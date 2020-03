El chófer del Blam Blam: ¿Y a ti quién te escribe?

Tengo unas amigas que tienen una callejera, una de las llamadas ilegales, que no solo cantan sino que hasta tocan la guitarra, hasta hacen voces las tías. Mira, por esta esquina están. Voy a escucharlas y me percato, yo que afino mejón que un Autotune, que hasta van bien cantaítas. Vi a tomarme un vaso.

Tengo unas amigas que se creen que son muy listas y que con cuatro rimas se ponen a cantar, se creen que la gente las escucha por lo que dicen, pero en verdad lo que están deseando es de pillar… no sé si me termino de explicar. “¡Ponme otra Sebastián!”

Tengo unas amigas (hip) que en verdad no son ni amigas (hip), que van con disfraces mu provocativas (hip) y soltando pelo -tú ya me entiende- por la de hablá (hip). Encima critican a los hombres que piensan como tú sabe ya. “¿Y el día del hombre pa cuándo, no queréi iguardá?”

Y como a mí me gusta tanto el Carnaval, me tomo otros dos vasos y las empiezo a bordear. Cantan todo el tiempo por arribita como el Fali Vila en el final del popurrí de Los Templarios. Los cuplés hacen gracia pero no mucha, pero para eso esto yo, para reírme y quedar bien con ellas. A ver si hay suerte y a algunas les cojo las… cuartetas. “Las cuartetas joe, no te ponga asín”.

Acaban de cantar un cuplé diciendo que se tiraban a unos tíos, si eso lo llega a cantar un hombre, no vea la que le dan. Meterse con el de VOX siempre suma puntos, aunque en la calle no ‘haiga’ jurado ni ná. Pero saben que así la gente les escucha más.

“La fló más bella de Andalusssía. Tranquila ía encima que te echo un piropo”. Cómo sa puesto la tía.

Algunas van borrachas y doblás por las esquinas, qué pena que no las viera el pare, que se les iba a quitar to las pamplinas. Igualito que yo, que si me emborracho lo hago con arte y no mecenota ni ná. “Uy, perdona señora, que ma trompesao, ha hecho una camballá”.

La verdad que no sé si son mis amigas y no sé ni para qué las escucho si encima me dicen que soy un cuñao en to mi cara, pero no tienen lo que hay que tener para ir al Falla. Po seguro que se han llevao maquillándose desde las ocho la mañana. Lo bueno es que se irán pronto, que tendrán plancha y se habrán ío sin hacer las camas. “Mi rosita temprana…”

En fin, voy acabando el sexto vaso y esto empieza a cansarme, qué jartura de Carnaval, igualito que antes. “¿Dónde estás las ninfas, arcarde?” Que quiero cantarle un tango diciéndoles que son guapas, aunque tenga to la cara pa ponerle un saco papa. “Asómate a la ventana”.

Ya han terminao, wenos má. Me voy a recolocar, le ví disí cuatro cositas pa que aprendan a cantar. Con mi elocuencia incomparable voy ponerle las cosas claras. Y aligerando el paso y tocándole en el hombro le soltaré sin matices a las muchachas (shshshsh) “¿Y a ti quién te escribe?”

Gaditanaaaa….