 60% la cuota de entradas disponibles para su venta en las taquillas”.

El Equipo de Gobierno considera acertada esta decisión, pues, a diferencia de otros años, ha posibilitado que 40 minutos antes del inicio de la venta (una hora y 20 minutos después del anuncio) apenas hubiera 20 personas haciendo cola.

Las entradas se pusieron a la venta a las 10.00 horas de este martes, tanto en la taquilla instalada en el Baluarte de la Candelaria como a través de Internet (https://coac.unientradas.es). En esta edición, el 60% de las entradas se vende en taquilla y el 40% por medios telemáticos. La taquilla permaneció abierta ayer hasta que finalizaron las colas. A partir de ese momento, las entradas sobrantes podrán comprarse por Internet.

En cuanto a la venta de entradas por Internet, la primera sesión en agotarse fue la del 9 de febrero, lo que ocurrió en tan solo 18 minutos. En esta función, la cabeza de serie es la comparsa de Miguel Ángel García Argüez ‘El chapa’, Noly y Ángel Subiela, ‘Los luceros’, y además cae en sábado. La siguiente sesión en venderse completamente, lo que ha ocurrido unos tres minutos más tarde, ha sido la del 13 de febrero, con la comparsa de los hermanos Carapapa ‘El marqués de Cádiz’. Poco después se agotaban también las sesiones de los días 26 y 30 de enero y del 4 y 5 de febrero. En estas dos últimas actúan ‘Los carnívales’ de Antonio Martínez Ares y ‘La gaditaníssima’ de Juan Carlos Aragón, respectivamente.

Se pueden adquirir hasta dos entradas por persona. Estas entradas serán nominativas y no se permitirá la entrada al Concurso de aquellos que no tengan su nombre en la entrada. Además, no se admitirán cambios ni devoluciones.

Las entradas tienen un precio que oscila entre los 13 y los 26 euros. De esta manera, en Paraíso y Palco Platea (para personas con movilidad reducida) tienen un precio de 13 euros, en Anfiteatro es de 16 euros, en Delantero Anfiteatro y Palco Segunda de 18 euros, mientras que en Palco Principal, Palco Platea y Butacas es de 26 euros.

En cuanto a los abonos, que se han habilitado 20 por función, tienen un precio para Paraíso de 222 euros, Anfiteatro de 274 euros, Delantero Anfiteatro y Palco Segunda de 308 euros, Palco Principal, Palco Platea y Butacas 445 euros. Además, cabe recordar que hay un cupo de entradas para mayores de 65 años con un 50% de descuento.

De forma paralela, los boletos con descuentos para personas con problemas auditivos (hay 22 butacas reservadas) y para las personas mayores de 65 años (50 entradas por función en diferentes zonas del teatro) se han puesto a la venta también hoy en las taquillas del Gran Teatro Falla. Por su parte, las entradas para personas con movilidad reducida y diversidad funcional, para las que se han reservado seis palcos, se ponen a la venta a partir de las 10.00 horas de mañana en las taquillas del Falla.

Aquellas entradas correspondientes a los cupos bonificados que no se hayan comprado saldrán a la venta general por Internet 48 horas antes de cada sesión.

