Juan Carlos Aragón (Cádiz, 26 de mayo de 1967) ha muerto este viernes aciago, a pocos días de cumplir los 52 años. Una grave enfermedad se ha llevado de forma fulminante al Capitán Veneno y como testamento deja sus coplas inmortales. El autor gaditano ha compuesto varios pasodobles que son auténticos himnos de los aficionados del Carnaval de Cádiz. ‘Yo me enamoré de ti…’ (Los inmortales, 2004) es el piropo romántico que comparten todos los enamorados cada 14 de febrero, en San Valentin; ‘Aunque diga Blas Infante’ (Los Yesterday, 1999) es el himno oficioso de Andalucía; ‘Igual que en una mezquita’ (Los millonarios, 2015) una advertencia a todo aquel que venga fuera, que sepa que pisa Tierra Santa; ‘En el norte los del norte’ (Las ruinas romanas, 1998), un canto rebelde contra la opresión del norte al sur; ‘Esta la canto en gaditano’, ‘Un amigo es un amigo’, ‘Llego a Kadi City’, ‘Mi guitarra no se la den a cualquiera’, ‘Creo en ti’… Un legado inmenso de esos que no tienen precio pese a estar al alcance de todos.

‘Yo me enamoré de ti’, Los inmortales 2004

El Juan Carlos Aragón más romántico se reservó para ‘Los inmortales’, una comparsa que en 2004 no pasó a la Final y pese a eso cantó una de las coplas más tatareadas por la juventud de entonces. Una declaración de amor que todos los aficionados hacen suya.

Yo me enamoré de ti

por culpa de los carnavales,

desde entonces no se si vivir

o morirme a raudales.

Pero ya me enamoré

y como con los corazones,

nunca gana razones,

mis razones las voy a perder.

Ya se cual es tu ventana,

por si se abre algún día,

la luz de cada mañana

se meta en tu cama y te de la alegría,

y con las manos vacías,

abras la que yo sabía que fue tu ventana.

Y si pa mí gaditano

algún diíta la abres,

que sepas que yo tu mano

no se la pido a tu padre.

Tu padre tiene la suya,

así que puestos a pedir,

si yo pidiera la tuya

como es tu mano y es tuya,

te la pediría a ti.

Te estoy pidiendo la mano,

dámela por carnavales,

o me chivo a tu padre

y le digo que te amo.

Y que pa colmo de males

salgo en carnavales

y soy gaditano.

Aunque diga Blas Infante. ‘Los Yesterday’ 1999

Himno oficioso de la patria andaluza, cantado por la chirigota ‘Los Yesterday’, el último pelotazo del Siglo XX. Aragón logró en sus coplas unir la parte crítica con la irónica, divertida y sentimental. Un clásico del Carnaval de Cádiz.

Aunque diga Blas Infante

«andaluces levantaos»

perdón que no me levante

pero estoy mejor sentao.

Bueno voy a poner de pie,

voy a dejar de tonterías.

Venga una dos y tres,

¡qué bonita Andalucía!

Vamos a ponernos serios

que vamos a cantar el hisno.

Los andaluces queremos

volver a ser lo que fuimos,

lo que fuimos antiguamente,

pobrecitos y vasallos,

siervos de terratenientes

y de chulos a caballo.

Si este pueblo se disparata

con la boda de un matavacas

y la niña de una duquesa,

si este pueblo se le arrodilla

a una espada y a una mantilla

este pueblo me da vergüenza.

Menos rollos de verdes mares,

de campiñas y de olivares

que así luego nos luce el pelo.

Castas, y luego ponen la serie de Emilio Aragón,

pin, pon, con sus castas

y aparece en el más ínfimo escalón

de su estrecha jerarquía

el servilismo mamón

de las marmotas de Andalucía.

Si caminito del Falla, La banda del Capitán Veneno 2008

El pasodoble se filtró a través de los móviles y todos lo conocían pese a que aún no se había estrenado. Aún así, Juan Carlos ARagón no dio marcha atrás y lo presentó el primer día de Concurso, en medio de una sonora ovación. Una explosión de sentimientos antes de una Gran Final.

Si caminito del Falla

el corazón te palpita

de esa manera canalla,

que rompe y estalla

igual que un cañón.

Es que mil cosas bonitas

van a pasarte esta noche.

Sentirás que por fin

a tu puerta otra vez han llamado los dioses.

Te lo digo paisano porque yo viví una noche de esas,

no quedaban más gritos que el de nuestras manos llamando a la suerte,

ni más miedos que ver como a cada mujer le temblaban las piernas.

Abra ese telón,

que la función ya no se puede alargar más,

que ya no queda libre un palco ni rincón,

que está acabando con nosotros la Final.

Abra ese telón,

que el corazón me está volviendo a palpitar,

que no me acuerdo ya de la presentación

ni de los dos cuplés que vamos a cantar.

Y entre las negras y calientes

bambalinas, cuando gritan campeones,

por quince los corazones,

sus latidos multiplican.

Y mira si lo que te acabo de contar

fue más bonito y más tremendo

que ganar esa final

y más divino y celestial

¡ay, queridísmo paisano!

Que loquito de envidia,

hasta Dios esa noche volvió a hacerse hombre

por ser gaditano.

Igual que en una Mezquita. Los Millonarios 2015

No pudo haber mejor regreso, más deseada redención. Después de un año en el exilio. Juan Carlos Aragón regresó con una comparsa excelente, nueva, con un grupo distinto que le acompañó hasta los últimos días de su nueva etapa. Ante el acoso de aquellos visitantes que sólo conciben el Carnaval como fiesta de borrachera y sexo, les dejó este himno inolvidable.

Igual que en una mezquita

al llegar te descalzas si quieres entrar,

todas las calles de Cádiz

también son el templo de una religión

que da a la vida sentido,

por eso te digo,

si vienes de fuera

o si eres de aquí

pero aún no te enteras

qué es el Carnaval:

No es una fiesta más

ni una feria de tantas,

es un modo de estar

de la gente de Cádiz,

que hace de su cantar

su semana más santa,

su semana de gloria,

de olvido y pasión.

Y como tal religión

tiene oración,

culto y profeta,

canto, castigo y perdón,

resurrección,

música y letra,

y como tal religión,

mi religión,

tú las respetas.

Así que si andas pensando

en venirte pa ca,

ven confesao,

con un disfraz y en la cara

dos coloretes pintaos,

el uniforme sagrao

en noches de Carnaval.

Y cuando por las esquinas

aparezca un pasacalle,

grita para que se calle

hasta el dios de los plumeros,

bebe el vino a trago corto

y salte de la casapuerta

pa que el vino se convierta

en sangre del chirigotero.

Y a los hombres que te canten

bríndales tu reverencia,

que el que te canta te reza

a golpe de bombo y garganta,

que estás pisando tierra santa,

desde la Viña hasta Cruz Verde y Callejones,

y al que te venda condones

con martillos y antifaces

no lo vi a dejar que pase

de Cortadura a Puntales.

Esto es una religión

pa el que no tiene más dios

que la voz de su pueblo tal como le sale.

Si no te gusta, lo siento,

pero no consiento

hacer un botellón

de mis Carnavales.

En el norte los del norte. Las Ruinas Romanas 1998

Una chirigota con pasodobles de comparsa. Letra dura y crítica con el comportamiento de aquellos gobernantes de más allá de Despeñaperros que desprecian lo andaluz.

n el norte los del norte

tienen una condición

que en el sur no la tenemos

en el sur a los del sur

puede ser que nos importe

las cosas un poco menos.

En el norte la miseria no se ve

porque va dentro del hombre

en el sur no hay más miseria

que tener en el norte a los del norte.

En el norte mandan blancos

con los corazones negros

en el sur mandan los negros

con los corazones blancos.

En el norte los del sur pasan frío

en el tren en la ciudad en la gente

en el norte sale el sol escondio

el norte es rico pero aburrio

el sur es pobre pero caliente.

Mientras el norte fabrica

las bombas que tiran los criminales,

el sur aguanta fatiga

tragando saliva con ferias y carnavales,

yo soy del barrio bendito

del sur infinito de Andalucía,

donde la reina alegría

ala de los corazones.

Y cuando digo del sur

gaditano y andaluz

miro al norte y me

los paso por to los rincones

Un amigo es un amigo. Los condenaos, 2001

Primera incursión en la comparsa como autor de música y letra. Ángel Subiela le reclamaba para coger al antiguo grupo de Antonio Martínez Ares. Un canto a la amistad y también a cualquier padre. Esta es la versión que canta un artista de talla internacional, Manu Carrasco.

Un amigo es una amigo

me dijo un amigo mío,

y era tan amigo mío

y tanta amistad la nuestra

que no supe que pensar

pero le dije mu dolío

un amigo de verdad

no lo dice y lo demuestra.

Un amigo, amigo no te dice

un amigo está pa algo,

un amigo amigo esta contigo

en los momentos mas amargos.

Un amigo amigo de verdad

no dice quiero ser tu amigo,

pero si es tu amigo de verdad

tu muerte la muere contigo.

La amistad es regalar

el corazón de un caballero

a un caballero, a un caballero.

Por eso los corazones

de los amigos cañones

son corazones de oro,

oro por el que te digo

que los mejores amigos

son los mayores tesoros.

Y esos tesoros no tienen

reputaciones ni bienes

ni huecos en los altares,

que los altares se adoran

a la semana una hora

y otra hora en los bares.

Por eso se lo que digo

na más que tengo un amigo

y es mi padre.

Esta la canto en gaditano. La Sereníssima 2012

Juan Carlos Aragón dio un triple salto mortal con esta comparsa, ‘La Sereníssima’, en la que se atrevía con una mezcla de castellano e italiano. Dejaba ese estilo en una sola copla: ‘Esta la canto en gaditano’, para atizar con dureza a Cayetano, el hijo de la Duquesa de Alba, por su crítica a los andaluces.

Ésta la canto en gaditano

ésta la canto en andaluz

porque en el fondo me he sentío

un pobrecito mantenío

y un chusma como ciudadano

porque al cabrón del Cayetano

de sus cojones le ha salío.

Todos los andaluces no somos tan frescos,

por ejemplo, si fuera por éste que habla

en un cruce de espadas tú ya estabas muerto.

Yo soy de los andaluces

que al traje de luces, caballo y la copla

le tienen puesta la cruz

porque es el símbolo andaluz de la derrota.

Yo no aguanto que tu madre,

vieja, rica y desperfecta

sea la hija predilecta de toda mi Andalucía,

pero menos todavía

que en su boda con un facha,

bailando medio borracha

salga por televisión,

mientras mis propios paisanos

le tocan las palmas

y por su ramo de novia

las tontas pierden la calma.

Esa es la mitad de Andalucía,

de la que como andaluz

yo maldigo y reniego,

pero no aguanto que un chulángano,

aristócrata y parásito

se pase con mi pueblo,

bastante hay con los canallas

de nuestros putos gobernantes

que con limosnas nos callan

ahora lo mismo que antes.

Que la mitad de mi gente

saca los dientes todo los días

y por culpa de la otra

tenemos rota Andalucía.

Presentación de Kadi City. 1997

La presentación más cantada de la historia del Carnaval de Cádiz. ‘Llego a Kadi City’. Estos vaqueros tan serios revolucionaron la chirigota. Pero eran los primeros años de Aragón, y se llevó el correspondiente cajonazo.

Llego a Kadi City

Me dirijo a la alcaldía

Para ver a Carlos Díaz

Pero algo no va bien

Huele a Channel

Sale “Cherofila”

Me mira y me dice en plan vacila

“las cosas han cambiado

Soy la nueva sheriff del PP

Natural de Santander”

Y yo de colorado

Es decir, Conil, al lado

Y aparece el guardaespaldas

En plan Kevin Costner

Y le saco mi revolver

Y me pongo frente a el

¿Qué?

Costner, eeeh Kevin Costner

Eso sí que eran córner

No quiero hacerte daño

Pero aquí en Cádiz

No es por na

Me decían Trinidad

Largo

Mira que no engaño

O disparo con la babucha de pañ….

Dicen por aquí

Que ya las cosas iban bien

Y que a Kadi City yo

Nunca tuve que volver

Pero tengo cuentas

Tantas cuentas que ajustar

Que para no volver

Me tendrían que matar uaaaa

En Kadi City yo soy el rey

Y si alguien viene imponiendo su ley

Yo digo

No, no, no, no, no

Yo digo

No, no, no, no, no

En Kadi City yo soy el rey

Y si alguien viene imponiendo su ley

Yo digo

No, no, no, no, no

Hoy toca dar un paso atrás en mis palabras. Araka la Kana, 2007

Juan Carlos Aragón da un paso atrás. Después de años de excesos, de vanagloriarse de ello, reconoce su canto irresponsable. Toda una lección de humildad y una carta magna para la juventud.

Hoy toca dar un paso atrás en mis palabras,

reconocer que en un tiempo al fin pasado

anduve irresponsable, frívolo y macarra,

coqueteando con las dulces garras

de los placeres mas envenenados.

Hoy toca dar un paso atrás en mis canciones,

tragarme los cojones que eché sin mirar

y en este canto maldecir

que por las veces que en peligro fui

poniendo a tanta juventud

que ignorante con las drogas comenzaba

mientras yo alegre cantaba

como un tinto y un romano,

como un hippy y como un pantera,

y quitándole hierro a esa fiera de la que decía

que a su paso la muerte venía danzando a la vera.

Fueron tiempos de locura en los que yo pensaba

que poco importaba cual fuera el camino

si el destino era la felicidad.

Ay, pobre idiota de quien

se machaca la sien

con veneno y fatiga

secando su manantial,

juventud que jamas volverá repetida,

y si canto esta canción

es para pedir perdón

y abrir el corazón a la vida.

Y para ti si me estas escuchando

con tus veinte años llenos de ilusión,

oye lo que te digo yo,

que le he vendido mi alma al diablo,

ahora que estás a tiempo de entenderlo,

ahora di que no,

que yo estoy vivo y de milagro.

La muerte es una playa. Los comparsistas se la dan de artistas 2009

Para terminar, y dejando en el tintero muchas letras, pasodobles, presentaciones y cuartetas de popurrí, no hay mejor manera de cerrar esta lista. La oda de Juan Carlos Aragón a la muerte. Poesía pura.

La muerte es una playa con cara de pena

Desnuda bajo el cielo bailando encendida

La muerte es una lluvia que cae hacia arriba

Y con su pelo largo y su espalda morena

Llevamos esperándola toda la vida

La muerte es la mejor despedida del hombre

No reconoce géneros, patrias ni edades

Cuando estas como vivo se espera y se esconde

Y pasa con nosotros cien mil navidades

La muerte vive en la calle de al lado

A la derecha del bar

Es familia de la sangre roja

Dolor y esqueleto

La muerte compra en el supermercado

Vino y rosas para merendar

Yo desnudo

Siempre la saludo

Y le guardo un respeto

La muerte un día se metió en mi cama

Y

Con su espalda morena

Y su cara de pena

Me puso la mano en mi lado más sano

Y le dije que si

Pero como una fulana

Se fue de mi cama

Y me dijo “Cabrón

Tu todavía no, te ha tocado vivir

Su risa era

Como el viento de levante

Tan divina y tan humana

Que era igual que una obra de arte

Y como pude

Yo le susurre al oído

Si algún día tú te aburres

Pues ya sabes donde vivo

Si algún día tú te aburres pues ya sabes donde vivo

Y al final como si fuera una dama decente

Me puso el pan caliente pa desayunar

Nunca olvidare la suerte de cuando la muerte

Me vino a encontrar

Con la brocha en la pared me pinto, centinela

Que cuando te toque a ti yo te vengo a buscar

Y te voy a llevar al ladito de los míos

Tu amigo, tu tío, tu hermano y tu abuela