Una suspensión del concurso arrasaría con los artesanos del Carnaval

Los artesanos del Carnaval coinciden. La salud está por encima de todo, pero, al igual que se ha hecho con otros sectores, éste debería cuidarse porque supone un importante medio de subsistencia para muchas empresas locales y genera puestos de trabajo. Por ello, creen que desde las administraciones públicas se deberían gestionar ayudas o bien, plantear alternativas a la organización habitual del Carnaval para que el sector no se quede abandonado. “Nadie nos ha llamado para ver cómo vamos a afrontar esta situación”, denuncia el presidente de la Asociación de Artesanos del Carnaval (ARTECAR) y gerente de Achicarte, Juan Diego Aragón Martínez.

Desde ARTECAR apuntan que ya están notando los efectos. Su presidente manifiesta que en septiembre dos de las empresas que trabajan para Carnaval van a cerrar porque vienen de una temporada donde los pagos en un porcentaje alto no se han podido cumplir y, por otro lado, de cara al año 2021 no se esperan contratos nuevos. “En el verano próximo seguro que caerán más empresas si esto sigue así”, explica.

En la actualidad, la Asociación de Artesanos del Carnaval aglutina a alrededor de 22 empresas locales cuya principal fuente de ingresos es el Carnaval, aunque también de todo lo relacionado con lo festivo.

“Si se suspenden las fiestas, los espectáculos, la decoración de nuevos locales, se corta toda la industria que está detrás y no hay nada que hacer”, agrega Juan Diego Aragón y añade, “si no cambia la situación, el futuro va a ser muy complicado y no sé cómo vamos a poder afrontar el 2021, cómo vamos a diversificar”.

“El carnaval tal y como lo conocemos, por la situación provocada por el coronavirus, va a ser difícil el próximo año, pero se podrían montar por ejemplo tablaos en distintos puntos de la capital, por distintas barriadas. Ya se ha hecho algo similar en San Fernando. No solo por nuestro sector sino también por las agrupaciones”, explica.

El gremio de la confección de tipos va a ser uno de los más afectados si se suspende el carnaval porque tal y como apunta Encarna Higuera, con más de 25 años de trayectoria en este sector con el disfraz de ‘Güenagente’ de Pedro Romero, “las agrupaciones van a tirar de antología y no van a invertir en nuevos tipos”.

Además, Encarna Higuera opina que moviendo lo que mueve el carnaval, con la relevancia que tiene tendría que tratarse como cualquier otro espectáculo y por supuesto, el Ayuntamiento debería tener en cuenta esto y aportar algún tipo de ayuda u ofrecer opciones de actuación a las agrupaciones para que “exista algún futuro y pueda seguir la rueda”.

“Al público algo nuevo hay que ofrecerle y, por eso, confío en que esto vuelva a arrancar y entonces habrá que subirse de nuevo al carro y, poco a poco, nos iremos adaptando”, explica la especialista en confección de tipos.

Por su parte, la maquilladora y directora de ‘Camerino de Artes y Horrores’, Sara Romero cree que se podría montar un carnaval diferente ajustado a la nueva normalidad. “Somos los primeros que nos movemos en la industria del Carnaval, desde agosto otros años ya estábamos hablando con las agrupaciones y pensando en las nuevas creaciones y, si no hay COAC, esto nos va a afectar muchísimo”

“Estamos siendo demasiados precipitados y habrá que dejar la puerta abierta porque si no va a ser muy duro para los que trabajamos detrás de la cortina”. En su caso, cuenta con la escuela de maquillaje, con cursos presenciales y online durante todo el año, pero piensa en todos sus compañeros del sector, sobre todo en los que se dedican a la escenografía, porque el Carnaval supone su principal fuente de ingresos.