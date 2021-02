Maldini: «Es más fácil que el Cádiz juegue en Europa a que me aprenda una copla»

Julio Maldonado también es Maldini, una enciclopedia viviente de fútbol que nos ayuda a entender el deporte rey desde un prisma diferente. Su análisis y sus conocimientos internacionales han catapultado el madrileño a un nivel de conocimiento estratosférico. No hay medio que no haya tocado el periodista, prensa, radio, redes sociales, televisión… nada se le resiste.

En su canal de Youtube gusta de hacer, de forma desenfadada y para comunicarse con sus seguidores, pronósticos semanales de los partidos de liga. Desde el principio de temporada ha sido bastante duro con el Cádiz, o mejor dicho, ha sido bastante lógico con lo que a priori se le presupone al cuadro de Cervera, pero el trabajo, el esfuerzo del equipo y una pizca de racha y suerte han hecho que esa previsión lógica algunas veces cayera en el error.

Maldini es una persona divertida, inocente como un niño, vive todo como si fuera la primera vez y eso le aporta una alegría que contagia. Los que le conocen bien aseguran que es aplicado y que nada en su vida le ha llegado por casualidad. Detrás de su imagen y su posición hay mucho de trabajo, esfuerzo y entrega. Es un apasionado de lo que hace y desprende generosidad, es una persona que difícilmente ofrece un no por respuesta…

–¿Es consciente del cachondeito gaditano que se tiene por aquí respecto a sus pronósticos deportivos?

–Soy perfectamente consciente (ríe). Se trata de mi canal de youtube donde hago pronósticos de la jornada y lógicamente pronostiqué que el Cádiz perdería en Valdevebas, que perdería en San Mamés y que perdería con el Barça, que es lo más normal y lógico que hubiera pasado, lo que pasa es que el fútbol es grandioso. Y sé que con eso hay mucho cachondeo. A mí me encanta Cádiz, de hecho tengo una casa en Roche y tengo bastante relación con el presidente del Cádiz con el que suelo intercambiar mensajes de coña con esta broma. Pero estoy encantadísimo y ojalá el equipo se mantenga sin problemas en Primera aunque yo siga diciendo que pierde.

–Se va a salvar porque este año no hay carnaval, que de no ser así le hubiesen caído varios cuplés… ¿conoce Maldini el Carnaval de Cádiz?

–No conozco el Carnaval de Cádiz pero como voy a acabar siendo medio gaditano espero conocerlo alguna vez y disfrutarlo. Un año tengo que ir seguro.

–En esta ciudad hay dos aficiones que se viven con una pasión desmedida, el fútbol y el carnaval. ¿Cómo está viendo al Cádiz en primera hasta el momento?

–Le estoy viendo muy bien, es un equipo que sabe perfectamente lo que hace. Sobre todo Álvaro Cervera tiene una cosa fantástica que es ser consciente de las carencias del equipo. Ha subido a Primera pero por el hecho de estar en la máxima categoría no quiere hacer otras cosas lejos de aquellas que son las que le dieron el ascenso. Es un equipo que se blinda muy bien atrás, que defiende mucho, que juega bastante a la contra y que con eso está consiguiendo competir al máximo nivel y ganar a equipos grandes. De momento está fuera del descenso y yo espero que no sufran. Le estoy viendo bien muy bien al Cádiz.

–Si yo le cantara: me han dicho que el amarillo… ¿sabría seguir la letra o tararearla?

–No, qué va. Ni idea. No sabría tararearla, es que no me sé las canciones del Carnaval de Cádiz, no tengo ni idea, pa que nos vamos a engañar.

–Sé que en el equipo de Deportes de la Cadena Cope hay algún que otro jartible de las coplas del Carnaval de Cádiz. ¿Quién es ese infiltrado y qué os cuenta del carnaval?

–Me imagino que te refieres al gran Mansilla que va también mucho por Cádiz a veranear por allí y es verdad, es un poco pesado con el Carnaval de Cádiz el tío. Está constantemente escuchando cosas de allí y nos cuenta que es una maravilla que deberíamos conocer todos.

–¿Qué es más difícil, que el Cádiz se clasifique para jugar en Europa o que Maldini se aprenda una copla de carnaval?

–Yo creo que es más difícil que yo me aprenda una copla del carnaval. Yo es que soy muy malo para aprenderme coplas o canciones, aunque lo puedo intentar… a ver si para el año que viene os sorprendo y os canto una, jajaja… y al Cádiz yo espero algún día verlo jugando en Europa, eso me encantaría.

–Antes de finalizar le trasladaré el mensaje que quiere hacerle llegar media ciudad: siga usted pronosticando derrotas del Cádiz por favor que hasta ahora así nos está yendo la cosa bien.