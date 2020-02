Pase de preliminares COAC 2020 Los encadenaos XXI: enredados en el tipo

Valoración: REGULERA

Alegoría. Los encadenaos de este siglo XXI son aquellos que están atados a las redes sociales. Como concepto está bien, pero plasmar eso en escena es complicado. Ole los valientes. Son locos de atar, con su camisa de fuerza, con las correas de colores como las pantallas de los móviles y las aplicaciones. Estilo juancarlista, pero sólo la influencia, no existe el plagio musical de otras agrupaciones.

“Gracias madre por la infancia que tú me has brindado, por no haberme hecho un encadenao”. Primer pasodoble en el que sigue detallando la idea, con un enfoque personal y nostálgico. Bien interpretado, menos lucido en música. Y siguen erre que erre con las redes sociales. Ahora a esas relaciones que se mantienen a través de internet y que acaban en acoso y chantajes. Denuncian a esos miserables que se esconden y aprovechan el anonimato, ganándose la confianza de los ingenuos, y que merecen acabar encadenaos. Terminan igual que el pasodoble anterior.

Los cuplés son un trámite obligado por el Concurso. Pues hay que hacerlo, ea.

Comparsa trabajada en todos los aspectos. Bien escrita, cantada sin desatinos, aunque le falte algo de brillo musicalmente. Interesante mensaje en el popurrí, con retazos de Aragón, que aquí asoma algo más la patita. Todas las realidades dramáticas que encierran las redes: la vanidad, la soledad, la tristeza escondida, las falsas apariencias… dan ganas de tirar el móvil por la ventana. Qué drama. Una buena cabina y la gente esperando como antaño. Nos han despersonalizado, y es que ‘un me gusta no se dice cara a cara, como se decían antes’. Algún desajuste en la parte final, donde se resienten las voces por el esfuerzo de toda la actuación.