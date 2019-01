La asociación de Comparsistas 1960 ha presentado ante la junta ejecutiva del COAC una propuesta para el orden de actuación de cuartos de final y semifinales en la categoría de adultos 2019, en la cual los coros, por regla general, no abrirían las sesiones.



«Creemos que todas las modalidades son iguales con lo cual todas deben partir en las mismas condiciones. Es por ello que, desde esta asociación, nos hemos atrevido a realizar este cuadrante con el orden de actuación de cuartos de final y semifinales del COAC 2019 en la categoría de adultos; y que ha sido presentado para su evaluación en la próxima junta ejecutiva del COAC. Hemos intentado repartir el número de agrupaciones, establecidas con anterioridad, de tal modo que encontramos grupos de todas las modalidades que cierran y abren función.», descatan los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Comparsistas 1960.

Asimismo, esta formación apostilla que al no competir por modalidad, se podría dar el caso que de pase un menor número de los que en principio se han pensado y que el criterio a tomar en ese caso debería ser el siguiente:

– La función se rebajaría siempre por la última agrupación que actúa empezando por el último día; es decir en caso que fueran 18 comparsas las que pasaran a cuartos de final en vez de las 19 establecidas el primer hueco que quedaría libre es el del día 23; en caso de una chirigota la del día 21, coros el día 18, cuartetos el día 22.

Con ello se conseguiría que la función acabara antes y que dos agrupaciones de la misma modalidad no actuaran seguidas.

La Junta Directiva de la Asociación de Comparsistas 1960 han avanzado sus pretensiones al resto de miembros de la junta ejecutiva del COAC y destacan que desean llegar a un consenso lo antes posible.