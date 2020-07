La Asociación de Comparsistas rechaza un COAC sin Carnaval callejero

La Asociación de Comparsistas 1960 ha celebrado una reunión extraordinaria telemática de socios para tratar la organización del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2021. La pandemia provocada por la Covid-19 y la crisis sanitaria está generando muchas incertidumbres y pocas certezas en el ámbito de la cultura y los espectáculos porque los eventos que congregan multitudes en espacios reducidos tienen más riesgo porque es más fácil que el virus se propague y se produzcan contagios. En el mundo del carnaval, el debate sobre el futuro de la fiesta está también abierto.

La reunión extraordinaria de socios, convocada por la directiva de la asociación en forma según los vigentes estatutos, dejó patente que no considera posible organizar un COAC sin un posterior carnaval en la calle que, de momento es inviable ya que no existe aún vacuna para el coronavirus. La Asociación de Comparsistas es partidaria de no celebrar ni Concurso Oficial ni carnaval porque el vínculo entre ellos es indisoluble. Además, concluyen que no es su tarea decidir «cuándo y cómo organizar ambos eventos».

En definitiva, la Asociación de Comparsistas 1960 acuerda por unanimidad de los presentes:

1- Recalcar que nuestra motivación principal es potenciar y participar en el Carnaval de Cádiz 2021 tanto a nivel de concurso como de calle. Siendo éste el pilar en el que basamos todo este nivel asociativo.

2- Bajo ningún concepto vemos la posibilidad de organizar un COAC sin un posterior «carnaval en la calle». A fecha de hoy, y hasta la creación de una vacuna para la Covid-19, es imposible la celebración del segundo.

3- Ante la posibilidad que se pueda organizar un COAC sin carnaval en la calle optamos por la NO organización de ninguno mientras persistan las condiciones actuales.

4- No le corresponde a esta asociación saber cuándo y cómo será posible la celebración de ambos conjuntamente (COAC y Carnaval en la calle) si no a los órganos pertinentes.

5- No le corresponde a esta asociación decidir cuándo y cómo organizar ambos eventos.

6- Las agrupaciones deben tener absoluta certeza de cuándo se celebra el COAC puesto que ésta afecta a los distintos grupos tanto a nivel organizativo, como económico, como compositivo. No creemos acertada la posibilidad de fechas movibles. Queremos que nos sea indicada una fecha cierta y a ella acudiremos.

7- Es el momento que, de una vez por todas, Ayuntamiento de Cádiz de un paso adelante y convierta la Junta Ejecutiva del COAC en órgano consultivo o disuelva el actual Patronato.