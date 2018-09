Las asociaciones de las distintas modalidades del Carnaval de Cádiz respiran hoy un poco más tranquilas. Prueba de ello es e l comunicado que han emitido este fin de semana en el que, literalmente, agradecen «la afirmación institucional de que no habrá problemas con las inspecciones de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social». En este documento, suscrito por todos los colectivos que representan las diferentes categorías de agrupaciones del carnaval, pertenecientes al Patronato del COAC, agradecen al Subdelegado del Gobierno, José Pacheco y al Jefe de la Inspección de Trabajo, Eugenio Santa Bárbara, la «taxativa» afirmación que hicieron pública días atrás tras una reunión con representantes del mundo del carnaval para regular su actividad económica: “Las Agrupaciones de Carnaval no van a tener ningún tipo de problemas con la inspección de trabajo y la tesorería de la Seguridad Social por participar en el Concurso Oficial de Agrupaciones (COAC) del Ayuntamiento de Cádiz el próximo 2019, así como en las actuaciones derivadas del citado concurso durante los diez días que dura nuestro carnaval”. No debemos olvidar que son los carnavaleros los primeros interesados en regularizar la situación actual».

Los colectivos se han tomado unos días para analizar la situación y, sobre todo, madurar el contenido de esa reunión con Pacheco. Tras un paréntesis de varios días para la reflexión y el debate entre los posibles afectados -las agrupaciones-, ahora parece que el acercamiento de posturas es una realidad. «Confiamos en que mantendrán tales afirmaciones dadas de modo contundente a los representantes de las agrupaciones y asociaciones de cada modalidad en la reunión celebrada en la Tesorería de la Seguridad Social el pasado lunes 17 de septiembre, ya que es en lo único que podemos confiar», han dicho las asociaciones.

En el escrito se aferran a las afirmaciones emitidas por el Subdelegado. Como un clavo ardiendo. «Ninguna administración ha dado por escrito la certeza y seguridad de que las agrupaciones no van tener problema alguno ni en la participación en el concurso ni en las contrataciones durante la semana de carnaval a pesar de haber hecho tal petición; a la fecha de hoy, es necesaria esa seguridad y tranquilidad para que las agrupaciones carnavalescas que participan en el COAC puedan dedicarse a preparar sus repertorios y ensayos para el engrandecimiento de nuestro Carnaval».

En el comunicado tampoco ha faltado una referencia a las ‘ilegales’: «Las agrupaciones son las que hacen posible el concurso y el Carnaval en la calle conjuntamente con las llamadas ‘ilegales’. Es por ello que la riqueza de nuestras músicas y letras renovadas años tras años hacen que nuestro Carnaval sea único en el mundo».

Los carnavaleros han echado mano de la coyuntura política y han dado un soterrado tirón de orejas a los políticos recordándoles, sutilmente, que a veces el carnaval es utilizado como instrumento para conseguir adhesión ciudadana (votos). «Si se pretende conseguir que el Carnaval de Cádiz sea Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Andalucía y sea Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, lo primero que debemos de recomendar , a nuestros gobernantes que protejan los elementos identitarios del Carnaval de Cádiz (Agrupaciones, artesanos, etc.)», han dicho.

Por último, las asociaciones han abundado en una particularidad, y la clave en el conflicto según el propio Pacheco aseveró el otro día, que tiene que ver con el volumen de actuaciones y dinero que se genera: «Pocos son los que profesionalmente pueden vivir del carnaval desgraciadamente, el resto que hace carnaval son aficionados, trabajadores de distintos gremios, funcionarios, parados jubilados, en definitiva, gente del pueblo de Cádiz y otras localidades que aman nuestra Fiesta, heredadas y transmitidas de generación en generación. Todo, o casi todo el mundo, sabe lo que cuesta sacar una agrupación tanto económicamente como el encontrar un lugar donde cada noche ensayar, actualmente casi todas las agrupaciones son socios de una Asociación Cultural sin ánimo de lucro y no se busca el beneficio económico».

Por este motivo, las asociaciones del carnaval piden «el mismo respeto y cariño que nosotros ponemos cada año para que Cádiz y su Carnaval estén donde se merece por Historia, Cultura y señas de identidad de los Gaditanos y Gaditanas».

FIRMADO: Humberto González Aguilera Aguilera (ASOCIACIÓN DE COMPARSISTAS 1960)

Iván Romero Castellón (ASOCIACIÓN DE CUARTETEROS “LOS DOS PALOS”)

Francisco Cárdenas Ruso (ASOCIACIÓN DE CHIRIGOTEROS “CARMELUCHI”)

Antonio Procopio Baizán (ASOCIACIÓN DE CORISTA “ASCOGA”)

José Antonio Rodríguez Fierro (ASOCIACIÓN DE LA CANTERA)

Jaime Fdez. de la Puente (COLECTIVO DE AUTORES INDEPENDIENTES “CAI