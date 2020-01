Manolo Camacho: «Cuando el Ayuntamiento eligió a dedo a Téllez no hubo problema de techo de cristal»

El locutor gaditano Manolo Camacho será el presidente del jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2020 (COAC). Con sobrada experiencia de un certamen que ha vivido desde dos ópticas muy diferentes: la de los medios de comunicación y la de componente, el profesional radiofónico asume el reto con responsabilidad pero también con compromiso. Su primera acción ha sido poner sobre la mesa una serie de propuestas dirigidas a mejorar el certamen de cara al espectador, aunque será el Patronato el que tenga la última palabra.

–¿Qué le ha parecido la manera del Ayuntamiento de comunicar su elección, decantándose y defendiendo la otra candidatura?

–No me ha gustado, evidentemente, pero como yo siempre he sido optimista por naturaleza y más, después de los dos últimos años que he vivido, le saco lo bueno. Ha habido tantos comentarios censurándolo y demostrándome cariño, que ha quedado en un lugar muy alejado de mis preocupaciones. Puedo entender que ellos tengan un candidato y voten al suyo, faltaría más, pero a partir de ahí, lamentar que haya salido el otro candidato en unas votaciones democráticas, no creo que sea elegante. Además, el Ayuntamiento ha tenido la oportunidad de hacer su deseo realidad años atrás cuando eligió a dedo al presidente del jurado, Juan José Téllez, cuando no hubo ni votaciones. Y ahí no hubo problema de techo de cristal, ni de mujeres ni hombres. Resulta que yo soy más feminista que los propios feministas porque para mí había dos personas, una que se llamaba Ana Barceló y otra que se llamaba Manolo Camacho, y ha salido la persona que se llamaba Manolo. Así lo veo yo.

–¿Le han pedido perdón?

–No. A partir de ahí, tengo que decir que la concejala me llamó, me felicitó, sí me dijo que hubiera preferido a otra persona, pero me dejó claro que consideraban que los dos estábamos capacitados.

–¿Ha puesto alguna exigencia para ser presidente del jurado?

–De momento no porque nos reunimos hoy lunes, pero sí voy a proponer cosas que después de tantos ños viviendo el COAC, considero que pueden ser mejor para el concurso y para la fiesta. Muchas no, pero sí algunas que he visto que se pueden mejorar después de 21 años concursando y 21 años tragándome todo el certamen. Sé que el reglamento no se puede cambiar, pero sí se han realizado comunicados a los representantes legales sobre aspectos del jurado relativas a la valoración. Pero no van a ser cosas drásticas y no van a suponer ningún desajuste para los participantes.

–¿Qué es lo que más valora usted de una agrupación?

–Como aficionado, valoro mucho el repertorio inédito en todas las fases porque creo que en estos tiempos todos hemos escuchado todo lo que han cantado los grupos. Evidentemente, también me gusta la originalidad en los temas. Es difícil porque están los temas estrella pero yo siempre agradezco escuchar otra cosa diferente si la letra no me va a aportar nada nuevo a lo que ya se ha cantado. La verdad es que estoy muy abierto a todo.

–¿Cómo va a confeccionar su jurado?

–De momento, tengo gente para hacer un montón de jurados diferentes. Afortunadamente, se me han ofrecido muchas personas y lo agradezco porque se te pone por delante gente en la que no hubieras caído. Sí tengo una serie de condicionantes que voy a intentar cumplir. Por ejemplo, cubrir una importante horquilla de edades, por el hecho de que según la edad a las personas les interesan temas diferentes. También me gustaría que hubiese alguien de la provincia; habrá paridad entre hombres y mujeres; contaré con un perfil de aficionado, de gente que no ha salido nunca pero con importantes conocimientos del concurso y habrá gente que esté relacionada con todas las modalidades.

También será una exigencia que el que forme parte del jurado, tenga un conocimiento actual del certamen, que sepa perfectamente quién es quién, de dónde viene y cuál ha sido la trayectoria. Y desde aquí pido disculpas a los que no van a estar, pero agradezco el hecho de que se me hayan ofrecido. También propongo al Patronato que elabore una bolsa de gente que esté disponible como jurado y ofrecerlo al jurado si lo necesita y que éste recurra a ello si lo estima conveniente.

–¿Qué le va a exigir usted a sus vocales?

–Dedicación y cariño, la misma que yo le llevo dando al concurso toda mi vida. Yo soy un enamorado del Concurso y quiero transmitirle este amor y respeto, que lo lleven a gala a la hora de puntuar. Quiero una preparación y trabajo previo para llegar al Falla con la tarea hecha. Que cuando nos veamos una hora antes para comentar la sesión, la gente lleve su tarea hecha. Por supuesto confidencialidad, discrección y que dejen sus gustos fuera del palco. Aunque te gusten más las patatas con huevos, que sepas valorar en su justa medida un solomillo al roquefort. Y que dejen las redes sociales en lo que respecta al concurso.

–¿Quieres seguir explicando el fallo del jurado públicamente?

–Para mí, tiene poca explicación el fallo. El fallo lo determinarán las puntuaciones y no hay más por qué. Explicar eso es absurdo. A mí, por ejemplo, las ruedas de prensa que se han dado para eso, me han decepcionado. Yo sí doy una rueda de prensa sería para contar algo importante o trascendente. Lo que sí veo bien es que el presidente del jurado deje un legado con un informe de posibles incidencias o propuestas para llegar a hacerlo mejor.

–¿Cuál sería su mayor satisfacción tras su paso por el palco?

–Pasar desapercibido, como los árbitros . Que no haya sobresaltos y que todas las felicitaciones que he recibido, que han sido exageradas, se sigan manteniendo.