Pase de preliminares COAC 2020 Las Supermamás: Superdiseñadas para cualquier Concurso

Valoración: REGULERA

‘Ya están aquí las supermamás’. Presentación clasicona con su estribillo de esta chirigota de Mairena del Alcor, que el pasado año ganaron en Huelva (aunque las estatuas se quedaron petrificadas en las preliminares de Cádiz). Esas madres que recurren a sus superpoderes ante la ineptitud de sus hijos. Mira que es difícil que una madre sea desagradable. Mira que es difícil.

“En los superpoderes que tienen los padres y me he fijado en mi madre. Ella es mi heroína”. La madre es doctora, economista, maestra… y no recibe un salario ni tiene una paga. Una letra evocadora que obliga al aplauso aunque no sea excesivamente original. Ya se han descrito todas esas destrezas en años y años de Carnaval. Más fresco el segundo, “al matrimonio homosexual y a la adopción por parte de dos mujeres de una pequeña”. “Ahora son una familia”. Chirigota de cajón, diseñada perfectamente para certámenes de menor nivel. Divertida, que no ingeniosa, y con un humor de fácil acceso, sin mucha sofisticación.

Cupleses para Pablo Iglesias e Irene Montero, con maldá para el bueno de Echenique, y después se acuerdan de su nuera ecologista, con la expulsión de los gases menos nobles como gancho para la carcajada.

En el popurrí cuentan la historia de cómo les picó un zángano y adquirieron sus supercapacidades. Canciones de época: pimpinela, la chica ye-yé de Concha Velasco, el gato triste y azul de Roberto Carlos… si a eso le añades bailes ensayados, risas aseguradas. En Cádiz, en Compostela y en Miranda de Ebro. Mejoran en esta pieza final, que se confirma como la parte más universal para hacer humor. Su sevillana de rigor, mix de canciones reconocibles y final por todo lo alto. Muy exportable a todos los rincones del país.