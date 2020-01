El distanciamiento entre el Ayuntamiento de Cádiz y los miembros del Jurado del COAC 2020, presidido por el periodista Manolo Camacho, se hace cada vez más patente. Cuando se dio a conocer la elección de Camacho, a propuesta del PSOE y con el respaldo de PP y Ciudadanos, la concejal de Fiestas Lola Cazalilla mostró su disconformidad con la decisión. Tras varios intercambios de reproches a través de los medios de comunicación, el martes el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento emitía un comunicado en el que se acusaba a los miembros del Jurado, entre otras cosas, de querer hacerse con dos pases diarios por cada miembro, algo que ha sido desmentido tajantemente por el propio Jurado a través de otro comunicado.

El Jurado del COAC 2020 responde:

«A la vista del comunicado emitido ayer por el Gabinete de prensa del Ayuntamiento de Cádiz, en el que se daba cuenta de lo acontecido en la reunión celebrada por la Junta Ejecutiva del COAC de fecha 13 de Enero de 2020, queremos manifestar nuestro profundo malestar con el contenido del mismo, por faltar a la verdad y ser erróneo».

Para el Jurado, el Ayuntamiento parece perseguir crear confusión, «ya que lo solicitado por este Jurado únicamente pretender cumplir, de forma escrupulosa con lo recogido en el Reglamento, y en cualquier caso, no concuerda con lo recogido en la nota de prensa» ya que en ningún momento se ha solicitado «no hacer públicas las puntuaciones de preliminares».

«Se solicitó no hacer públicas las puntuaciones de preliminares, de las agrupaciones que sigan en el concurso con el objeto de tener una visión global del mismo y para que realmente, la fase de cuartos, comience desde cero sin ningún tipo de arrastre en lo que respecta a las puntuaciones, , y así dar precisamente, sentido al Reglamento, concretamente al artículo 20 párrafo 2º».

«Con respecto a «no identificar que miembros del Jurado habían emitido las puntuaciones», sorprende que en la nota de prensa se recoja que nuestra petición va en contra del Reglamento, cuando es justamente lo contrario: lo que pretendemos es que se cumpla con dicho Reglamento y no hay ningún artículo del mismo que recoja la publicación de los nombres del jurado; y para mas inri, existen artículos que recalcan el carácter secreto de la actuación del Jurado».

Las entradas

Por otro lado, «no es cierto que este Jurado haya solicitado «el incremento de una a dos entradas por sesión para cada vocal del jurado». En reunión mantenida el 30 de Diciembre en el Ayuntamiento de Cádiz a la que asisten, la Concejala de Fiestas, dos Técnicos municipales del Patronato, el Jefe de Prensa del Ayuntamiento, y los Presidentes y Secretarios de los Jurados de Infantiles y Juveniles y de Adultos , sin contar con la Junta Ejecutiva del Coac, nos comunican de manera clara y contundente que para el año 2020 habían decidido no conceder entradas para los miembros de los Jurados. Esta situación nos provoca malestar, por el agravio comparativo que supone respecto a años anteriores y es por ello, por lo que se recaba información sobre la concesión de entradas a los Jurados del Falla, concluyendo, que casualmente, el último año que se dieron dos entradas a cada vocal, fue el año que el Presidente del Jurado fue propuesto y elegido por el grupo político que gobierna en el Ayuntamiento de Cádiz, concretamente en el año 2017»

«En ningún caso solicitamos incrementar de una a dos entradas, ya que fue la Concejala de Fiestas la que nos transmitió que no teníamos ninguna y fue por lo que se solicitó volver a la situación que tradicionalmente disfrutaron los Jurados anteriores. Como es obvio, si nos hubiesen informado que disponíamos de una entrada, no se habría solicitado volver a la situación anterior, de ahí que no llegamos a comprender, porque desde la Concejalía de Fiestas se nos trasladara, al margen de la Junta Ejecutiva del Coac, que se eliminaba por completo el derecho a la concesión de entradas para los miembros el Jurado, cuando, según se desprende de la reunión mantenida por la Junta Ejecutiva del COAC el pasado día 13 de enero, se tenía concedida una. Esto justifica que en dicha reunión , en el apartado de comunicaciones, no se diera lectura, como así nos han trasladado no pocos asistentes, a la carta emitida por este Jurado y presentada vía Registro del Ayuntamiento de Cádiz en el que se explicaba con meridiana claridad volver a la situación que disfrutaron los Jurados anteriores al del 2017 al habernos trasladado la Concejala de Fiestas, que no había entradas para los Jurados del año 2020».

«Lamentamos no sólo el trato recibido, lo que es peor, las irregularidades que acontecieron en esa reunión y que, como no podía ser de otra forma, han originado la emisión de una nota de prensa que falta a la verdad. Por ultimo, queremos agradecer al Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz por el trato recibido y su cariñoso acto reconocimiento y acreditación realizado en el día a de este martes a los miembros de este Jurado».