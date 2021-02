“Se ha sido injusto con nosotros y poco respetuoso con el público”

Manuel Morera es a día de hoy uno de los cuarteteros más reconocidos del Carnaval de Cádiz. Sus ocho primeros premios, cinco de ellos de forma continuada, lo convierten en el rey de una modalidad que ha conseguido hacerse un hueco entre el gran público y venderse más allá de las Puertas de Tierra. Su manera de hacer reír y su apuesta decidida por revolucionar el cuarteto lo han puesto a menudo en el disparadero pero el público ha sido siempre tajante con un apoyo inquebrantable a esta nueva generación. Brillante en la creación de personajes y en su interpretación, Morera no sólo ha conseguido marcar una época en el Concurso del Falla, sino que ha sido uno de los pocos autores que ha sabido rentabilizar profesionalmente su éxito carnavalesco creando su propia productora y vendiendo sus propios espectáculos. Un referente al que el Falla tendrá que seguir esperando.

-¿Cómo acaba un informático viviendo del mundo del humor?

– Pues porque la vida se trata de ser feliz y aunque la informática me gusta, el humor es algo que me apasiona. Por suerte o por desgracia, hoy en día el mundo del espectáculo no es mucho más inestable que cualquier trabajo, así que yo decidí montar mi propia productora y dedicarme a lo que más me gustaba, y de momento me ha salido bien. Es cierto que he ido muy poco a poco, rodeándome de muy buenos profesionales y probando y viendo que los espectáculos funcionaban, hasta que me mereció la pena dejar la informática y dedicarme a esto a tiempo completo. Eso sí, esto tiene mucho trabajo detrás y supone un riesgo porque tienes que invertir y demás, pero a mí me encanta lo que hago y por eso merece la pena.

– ¿Eres de los que opinan que al Carnaval le venía bien un parón?

– Yo siempre he dicho que al Carnaval, o más bien al Concurso, había que darle un giro, pero no era necesario un parón de este tipo, se podría haber subsanado sobre la marcha, pero ya que estamos sufriendo esto, se debería aprovechar para mejorar y cambiar cosas. Tanto a nivel organizativo como de reglamento y también de ambiente. Las propias agrupaciones tenemos que darnos cuenta que tenemos que fomentar otro ambiente desde dentro de la fiesta porque también somos responsables de exportar una imagen diferente a la que damos a día de hoy. Hay que saber estar, hay que respetar a los compañeros, hay que hacer más sana la competición porque de esta manera no sólo nos protegemos nosotros, sino que también protegemos a los compañeros. Al final, la realidad es que el Carnaval es una competición amateur donde los que participan lo hacen todo lo mejor que saben y, por eso, el público debe disfrutar de ello como un regalo que nos hacen año tras año.

-¿Cree que falta compañerismo en el Carnaval de Cádiz?

-Sí que falta compañerismo en muchos momentos, no son la mayoría pero sí que falta, sobre todo, respeto y saber estar.

-¿Quizás sea esto lo que le ha alejado del Concurso del Falla en esta última edición?

-No, yo soy carnavalero y lo voy a ser siempre y considero que el Falla es mi casa. Yo no he estado en el Concurso esta última edición porque el trabajo no me lo ha permitido. Nuestra profesión va muy en paralelo con lo que hacemos en Carnaval. Bebe del humor y la creatividad y es difícil compaginar las dos cosas. Además, creo que no acudiendo al concurso hacemos un ejercicio de respeto y responsabilidad. Este Concurso tiene una trayectoria, lo sigue un público numerosísimo y requiere poner todo lo mejor de ti, así que cuando el trabajo no te permite estar al cien por cien, lo más justo de cara al aficionado es no participar.

-¿Se ha sido injusto contigo al culparte en más de una ocasión de no respetar el modelo del cuarteto clásico?

-Se ha sido injusto con nosotros y se ha sido poco respetuoso con el trabajo que se ha hecho y también con el público al que le gusta lo que hacemos y que es muy numeroso. Hacemos lo que nos gusta y como entendemos nosotros el humor, a nuestra manera y siempre ajustándonos al reglamento. Y además está más que comprobado que funciona, no sólo por los ocho primeros premios sino por la reacción del público, que al final es lo más importante y el por qué uno hace Carnaval. Nuestro grupo nunca ha atacado a nadie y, en cambio, recibimos ataques de diferentes sectores, entre ellos, el de los medios de comunicación. En este sentido me refería a que hay que ser respetuoso y tratar con más cariño y objetividad a todo el mundo. Se habla mucho del humor inteligente pero para mí el humor tiene que ser directo, a base de golpes, y se hace para que la gente se ría. Al que le parezca fácil pegar como pegamos en los cuatro pases de nuestro paso por el Concurso pues que lo haga. Os aseguro que hay mucho trabajo detrás, que los personajes tienen más escondido de lo que la gente se piensa y encima hacemos ocho parodias, que podrían ser dos cuartetos.

Cuarteto clásico contra cuarteto moderno

-¿Por qué se critica la modernización del cuarteto y no de otras modalidades?

-Pues es una contradicción constante porque no se puede ser transgresor con el cuarteto pero sí con otras modalidades. No hay motivo aparente, quizás porque somos la modalidad pobre junto al coro. Las comparsas de hoy en día, por ejemplo, son maravillosas pero no tienen nada que ver con las de Paco Alba, por lo que no sé cuál es el plus que te da lo añejo. También dicen que no llevamos rimas y no es así. De hecho, pensamos que la rima es buena y nos ayuda en los golpes. Precisamente nosotros hacemos un humor de lo más gaditano que hay en el Carnaval. Los tipos, los personajes y las ideas son muy de Cádiz.

-¿Qué le parece ese debate continuo entre el cuarteto clásico y el moderno?

-Pues que el humor es muy personal y a cada persona le hace reír un tipo u otro de humor. Por eso, creo que los estilos deben estar en un segundo plano porque si te cierras a un estilo u otro se pierden cosas interesantes. Por encima de todo hay que disfrutar de lo bueno independientemente del estilo.

-¿Habéis conseguido hacer del cuarteto una modalidad exportable más allá de Cádiz?

-Nosotros nunca hacemos las agrupaciones mirando si vamos a cantar más o menos. Hacemos lo que nos gusta y hemos tenido la suerte de que este tipo de cuarteto lo entiende todo el mundo y no por eso se renuncia a las raíces. Es curioso porque es un cuarteto de Cádiz, con temática de Cádiz que es exportable y que tiene seguidores de todas partes. De hecho, llenamos teatros y eso está ahí.

-¿Atraviesa la modalidad por un buen momento?

-Pues hace unos años había dificultades para encontrar cuartetos en una Final y en estos momentos hablamos de que hay 3 o 4 grupos que siempre están luchando por los premios y incluso dividen al público. Ahora la gente tiene verdadero interés por ver un cuarteto actuar. Cuando le toca a la modalidad, el teatro siempre está lleno, cuando hay carteles de Carnaval, también estamos presente….creo que la salud de la modalidad está garantizada.

-¿Cree que hay talento desaprovechado en el Carnaval de Cádiz?

-Cádiz es una tierra de talentos y el Carnaval es un escaparate brutal para que esa gente descubra que sirve para eso midiéndose al público. Más allá de eso después hay que querer profesionalizarse y hay que apostar, porque también hay renunciar a muchas cosas

-¿Le va a permitir su trabajo volver a pisar las tablas del Gran Teatro Falla?

-Me encantaría porque el Carnaval es mi pasión, lo llevo dentro desde pequeño y he vivido con ello. El Falla siempre va a ser mi casa. Pero mi regreso será cuando pueda concursar al 100% de mis posibilidades y la verdad es que ahora mismo no sé qué pasara cuando volvamos a la normalidad. Si la situación se mantiene como antes de la pandemia, es totalmente inviable que pueda participar en el Concurso el próximo año pero no sabemos qué va a pasar después de todo esto, cómo va a responder el público y la situación en la que estaremos.

-Y mientras tanto, ¿dónde podemos ver a Manuel Morera?

-Carlos Mení y yo seguimos como guionistas y colaboradores del programa ‘Esto es lo que hay’ que emite Canal Sur Televisión. También sigo como monologuista, con los espectáculos ‘Morera on-fire’ y ‘Ahí te quedas 2020 y seguiremos también con la obra de teatro ‘Me reí, león (El Musimal)’, que teníamos muchísimas fechas cerradas y sesiones vendidas y que hemos tenido que ir aplazando por la pandemia. Y tenemos otras por cerrar que también estamos a la espera de lo que vaya sucediendo. De hecho, nos quedamos con toda la pena del mundo porque no pudimos hacerla en el Gran Teatro Falla, donde teníamos todo vendido de las tres sesiones programadas. De momento, lo hemos pospuesto al 20-21 de abril y ya está casi todo vendido. Esperamos poder hacerla esta vez. Y, bueno, de cara al futuro también tenemos un proyecto con otra productora para la televisión, pero la pandemia lo ha parado. Y, por supuesto, que seguiremos creciendo y creando de cara al futuro.

Del Falla a la televisión y al teatro

Manuel Morera es uno de los pocos autores del Carnaval de Cádiz que ha conseguido consolidarse en el mundo del espectáculo. Tras convertirse en uno de los cuarteteros más laureados de la historia del Carnaval de Cádiz, con hasta ocho primeros premios en la modalidad, el autor ha conseguido exportar su humor a otros formatos para poder dedicarse profesionalmente a un sector que le apasiona. Tras montar su propia productora, Morera se ha afianzado en Canal Sur Televisión como guionista y colaborador del programa ‘Esto es lo que hay’, donde le acompaña también el cuartetero y amigo Carlos Mení. Además, ha conseguido teatralizar sus creaciones y llevarla a los teatros, donde en la actualidad cosecha un gran éxito de público y donde le esperan nuevos proyectos que le permiten mostrar su talento y su creatividad durante todo el año, más allá del Concurso Oficial de Agrupaciones del Gran Teatro Falla.