El COAC avanza imparable y ya se conoce el orden de actuación de las agrupaciones de Juveniles. Según ha anunciado el Ayuntamiento de Cádiz, el orden será el siguiente.
COMPARSA LA CIUDAD FANTÁSTICA
CHIRIGOTA LOS QUE SE COLOCAN POR PRIMERA VEZ
CUARTETO BLANQUITA I Y LOS CABALLEROS DE LA MESA SEMICIRCULAR: THE COMEDY
COMPARSA EL PEQUEÑO FANTASMA
CHIRIGOTA TU ERES MI BRO
CUARTETO ESTO SKYPE Y AQUÍ HAY QUE MOMART
DESCANSO
CORO EN TUS CINCO ESQUINAS
COMPARSA EL INDECISO
CHIRIGOTA LOS DE LA CALETA
CUARTETO NOS TOCÓ LA PRIMITIVA
COMPARSA LOS ABANDONADOS
CHIRIGOTA LOS DE LA PARRILLA
CORO JUEGO DE COROS
Junto con ellos, también se ha anunciado el orden de Infantiles, que será el siguiente.
CUARTETO ÉCHALE UNA MANO A LA CANTERA
CHIRIGOTA LOS SUPERMINIHÉROES
COMPARSA CHABETA
CUARTETO HARRY POTERA Y LA PIEDRA SOFA
CHIRIGOTA ESTA CHIRIGOTA ESTÁ POR DESCUBRIR
DESCANSO
CUARTETO EL CUARTETO DE LOS NIÑOS
CHIRIGOTA LOS GUERRILLEROS DE LA PIERA CUAJA
COMPARSA EL GRAN SHOW
CUARTETO POR CULPA DE BALTASAR LA QUE ESTAMOS TENIENDO QUE PASAR
CHIRIGOTA LOS DE LA CANTERA