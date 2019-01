Como cada año, las calles del barrio de La Viña se inundan de erizos y coplas para dar la bienvenida a su fiesta grande: el Carnaval. Organizada por la Federación de Peñas y Entidades Caleteras, presidida por Manuel Henry, la Erizada ha vuelto a llenar el barrio gaditano más carnavalero de pasodobles, cuplés y tangos de mano de las agrupaciones que a estas horas ya están pasando por el escenario instalado en la calle La Palma. Una calle llena a rebosar de aficionados al Carnaval que no ocultan su pasión por esta fiesta que esta próxima a comenzar. No solo la Palma, las calles perpendiculares y plazas del entorno como la plaza de la Reina presentan a las dos de la tarde un aspecto festivo. En el exterior del Manteca, lugar tradicional de reunión los fines de semana, tampoco cabe un alfiler.

Pero el ambiente trasciende de la Viña y se extiende al resto del centro del Casco Antiguo. Los alrededores del Mercado Central, el entorno de la Catedral, plaza de Mina, San Juan de Dios, etc. La coincidencia de la erizada y la despedida al Elcano en el muelle han favorecido que el centro de la ciudad reproduzca este domingo una imagen auténticamente festiva.

En la Viña se ha congregado un público sobre todo joven y familiar. Cabe destacar que en los últimos años mucha gente de localidades de la bahía acuden a esta cita con la gastronomía gaditana y el carnaval. Prueba de ello es el tráfico lento que registraba a la 1 de la tarde la avenida principal y, sobre todo, la carretera industrial. También había mucho más bullicio del habitual en la estación de trenes, donde el Cercanías ha trasladará hoy a muchos más pasajeros que otro domingo cualquiera de enero.

La chirigota del Cascana ‘Un pasito a la izquierda y otro pasito a la derecha’, el coro juvenil de La Salle Viña, las antologías ‘Los cleriguillos’, ‘La tropa del 3 x 4’, y la de la chirigota de Juan Manuel Braza Benítez ‘El Sheriff’ , y la chirigota ‘Tirando del carro’ forman parte del cartel de esta Erizada que, a pesar del frío, ha congregado a numeroso público en la calle.

La Erizada Popular se produce apenas unas horas después del primer acto gastronómico carnavalero, la Pestiñada, que anoche concitó a mucho público en la plaza de San Francisco.

Para que la fiesta transcurra con normalidad, el Ayuntamiento de Cádiz aprobó el pasado viernes el plan específico de emergencias, donde se contemplan medidas como la prohibición de instalar mostradores metálicos en las esquinas que puedan obstaculizar las maniobras de vehículos de emergencia, así como la instalación de veladores, mesas y sillas donde haya concentraciones de personas, al menos durante la horas de mayor afluencia.

La Erizada se ha convertido en los últimos años en un atractivo para mucho público de fuera. La reciente publicación en The New York Times del destino Cádiz como único de los 52 recomendables del mundo para visitar (la única provincia de España) alimentará el interés por la capital gaditana y, como no, por su fiesta más internacional.