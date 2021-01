“San Wuhan de Dios o las pelotillas del jersey de Simón podrían ser dos buenos nombres de agrupaciones para este año”

Hay pocas personas que hagan reír solo con su forma de hablar aún sin pretenderlo. A nuestro invitado de hoy le brota el humor por cualquier poro de su piel. Luis Lara nació en Jerez en el seno de la familia flamenca de ‘los pacotes’, lo que hizo que desde pequeño el flamenco supusiera una inspiración y una profesión en algunos momentos de su vida.

Pero su carácter afable, la capacidad innata para imitar voces y la vis cómica que tiene a la hora de contar las cosas le abrieron las puertas del mundo del humor, una difícil disciplina pero que a él le llena de felicidad.

Buen conversador, cercano y desprendido Luis Lara siempre ha mirado de reojo al carnaval de Cádiz como fuente inagotable de talento y creatividad. Uno de sus personajes radiofónicos le regaló el sobrenombre artístico de Comandante Lara. Hoy dejamos en tierra el avión y mientras le servimos al comandante unas copitas en vaso ancho con hielo aprovechamos para hablar con Luis Lara, una persona amable y divertida que no deja pasar ninguna oportunidad para tratar de hacerte reír.

Hoy en “El Carnaval desde tus ojos” le ponemos peluca (jeje) y le pintamos los coloretes a Luis Lara…

– ¿Un cómico de la talla de Luis Lara pone su mirada en el carnaval de Cádiz?

-Con mi talla, 1’80 de altura y una 46/48 de pantalón, y con cualquier talla jajaja. Es ineludible estar pendiente del Concurso del Falla para cualquier persona a la que le guste reírse y tenga sentido del humor. Siempre hay esa incertidumbre por saber qué sacan los grandes autores gaditanos para ponerlo sobre las tablas del teatro y provocar risas y carcajadas al respetable.

– ¿Qué modalidad del concurso te gusta más y por qué?

-A mí me llaman la atención las chirigotas y los cuartetos. Además puedo ronear de haber tenido como compañeros en diferentes proyectos de radio y televisión a grandes del Carnaval y de estas dos modalidades como son el Yuyu, el Selu y el Morera. Y además de compañeros son buenos amigos. Tanto chirigotas como cuartetos buscan hacer reír y eso a mí me puede. Tanto ingenio, tantas tonterías, tantas pamplinas, tanto surrealismo junto… ahí me tienen ganado.

– ¿Qué tiene el Carnaval de Cádiz que lo convierte en una fiesta tan especial?

-El Carnaval es alegría, fiesta, celebración, diversión, risas, carcajadas, buen rollo, desconexión… ¡como para no ser especial!

– ¿Cómo profesional del humor consideras que en Cádiz se dan requisitos especiales para que aquí de alguna manera mágica surja tanto ingenio… ¿a qué puede ser debido?

-El Ingenio está empadronado en este rincón del planeta. El clima, la gente, su carácter, un sentido del humor súper desarrollado… Sabemos utilizar el doble sentido como nadie, nos reímos de nosotros mismos y eso te da licencia para reírte con todo.

– ¿Cuáles son los primeros recuerdos de Carnaval que tiene Luis Lara?

-Soy muy malo para ordenar cronológicamente mis recuerdos, pero yo diría que la cosa debe andar por el cuarteto de Rota cuando salieron de toreros, “El cuarteto siempre llama dos veces” creo que se hacían llamar y también recuerdo al principio a “Los comboi da pejeta”, flipé con su tipo.

– ¿Te has planteado alguna vez hacer o formar parte de una agrupación de carnaval?

-Pues quizás lo sepa poca gente pero en 2017 estuve hasta en dos ensayos con el Morera y su gente, pero finalmente la incompatibilidad para poder ir a más ensayos por mor del trabajo hicieron que se diluyera el proyecto. Yo estaba muy ilusionado con la posibilidad de formar parte del Cuarteto del Morera, que es un bicharraco. Pero no pudo ser, una pena.

– ¿Si tuvieras que ponerle un nombre simpático a una agrupación dedicada a todo esto que estamos pasando con el Covid, ¿cómo la llamarías?

-Ufff, habría muchos donde elegir: Hidroalcohólicos anónimos; Los Wuhan Palomez; San Wuhan de Dios; Las pelotillas del jersey de Simón; El Comité del Puerto… jajaja.