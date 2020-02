El Jurado de LA VOZ: Dos chirigotas directas al top 6

La fase preliminar del concurso va alcanzando su tramo final. Sin embargo, todavía quedaban repertorios por paladear. Y es que la noche se preparaba para recibir a varios grupos que despertaban el interés de los aficionados.

La primera sorpresa de la noche venía de la mano de Juanlu Cascana. ‘Aquí estamos de paso’, era la apuesta del conocido chirigotero que convertía el escenario del gran teatro falla en una auténtica procesión de semana santa. Mucha guasa y una idea que atrapa al público desde que abren cortinas. Ya el pasacalles antes de llegar al teatro, era un presagio de lo que se iba a vivir posteriormente. Y es que ingenio, desde luego no les falta.

La modalidad de la chirigota era el gran atractivo de la noche, pues Selu García Cosío a ritmo de ‘Estrés por cuatro’ interpretaba un repertorio de manera vertiginosa. Un personaje histriónico al que dan vida de manera magistral. Y es que, veteranos en esto del carnaval, son unos genios de la interpretación. Escalan posiciones y se colocan muy arribita.

Cambiando de modalidad, la comparsa de Pepito Martínez no defraudó en absoluto. El gusto del autor y la exquisitez de las melodías endulzaron el último tramo de la noche. Quizás enturbiada por el abuso de las octavillas y las estridencias no muy habituales en un autor de este calado.