VÍDEO: Las coplas de Martínez Ares a su barrio de Santa María, de El brujo a La chusma selecta

Antonio Martínez Ares le volvía a cantar a su Barrio, a Santa María, 25 años después. El pasodoble de ‘El Brujo’, en 1995, es una de las coplas más recordadas de la historia de El Niño, que ha tardado “demasiado” en acordarse de ese rincón que le ha dado la vida. “Era mucho tiempo esperando mi canto y mi letra y era justo hacerlo. Debería haberlo hecho hace mucho tiempo, pero ésta era la comparsa idónea. Es la chusma de barrio, la arestocracia”. ‘La chusma selecta’ (2020) ha cerrado este círculo, según su autor.

La página de Fans de Martínez Ares ha elaborado este vídeo con los dos pasodobles:

25 años después, Antonio Martínez Ares le vuelve a cantar a su barrio Santa María, su viejo barrio!!El Brujo & La Chusma Selecta Publicada por Fans-Antonio Martínez Ares en Lunes, 17 de febrero de 2020

Pasodoble de El Brujo (1995)

Santa María, mi viejo barrio

de callejuelas y campanarios

¡Ay! qué penita que tengamos tus poetas

que limpiar con nuestras letras

tanta droga y tanto paro

Niña del cante

que mala suerte

que en tus esquinas

ronde la muerte

Siempre esperando a tu Nazareno

pa que te cure a paso de horquilla

mientras se ríen mi niña de ti los camellos

eso que encalan tu cara de blanca heroína

Siempre aguardando que llegue el milagro

de la cárcel a Jabonería

despierta gitana

despierta y grita chiquilla

fuera de mi casa que entre la alegría

que quiero decirte qué guapa

Santa, Santa María.

Psodoble de ‘La chusma selecta’ (2020)

Mire si soy de alta cuna

que al encenderse la luna

yo nací en un lavaero.

Mi mare me dio un besito.

“Ya está aquí mi principito,

otro arestócrata güeno”.

Con encajes y bordados

a mi abuela me entregaron

pa culminar el ritual.

Me subió a la azotea.

“Bienvenido vida mía,

este es el hermoso reino del Barrio Santa María”.

Duquesas con batas, vizcondes del muelle,

hidalgos con hambre, marqueses gitanos,

olor a puchero, lluvia de calichas,

un triste agujero por cuarto de baño,

el cuadro labrado de la santa cena,

seis niños y una habitación,

la eterna alegría desde la miseria,

pescaos secándose al sol.

Sé que hace ya mucho tiempo que esperas

mi letra que esperas mi canto, barrio bonito.

Aunque no hay día que pase

que no ande tus calles

pa verme de nuevo de chiquitito

en la trastienda del chicuco dejando fiar,

por Mirador la humilde sombra del Greñuo llegar.

Soy de tu chusma divina que llora cantando

que espera y espera el gran milagro.

Mire si soy de alta cuna

que nací en un lavaero,

tengo el color del lebrillo

grabado en mi piel pero a fuego,

Calle Goleta, una virgen, segundo piso,

un patio mirando al cielo,

cielo de Cádiz, cielo de Cádiz, el paraíso