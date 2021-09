Los romanceros saldrán en Carnaval en su fecha habitual y pedirán el Concurso en febrero

La opinión mayoritaria y exteriorizada en los debates ha quedado aprobada en asamblea por unanimidad. En la tarde de ayer miércoles tenía lugar la reunión de la Asociación de Romanceros de Cádiz. En la cita se pusieron sobre la mesa varias cuestiones, como el encuentro con el Ayuntamiento tras la toma de posesión de la nueva directiva y el proyecto ‘Romanceros en la escuela’, en colaboración con la Flampa.

No obstante, el principal asunto a tratar era el cambio de fechas del Carnaval por parte del Ayuntamiento gaditano. Como está ocurriendo en muchísimos sectores, la postura del Consistorio está poniendo de acuerdo a casi todos y logrando un gran consenso. Los romanceros aprobaron por unanimidad que saldrán a la calle a interpretar sus repertorios en su fecha habitual: en la semana del 26 de febrero al 6 de marzo.

Además, pedirán a la delegación de Fiestas que fije el Concurso de romanceros para febrero. No hay intención de participar en un hipotético Concurso en junio, como querría el Ayuntamiento, pues “ya tendríamos el repertorio muy quemado tras haber cantado desde febrero. Y además queremos darle más relevancia a los niños, porque apostamos por fomentar la cantera en la modalidad, y esas fechas de junio son muy malas para los chicos”, comenta Antonio Beiro, presidente de la asociación.

Los romanceros saldrán a la calle en la fecha habitual del Carnaval, “pues cualquiera que tenga alma callejera lo entendería, siempre que lo permitan las autoridades sanitarias y las condiciones sean favorables”. Y aseguran que no es un desafío al Ayuntamiento. “Es una decisión difícil y no queremos valorar ese cambio de fecha, estén o no equivocados. Por suerte nosotros no dependemos ni de actos oficiales ni de entidades que nos puedan dirigir para poder hacer nuestro Carnaval”. Además, “en sus últimas declaraciones creo que Lola Cazalilla hizo un gesto a las callejeras. Confío en que si .as condiciones son favorables, nuestros representantes municipales nos respalden”.