Eugenio Mariscal será el próximo presidente del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz en la categoría de adultos (COAC). Este conocido autor, que ha presidido colectivos como la Asociación de Autores, CAI (Colectivo de Autores Independientes) o el Aula de Cultura, se enfrenta ahora a uno de los retos más difíciles y controvertidos de su trayectoria carnavalesca. Su honestidad ha sido una de las grandes bazas para imponerse por unanimidad como único candidato al cargo a propuesta de todos los colectivos.

–¿Cómo asume alguien con la experiencia de Eugenio Mariscal el cargo de presidente del jurado?

–En primer lugar, lo asumo agradecido a quienes han confiado en mí para llevar a buen puerto el Concurso de este año y, en segundo lugar, lo asumo con una gran honestidad porque sé la importancia que tiene este cargo en el Carnaval.

–¿Qué requisitos van a tener que cumplir las personas que van a evaluar a las agrupaciones en el Concurso más largo de la historia del Carnaval de Cádiz?

– Yo soy de los que piensan que no solo es el gusto de las personas el que debe decidir cómo se puntúa a una agrupación. Hay una parte subjetiva pero también hay una parte técnica a la hora de puntuar. Por eso, ahí no podemos fallar los miembros del jurado. Por eso, estoy buscando a gente que tenga esos conocimientos pero que también sea un gran aficionado y que lo viva intensamente. Este Concurso va a ser muy largo, por lo que el que esté conmigo, tiene que venir con muchas ganas. Y, por último, quiero a personas honestas, con las que no tenga ningún tipo de desconfianza.

–¿Cuál es su objetivo como presidente?

–Pues, sobre todo, me gustaría que la gente fuese con alegría a actuar, porque van a cantar a un Concurso de Carnaval, de la copla, de la palabra. No podemos entrar en una competitividad que no sea sana.

–¿Está dispuesto a poner en marcha alguna medida para garantizar la confidencialidad, como hicieron algunos de sus antecesores obligando, por ejemplo, a firmar una cláusula?

– Yo creo que la honestidad y la palabra deben estar por encima de cualquier cláusula y no creo que haya que llegar a ese extremo porque evidencia una pérdida de confianza desde el principio. Desde luego, la confidencialidad debe ser básica en cualquier jurado y yo, personalmente, lo pediré a cada uno de los miembros del jurado. Del palco no puede salir nada.

–¿Cómo va a configurar su plantilla de vocales?

–Pues llevo ya una semana estudiándolo para que haya un espectro amplio de edades y, además, por obligación, tenemos que respetar la paridad de hombres y mujeres. Desde luego, no voy a meter a gente por meter.

–¿Tiene alguna exigencia a la organización para que pueda desarrollar mejor su trabajo a la hora de dar las puntuaciones?

–Para mí es fundamental que el notario no se lleve las cartulinas de las puntuaciones de las agrupaciones al término de cada sesión, como se hacía antes. Al igual que se hizo el año pasado, queremos que el notario se lleve las puntuaciones no cinco minutos después de la actuación, sino una vez que concluya la fase que se esté evaluando. El jurado debe estar viendo en todo momento lo que ha puntuado con anterioridad y poder ir corrigiendo. Y, sobre todo, queremos pasar desapercibidos porque, al igual que pasa en el fútbol con los árbitros, es síntoma de que se ha hecho bien.

—¿Es partidario de dar explicaciones sobre el fallo del jurado una vez que se termine el Concurso?

–Una vez que se acabe el COAC, haremos el informe correspondiente donde se darán todos los detalles del fallo y que incluso puede servir para detectar problemas y errores que se pueden subsanar en años venideros. A mí me gustaría que una vez que pase el certamen, se pudieran sentar los miembros del jurado con cada agrupación para responder a cualquier cuestión, pero claro, son muchos grupos y sería poco viable. Así que si hay que presentar el informe ante los medios de comunicación y hacerlo público, pues se hace.

–Como aficionado, ¿qué es lo que más valora de una agrupación?

–Para mí, la mejor agrupación es siempre la más completa, y que se vea que la obra que está encima del escenario es redonda. Creo que no solo vale con llevar un buen tango o un buen pasodoble para ganar este concurso, tiene que estar acorde en todos sus términos. Desde el repertorio hasta el tipo, tanto musicalmente, como en la interpretación o en la letra. Como aficionado, para mí una agrupación debe llevar todos sus condimentos.

–¿Por qué es la comparsa la modalidad que más controversia genera a la hora de que el jurado dé a conocer su fallo?

–Por una cuestión objetiva. Comparativamente, la modalidad de comparsas es la que cuenta con más agrupaciones de una época a esta parte. Por eso, es la reina del concurso. Obviamente, esto hace que el jurado lo tenga más difícil y, por tanto, que tenga que afinar mucho más que en otras modalidades.