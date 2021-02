Jhony Marchena: «Las agrupaciones no van a trabajar ni una cuarta parte de lo de años anteriores»

El promotor de Eternidad Eventos, Jhony Marchena, acapara desde hace ya algunos años la mayoría de los festivales del Carnaval de Cádiz que se llevan a cabo por todo el territorio andaluz e incluso nacional. Desde hace un lustro, el empresario linense ha exportado la fiesta a todos los rincones y ha conseguido que las coplas suenen en los mejores teatros españoles. Ahora, sufre las consecuencias de esta oleada de cancelaciones de espectáculos que se han producido a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

-¿Cuántas actuaciones de Carnaval se han perdido a causa de la pandemia?

-Desgraciadamente, a consecuencia de la pandemia, se habrán perdido aproximadamente 50 ó 60 actuaciones. Y porque tuvimos suerte y pudimos hacer muchísimas durante todo el mes de febrero y también muchas en marzo, que es uno de los meses más fuertes.

-Económicamente, ¿Qué ha supuesto para su empresa y para las agrupaciones esta pérdida de actuaciones?

-Para la empresa ha supuesto pérdidas económicas, ya que, había una inversión realizada en el alquiler de recintos, cartelería, promociones en radio o publicidad, como por ejemplo mi inversión en Onda Cádiz en anuncios durante el Concurso Oficial de Agrupaciones. También para las agrupaciones ha supuesto muchas pérdidas, ya que, realizan una inversión muy importante en tipo, puesta en escena, atrezzos, maquillaje…Es una situación muy lamentable para ambas partes.

-¿Va a ser posible recuperarse este año?

-Como está la situación, lamentablemente lo veo complicado. No se va a trabajar ni una cuarta parte de lo deaños anteriores, de lo que se hubiera actuado con una situación normal.

-¿Cree que las agrupaciones deberían haber tenido algún apoyo ante las pérdidas que han sufrido este año después de haber hecho una gran inversión?

-Considero que por parte del Ayuntamiento deberían de haber tenido previsto algún tipo de ayudas para subsanar las pérdidas ocasionadas por la pandemia a las agrupaciones, ya que el Carnaval es considerado como su fiesta más importantes y algo que caracteriza a Cádiz. Creo que con los ingresos que estas fiestas llevan generando durante muchos años, con la retransmisión televisiva, la venta de entradas del Concurso, las licitaciones de carpa y plazas, licitaciones como la barra del concurso, que generan ingresos a las arcas municipales, se podría haber destinado algún recurso económico a las agrupaciones.

-¿Hay proyectadas actuaciones en 2021?

– Durante este año intentaremos poder realizar las máximas actuaciones posibles, todo dependerá de cómo vaya evolucionando la situación. Ahora mismo, aproximadamente, tenemos programadas una veintena de actuaciones.

-El hecho de que no haya concurso y los grupos tengan menos visibilidad, ¿podría ayudar a vender más entradas cuando mejore la situación sanitaria?

-Esta pregunta te la contestaré en diciembre… El público manda y todo depende de ellos, es una situación que desafortunadamente nadie nos habíamos visto y hay una gran incertidumbre de cara al futuro.

-¿Está en auge el Carnaval de Cádiz?

-El Carnaval los hemos estado exportando cada día mas, y pienso que es un concierto más como de otro artista cualquiera, creo que esta mucho más profesionalizado que cuando hace ya cino años empecé a mover a las agrupaciones por los teatros. Hasta entonces, prácticamente todo lo que hacían eran discotecas y asociaciones. Sin desprestigiar a nada ni nadie, pero creo que era un concepto equivocado para ver y escuchar la calidad de las agrupaciones. Ahora prácticamente todas las actuaciones las realizamos en teatros de primer nivel de todo el territorio nacional, excepto en verano que hacemos los festivales. Pero siempre en lugares adecuados, con todo el equipamiento, como un concierto más de cualquier artista de primer nivel nacional. En definitiva, el Carnaval ha pegado un gran salto de calidad en los últimos años profesionalmente en todos los sentidos.

-¿Es más fácil ahora vender entradas para festivales de Carnaval que para algunos artistas de renombre?

-Todo depende, pero hay festivales consagrados en los últimos años que tienen su público, igual que los artistas tienen sus seguidores.

-¿Cree que está el Carnaval lo suficientemente profesionalizado o hace falta mejorar aún más algunos aspectos administrativos?

-Administrativamente hablando, las agrupaciones que trabajamos ya vienen con su altas, con su gestoría, etc… También ha mejorado mucho en los últimos años en este aspecto.

-¿Hasta cuando estará Jhony Marchena en el Carnaval de Cádiz?

-Pues la verdad no lo sé, pero sinceramente el Carnaval desgasta muchísimo, porque nunca llueve a gusto de todos. Para mí es un negocio más, lo he dicho millones de veces a todos, no es nada nuevo. Dentro de mi empresa es una rama más, la única diferencia y a lo mejor es por lo que sigo, es porque soy un enamorado de la fiesta y me encanta el Carnaval. Dicho esto, todo principio tiene su fin, claro está. Habrá mucha gente que se alegre cuando me vaya, pero bueno, el trabajo está hecho y los resultados están ahí.