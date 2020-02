Pase de preliminares COAC 2020 de La canción de la Laguna: Los bichos nadan y guardan la ropa

Valoración: BUENA

Colorida y vistosa presentación de estos ‘bichos’ de la laguna. Mariquitas, libélulas y demás insectos que revolotean por el estanque y entre las flores, que les sirven como instrumentos simbólicos para interpretar una rítmica presentación. “Yo sucumbí a sus hechizos, y aunque sea un pobre bicho un día tuve corazón”. Menos impacto que años anteriores pero igual de placentero para escuchar.

Versos largos para arrancar un pasodoble que mantiene el sello de los últimos años. Muy mecido, tranquilo, se va desarrollando con dulzura, como quien desenvuelve un caramelo. Se aleja de la estridencia y las voces agudas se apoyan en un tenor claro que nunca se pierde. David Carapapa aprovecha el soniquete de su guitarra para presentarse con poemas de amor a su Tacita. Una letra de corte poético aunque su impacto llega más por sencillez que por calidad literaria.

Es de agradecer que de vez en cuando sigan sonando pasodobles que mantienen una homogeneidad, no pastiches de melodías engarzadas. En el segundo relatan de forma descriptiva el cuidado de los cachorros de una perra, el instinto animal, para terminar azuzando conciencias y atacando a la crueldad del ser humano. “Cómo hay seres humanos que traen a una criatura pa tirarla a la basura”.

Los cuplés, de comparsas, pese a la condición chirigotera del autor que seguro se desmelenará en los siguientes pases. El primer día es para mostrar el pasodoble. En el estribillo se agarran a la misma moda que siguen todos los compañeros. “Cádiz, tacita de plata cuánto te quiero”.

El popurrí es buena muestra del cuajo que ha cogido Paco ‘Catalán’, que junto a Márquez Mateo ha logrado que el suyo sea uno de los grupos que suena más compacto de este Concurso. Melodías sencillas aunque arriesgadas en los finales, donde no se aprecian imperfecciones. Fiabilidad absoluta y meritoria de componentes como Julián, con un timbre muy reconocible que puede gustar más o menos pero que afina hasta los saltos de nota más complejos. ‘Tú me llamas bicho a mí y no hay bicho más malo que tú’. Combinan la crítica política con la social, con un contenido duro y reivindicativo y aferrado al tipo. Recuerdo para Pepón, Manolo, Perico y Juan Carlos, como antesala del precioso el final, quizás la melodía más evocadora de todo el repertorio. Una canción “para darte y cantarte hasta la eternidad”.