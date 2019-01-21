CARNAVAL DE CÁDIZ

Ya se conoce el orden de la Final de Juveniles e Infantiles

La sesión de juveniles la abrirá la comparsa 'La ciudad fantástica'

Por  19:01 h.

El COAC avanza imparable y ya se conoce el orden de actuación de las agrupaciones de Juveniles. Según ha anunciado el Ayuntamiento de Cádiz, el orden será el siguiente.

 

COMPARSA LA CIUDAD FANTÁSTICA

CHIRIGOTA LOS QUE SE COLOCAN POR PRIMERA VEZ

CUARTETO BLANQUITA I Y LOS CABALLEROS DE LA MESA SEMICIRCULAR: THE COMEDY

COMPARSA EL PEQUEÑO FANTASMA

CHIRIGOTA TU ERES MI BRO

CUARTETO ESTO SKYPE Y AQUÍ HAY QUE MOMART

 

DESCANSO

 

CORO EN TUS CINCO ESQUINAS

COMPARSA EL INDECISO

CHIRIGOTA LOS DE LA CALETA

CUARTETO NOS TOCÓ LA PRIMITIVA

COMPARSA LOS ABANDONADOS

CHIRIGOTA LOS DE LA PARRILLA

CORO JUEGO DE COROS

 

Junto con ellos, también se ha anunciado el orden de Infantiles, que será el siguiente.

 

CUARTETO ÉCHALE UNA MANO A LA CANTERA

CHIRIGOTA LOS SUPERMINIHÉROES

COMPARSA CHABETA

CUARTETO HARRY POTERA Y LA PIEDRA SOFA

CHIRIGOTA ESTA CHIRIGOTA ESTÁ POR DESCUBRIR

 

DESCANSO

 

CUARTETO EL CUARTETO DE LOS NIÑOS

CHIRIGOTA LOS GUERRILLEROS DE LA PIERA CUAJA

COMPARSA EL GRAN SHOW

CUARTETO POR CULPA DE BALTASAR LA QUE ESTAMOS TENIENDO QUE PASAR

CHIRIGOTA LOS DE LA CANTERA

 